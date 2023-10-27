7 автомобилей на авиационных двигателях, которые, кажется, вот-вот взлетят

Когда скорость, это главное.
Сделать машину на авиационном двигателе можно, вот только появляются на рынке такие совсем не часто, даже несмотря на то, что многие автомобильные компании достаточно тесно связаны с авиационным бизнесом. На то есть несколько простых причин: сложность, дороговизна и избыточность. Само собой, иногда подобные транспортные средства все-таки создают рекорда ради.
1. Thrust SSC
Thrust SSC рекордсмен скорости.
Пожалуй, один из самых известных автомобилей с авиационным двигателем. Конкретно в этом случае их даже два, это турбовентиляторные моторы Rolls-Royce Spey. Именно такие двигатели ставят на истребители F-4 Phantom II. Они позволяют этой машине достигать скорости в 1228 км/ч.
2. Mercedes-Benz T80
Mercedes-Benz T80 загубила война.
В свое время этот экспериментальный автомобиль претендовал на лавры самой быстрой машины на планете. Тогда создатели смогли выжать из ее конструкции разгон до 750 км/ч. Шестиколесная установка работала на 44.5-литровом двигателе Daimler-Benz DB 603. Машину построили в 1939 году, но в конечном итоге проект похоронила война.
3. Lotus 56
Вполне работающий болид Lotus 56.
Полноприводной гоночный болид, который использует вертолетный двигатель ST6. В свое время диковинный прототип даже смог завоевать поул-позицию в «Инди». Были шансы стать настоящим чемпионом, однако экипаж совсем немного не дотянул. Машина также печально известна тем, что сломала судьбу Майка Спенса.
4. Tucker Sedan
Tucker Sedan был серийным авто.
Примером серийных автомобилей с авиационным двигателям на рынке единицы, но они все-таки есть и это один из них. В этом автомобиле было реализовано огромное количество очень смелых, инновационных решений. Вот только выпущено Tucker Sedan было всего 50 штук.
5. Brutus
Brutus выглядит как настоящий монстр.
Пытаются ставить авиационные двигатели на автомобили и энтузиасты. Одним из ярчайших примеров такого творчества стал «зверь» появившийся в 18 сезоне популярной программы Top Gear. Машину построили почти сразу после Второй мировой войны на раме от автомобиля 1908 года производства.
6. Fiat Botafogo Special
Fiat Botafogo Special погубил своего создателя.
Любопытное творение довоенной эпохи. Построена машина была гонщиком Адольфо Скандроглио в 1917 году. Машина была интересна не только двигателем, но и тем, что у нее не было тормозов. По иронии судьбы, именно это и стало причиной смерти ее творца и хозяина.
7. GM EcoJet
Несбывшаяся американская мечта в GM EcoJet.
В 50-е годы с авиационными двигателями пыталась «баловаться» и компания General Motors. Тогда ее инженеры всерьез полагали, что за такими поделками будущее. К сожалению, этого так и не случилось, однако свое место в автомобилей истории машина все-таки занять смогла.
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