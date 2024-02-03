Как в СССР появились микроволновка, мобильники и другие популярные сегодня гаджеты

Многие уверены, что все современные гаджеты придуманы совсем недавно. Ведь раньше не было ноутбуков, мобильных телефонов, микроволновок и других полезных вещей. А, может быть, были? Удивительно, но эти незаменимые девайсы существовали уже в СССР. Да, выглядели они не совсем так, как сегодня, были неуклюжими, громоздкими и порой не слишком удобными, однако со своими функциями справлялись отлично.
Умные часы и прототипы современных планшетных компьютеров
Советские часы «Электроника» с календарем и несколькими мелодиями. /Фото: img.allzip.org
Понятно, что умные часы, изготовленные в восьмидесятых годах сложно сравнить с современными моделями, но и они много чего могли, а уж советские люди воспринимали их как верх научно-технического прогресса. Любой школьник мечтал о таком подарке. Самыми популярными были электронные часы «Электроника-5». Они были способны информировать своего владельца не только о текущем времени, но и показывали, какой сегодня день недели, а также имели удобный календарь. Часики проигрывали несложные мелодии. Их можно было использовать как секундомер.
Цена была немалой: от 150 рублей.
«Дедушек» современных планшетников делали в СССР еще в восьмидесятые годы. Это был реальный скачок в будущее, который не нашел поддержки со стороны потребителей, однако в 1988 году начали выпускать (правда, в ограниченном количестве) микрокомпьютеры «Электроника» МК-90. Эти устройства по сути представляли собой планшетные компьютеры, но без современного сенсорного экрана. Для набора текстов и команд следовало пользоваться встроенной в клавиатурой.
Технические характеристики портативного компьютера Электроника МК-90 были очень скромны: постоянная память составляла 32 Кб, а оперативная —16 килобайт). Зато цена явно скоромностью не отличалась: чтобы купить это чудо, надо было выложить 3,5 тысячи рублей. Столько получал в год высококвалифицированный инженер.
Первые аудиоплееры и мини-консоль, чтобы волк яйца ловил
В «Ну погоди!» играли не только дети, но и взрослые. /Фото: game-im02.ru
До конца восьмидесятых в СССР в основном использовали бобинные магнитофоны. Хотя в начале семидесятых уже производили аудиоплееры, которые были приспособлены для проигрывания кассет МК-60 и МК-90. Но массового распространения аудиоплееры не получили вплоть до девяностых, так как стоили очень дорого. Не каждый мог отдать за этот девайс 130-140 рублей, то есть целую зарплату.
1984 год ознаменовался появлением советских миниатюрных игровых консолей, оснащенных жидкокристаллическим экранчиком. В качестве образца были использованы устройства Wide Screen, которые выпустила в 1981 году японская компания Nintendo. Многие помнят знаменитую игру «Ну, погоди!», где волк сбивался с ног, пытаясь поймать в корзинки как можно больше яиц. В западном варианте это чаще всего был знаменитый мышонок Микки Маус.
Ноутбук весом 3,5 килограмма и персональный компьютер Лебедева
«Электроника» МС 1504, первый советский ноут. /Фото: habrastorage.org
В 1980-е годы персональные компьютеры были редкостью, тем не менее, их разработка активно велась во многих научных свидетельских институтах, а немалое количество заводов занимались их выпуском. Но объём производства всё равно оставался маленьким. Не все знают, что в СССР производили ноутбуки. Первый советский лэптоп — «Электроника» МС 1504, который массово начали производить 1991 году, практически перед развалом СССР. Это было устройство с 16 битным процессором, имеющее оперативную память в размере 640 Кб, оснащённое видеоконтроллером CGA с серыми оттенками. Разрешение экрана составляло 640 на 200. Вес, конечно, огорчал — 3,5 кг. Для ноутбука это достаточно много.
Также велись работы над усовершенствованием электронно-вычислительных машин. Первые ЭВМ появились в СССР сороковых годах, а первая рабочая машина была создана талантливыми инженерами, которыми руководил Сергей Лебедев. Достаточно долго ЭВМ применяли исключительно на производстве, в вузах, в научно-исследовательских институтах. В начале восьмидесятых годов у некоторых советских граждан стали появляться персональные компьютеры, но, увы, это были не полностью отечественные девайсы, а неплохие клоны компьютеров ZX Spectrum, IBM, Apple.
Мобильные аппараты системы Алтай, мобильник Куприяновича и микроволновая печь 1941 года
Система «Алтай» была запущена в 1983 году, а первый мобильный изобретен в 1957 году.
Первую пробную систему мобильной связи под названием «Алтай» запустили в 1963 году в Москве. В дальнейшем ее стали применять в 114 советских городах. Аппараты «Алтай» в некоторых местах работают и в настоящее время. Раньше их устанавливали на автомобили партийных деятелей, а также на машины скорой помощи, в такси. По «Алтаю» можно было как звонить, так и принимать входящие звонки. Использовалась аналоговая связь.
Когда на Западе и думать не думали про мобильные телефоны, в СССР появился первый экземпляр. Это произошло в 1957 году, когда радиоинженером Леонидом Куприяновичем была предложена модель радиотелефона ЛК-1. Этот девайс имел вес примерно три килограмма и мог работать в радиусе двадцать-тридцать километров от базы.
Позднее Куприянович сконструировал другие модели мобильников. Они стали меньше и получили большую функциональность. Кнопочная клавиатура и экран отсутствовали, а набирать номер следовало при помощи миниатюрного диска.
Первая микроволновая печь, вернее ее прототип, появилась в СССР в 1941 году. Это было специальное устройство, с помощью которого обрабатывали мясо. Использовались токи ультравысокой частоты. Разработчиком стал Всесоюзный научно-исследовательский институт мясной промышленности. Массовый запуск изделия в производство не состоялся из-за Великой отечественной войны. К микроволновой печи вернулись лишь в 1978 году.
Устройства выпускали несколько заводов, но применение широким так и не стало. И причиной было не только малое количество изделий, но также их слишком высокая цена. Купить микроволновку можно было за 350 рублей. Очень дорого!
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