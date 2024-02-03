Как в СССР появились микроволновка, мобильники и другие популярные сегодня гаджеты

Умные часы и прототипы современных планшетных компьютеров

Советские часы «Электроника» с календарем и несколькими мелодиями. /Фото: img.allzip.org

Первые аудиоплееры и мини-консоль, чтобы волк яйца ловил

В «Ну погоди!» играли не только дети, но и взрослые. /Фото: game-im02.ru

Ноутбук весом 3,5 килограмма и персональный компьютер Лебедева

«Электроника» МС 1504, первый советский ноут. /Фото: habrastorage.org

Мобильные аппараты системы Алтай, мобильник Куприяновича и микроволновая печь 1941 года

Система «Алтай» была запущена в 1983 году, а первый мобильный изобретен в 1957 году.