Самые живописные и невероятные карстовые воронки, в которых можно поплавать, расположенные в разных уголках планеты!
10. Пруд Хэмилтона (Hamilton Pool), Техас, США
Заповедный пруд Хэмилтона (Hamilton Pool Preserve) — это естественный водоём, образовавшийся тысячи лет назад, когда свод подземной реки обрушился из-за сильной эрозии. Он расположен в 37 километрах западнее от города Остин по Шоссе 71.
Начиная с 1960-х годов, пруд Хэмилтона является излюбленным местом купания у жителей и гостей Остина. Это потрясающий бассейн нефритового зелёного цвета, в который впадает 15-метровый водопад.
9. То Суа (To Sua), Самоа
Океанская впадина То Суа (To Sua Ocean Trench) расположена в деревне Лотофага (Lotofaga) (с населением 1089 человек) на южном побережье острова Уполу (Upolu) в Самоа. Природная глубокая впадина с гигантской лестницей и небольшим причалом открыта для посетителей. Чтобы поплавать в 30-метровом водоёме, придётся заплатить порядка 15 долларов.
Остров Уполу сформировался из огромного базальтового щитового вулкана. Имея площадь 1125 км² и население 135.000 человек, это вторая по величине и самая населённая географическая область на островах Самоа. Островное государство Самоа объявило о своей независимости от Новой Зеландии в 1962 году.
8. Голубая дыра Дина (Dean’s Blue Hole), Багамские острова
Будучи самой глубокой морской дырой (202 метра), Голубая дыра Дина «почти в два раза глубже любой другой голубой дыры в Карибском бассейне, сформированной прогнувшейся сверху известняковой полостью».
Голубая дыра Дина почти круглая у поверхности, её диаметр составляет 25-35 метров. После спуска на 20 метров она значительно расширяется и образует пещеру диаметром 100 метров.
Существует несколько заполненных водой карстовых воронок, которые глубже Голубой дыры Дина, например, Закатон (Zacatón) в Мексике (335 метров) и Поццо дель Мерро (Pozzo del Merro) в Италии (392 метра). Однако Голубая дыра Дина является самой глубокой из известных карстовых воронок, заполненных водой, вход в которые расположен ниже уровня моря.
7. Остров Мариета (Marieta Island), Мексика
Происхождение этого идиллического рая с кристально чистой водой и песочными пляжами является неожиданным — это, на самом деле, самое живописное место падения бомбы.
Эта укромная полоса песка, как полагают, образовалась, когда участок использовался мексиканским правительством для учебных стрельбищ в начале 1900-х годов. И там, где можно было бы ожидать увидеть руины и развалины, находится роскошный пустынный пляж близ города Пуэрто-Вальярта на острове Мариета.
Чтобы добраться до этого уединённого чуда, нужно проплыть через короткий тоннель, после которого открывается живописный пляж, поражающий нетронутой живой природой.
6. Озеро Медуз (Jellyfish Lake), Палау
Расположенное на необитаемом скалистом острове у побережья Корора в Палау, озеро Медуз является одним из 70-ти озёр этого тихоокеанского архипелага, некогда бывших частью океана, но теперь отрезанных от него.
Некоторые предполагают, что медузы оказались в ловушке озера около 12000 лет назад после того, как после ледникового периода уровень моря поднялся. Питаясь быстрорастущими водорослями и не имея естественных хищников, которые могли бы держать их популяцию под контролем, они полностью наводнили это небольшое озеро, и, хотя у них есть жала, они слишком малы, чтобы человек их почувствовал.
Плавать в озере безопасно и разрешено, но не дайверам, поскольку подводное плавание может нарушить экосистему.
5. Карстовая воронка Закатон (The Zacatón Sinkhole), Мексика
Карстовая воронка Закатон (El Zacatón) — это заполненная термальной водой карстовая воронка в системе Закатон, группе необычных карстовых провалов, расположенной в муниципалитете Альдама (Aldama), недалеко от Сьерра де Тамаулипас (Sierra de Tamaulipas) в северо-восточном штате Тамаулипас (Tamaulipas), Мексика. Это самая глубокая заполненная водой карстовая воронка в мире, глубина которой составляет 339 метров.
Мировой рекорд глубины погружения в эту карстовую воронку был установлен в 1993 году доктором Энн Кристович (Ann Kristovich). Глубина погружения составила 169 метров.
4. «Большая дыра» (Big Hole), Кимберли, Южная Африка
Рудник в Кимберли — это крупнейший карьер, разработанный без применения спецтехники, который расположен в Северо-Капской провинции (Northern Cape), ЮАР. Это открытая яма и подземный рудник, из которого было добыто около 2720 килограммов алмазов.
3. Гиола (Giola), Тасос, Греция
На прекрасном греческом острове Тасос есть Гиола, уединённая лагуна рядом с деревней Астрис (Astris).
До этой прибрежной драгоценности довольно долго добираться, однако тот, кто всё-таки решится на долгое путешествие, будет вознаграждён природным водоёмом невероятной красоты с великолепным видом на море.
2. Водопад Токервилль (Toquerville Falls), Юта, США
Расположенный совсем недалеко от Национального парка Зайон (Zion National Park) в уединённом регионе, водопад Токервилль является настоящим оазисом в пустыне. Здесь можно насладиться сочетанием водопадов и водоёмов жарким южным днём.
1. Лагуна Сехар (Laguna Cejar), пустыня Атакама, Чили
Лагуна Сехар — это карстовые воронки-озёра в Салар-де-Атакама (Salar de Atacama), крупнейшей соляной равнине в Чили (в 18 км от Сан-Педро).
Концентрация соли в озёрах колеблется в пределах 5-28%, поэтому, плавая в них, вы будете держаться на поверхности воды, как на Мёртвом море.
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