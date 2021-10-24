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Дизайнерская вещь практически из хлама

Дизайнерская вещь практически из хлама

Многие дизайнерские вещи на самом деле можно повторить, причем использовать для них совершенно ненужные вещи. Например, взгляните на эти оригинальные дизайнерские светильники.

Дизайнерская вещь практически из хлама

А ведь что-то подобное очень просто можно сделать и своими руками. А главное — вы можете сделать торшер таким, чтобы он идеально вписывался именно в ваш интерьер.

Дизайнерская вещь практически из хлама


Вам потребуются:

  • основание и электрика для лампы;
  • игрушка;
  • материал для каркаса абажура;
  • ткань;
  • краска;
  • декор;
  • инструменты

В нашем случае используется старая лампа в качестве донора: у нее будет взята вся электрика. Основанием же послужит вот такая пластиковая обезьянка — упаковка от детского новогоднего подарка.

Дизайнерская вещь практически из хлама


У игрушки-основания убираем все ненужные части, для этого можно воспользоваться паяльником. Также по центру головы игрушки вырезаем отверстие для патрона.

Дизайнерская вещь практически из хлама


Заготовку основания покрываем краской в несколько слоев и оставляем сохнуть.

Дизайнерская вещь практически из хлама


В это время подготовим абажур для будущего торшера. В нашем случае в качестве материала для каркаса используется защитный экран вентилятора. С помощью плоскогубцев убираем с решетки все лишние прутья и верхняя и нижняя части каркаса готовы. Также для этих деталей каркаса можно использовать пяльцы или деревянные шпажки, правда тогда абажур не будет круглым.

Дизайнерская вещь практически из хлама


Теперь верхнюю и нижнюю часть каркаса нужно соединить друг с другом. Для этого можно воспользоваться вот такими металлическими перекладинами от вешалок. Отверстия трубочек заполняем горячим клеем и даем ему полностью застыть, чтобы затем в него можно было вкрутить шурупы.

Дизайнерская вещь практически из хлама


Наконец с помощью шурупов и подготовленных металлических трубочек соединяем все подготовленные детали в единый каркас.

Дизайнерская вещь практически из хлама


Далее абажур нужно оформить, сделать это можно с помощью ткани. Отрезаем полоску нужной длины, для жесткости укрепляем ее дублерином, после чего сшиваем в кольцо. Необработанный край чехла можно подвернуть и как прошить, так и просто проклеить. Получившийся чехол надеваем на каркас абажура, но не приклеиваем его к нему — так у вас будет возможность легко снять чехол для стирки или замены.

Дизайнерская вещь практически из хлама


Теперь осталось только собрать светильник в единое целое и при желании добавить декор, в нашем случае это глазки-камушки.

Дизайнерская вещь практически из хлама


А ниже вы можете посмотреть видео о том, как сделать такой оригинальный абажур своими руками.

 

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