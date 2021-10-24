Дизайнерская вещь практически из хлама

Многие дизайнерские вещи на самом деле можно повторить, причем использовать для них совершенно ненужные вещи. Например, взгляните на эти оригинальные дизайнерские светильники.

А ведь что-то подобное очень просто можно сделать и своими руками. А главное — вы можете сделать торшер таким, чтобы он идеально вписывался именно в ваш интерьер.



Вам потребуются:





основание и электрика для лампы;

игрушка;

материал для каркаса абажура;

ткань;

краска;

декор;

инструменты

В нашем случае используется старая лампа в качестве донора: у нее будет взята вся электрика. Основанием же послужит вот такая пластиковая обезьянка — упаковка от детского новогоднего подарка.



У игрушки-основания убираем все ненужные части, для этого можно воспользоваться паяльником. Также по центру головы игрушки вырезаем отверстие для патрона.



Заготовку основания покрываем краской в несколько слоев и оставляем сохнуть.



В это время подготовим абажур для будущего торшера. В нашем случае в качестве материала для каркаса используется защитный экран вентилятора. С помощью плоскогубцев убираем с решетки все лишние прутья и верхняя и нижняя части каркаса готовы. Также для этих деталей каркаса можно использовать пяльцы или деревянные шпажки, правда тогда абажур не будет круглым.



Теперь верхнюю и нижнюю часть каркаса нужно соединить друг с другом. Для этого можно воспользоваться вот такими металлическими перекладинами от вешалок. Отверстия трубочек заполняем горячим клеем и даем ему полностью застыть, чтобы затем в него можно было вкрутить шурупы.





Наконец с помощью шурупов и подготовленных металлических трубочек соединяем все подготовленные детали в единый каркас.



Далее абажур нужно оформить, сделать это можно с помощью ткани. Отрезаем полоску нужной длины, для жесткости укрепляем ее дублерином, после чего сшиваем в кольцо. Необработанный край чехла можно подвернуть и как прошить, так и просто проклеить. Получившийся чехол надеваем на каркас абажура, но не приклеиваем его к нему — так у вас будет возможность легко снять чехол для стирки или замены.





Теперь осталось только собрать светильник в единое целое и при желании добавить декор, в нашем случае это глазки-камушки.





А ниже вы можете посмотреть видео о том, как сделать такой оригинальный абажур своими руками.