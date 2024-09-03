10 функций картофелечистки, о которых вы и не подозревали
Редко когда у кухонных приспособлений только одна функция. Даже у пластиковых пакетов, губок и кофейных фильтров есть масса секретов. Картофелечистка – не исключение, она способна справиться с уймой задач.
1. Удаляем хвостики у клубники
Удаляем хвостики у клубники
Острый конец картофелечистки, которым обычно удаляют глазки картофеля, отлично справится и с хвостиками клубники, крепко уцепившимися за ягоду.
2. Режем лук
Режем лук
Больше никаких слёз при нарезке лука. Благодаря картофелечистке процесс становится быстрым и аккуратным, слёзы просто не успеют навернуться на глаза. Тонко нарезанный лук украсит любой салат.
3. Удаляем семена в перце
Удаляем семена в перце
Если блюдо не должно быть острым, обжигающим всё внутри, из перца чили нужно удалить семена. Сделать это лучше при помощи картофелечистки. Отрезаем верхушку и аккуратно вычищаем всё внутри.
4. Делаем мыльную стружку
Делаем мыльную стружку
Самый простой способ получить мыльную стружку – начистить её картофелечисткой.
5. Декорируем лимон
Декорируем лимон
Ломтики лимона выглядят намного красивей в виде цветочка. При помощи картофелечистки срезаем цедру полосками и нарезаем лимон дольками как обычно.
6. Чистим черешки сельдерея
Чистим черешки сельдерея
Многие не едят черешки сельдерея только потому, что порой они могут оказаться волокнистыми и жёсткими – придётся чистить. На помощь придёт картофелечистка, она легко удалит всё ненужное.
7. Шоколадная стружка
Шоколадная стружка
Самый простой и быстрый способ украсить десерт – шоколадная стружка.
8. Снимаем цедру
Снимаем цедру
Совсем не нужен специальный нож для цедры апельсина или лимона. Снимаем её при помощи картофелечистки, а потом измельчаем.
9. Точим мыло/мелки
Точим мыло/мелки
Рукодельницы тоже не смогут обойтись без картофелечистки. Она поможет заострить кусочек мела или мыла.
10. Чистим манго
Чистим манго
Даже жёсткая кожура манго не сможет противостоять картофелечистке.
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