Удобный способ пикирования рассады

Важным этапом выращивания рассады является пикировка саженцев из общего контейнера в отдельные емкости, в которых они будут продолжать активный рост и развитие.

Этому этапу важно уделить особое внимание, необходимо сделать так, чтобы сеянцам было достаточно места для развития корневой системы. Именно поэтому пикировка в пластиковые стаканчики может нанести вред сеянцам, в такой емкости им не будет хватать места. Для того чтобы не повредить с любовью выращенным сеянцам, советуем сделать специальные стаканчики для пикировки из плотной парниковой пленки.







Для изготовления стаканчиков для пикировки понадобится парниковая пленка плотность 200 мкм.







Разрежьте пленку на полосы шириной по 15 см — именно такой и будет высота будущего стаканчика. Каждую длинную полосу разрежьте на отрезки шириной по 20 см.

Следующим шагом из пластиковой водопроводной трубы диаметром 50 мм подготовьте специальную воронку, с помощью которой будет удобно накладывать грунт в стаканчик из пленки. Для этого отрежьте кусок трубы длиной 20 см и срежьте один из краев под углом.







Делаются стаканчики очень просто и быстро: просто оберните пленку вокруг отреза трубы и в нескольких местах закрепите концы с помощью скотча.







Более крупный отрез скотча приклейте к нижней части стаканчика, оставшиеся небольшие отверстия будут выполнять роль дренажа.







Наполните подготовленные стаканчики землей, хорошо утрамбовав грунт. В центре сделайте небольшое отверстие, сбрызните его теплой водой и перенесите в стаканчик сеянец с комом земли. Дополните стаканчик землей и хорошо полейте сеянец.







В таких высоких стаканчиках из пленки сеянцы будут чувствовать себя очень комфортно и смогут отрастить сильную и большую корневую систему.







Как подготовить удобные стаканчики для пикировки смотрите на видео:



