«Фу, варварство»: как одевались древние римляне в холодную погоду

Древние римляне считали штаны варварской одеждой. Носить такую было не принято. Первые изображения римских солдат в «варварских» штанах появляются только во II веке нашей эры. То же самое касалось теплых халатов. И здесь возникает резонный вопрос: а как в таком случае одевались в непогоду или во время северных походов воинственные жители солнечной Италии? Ведь в какой-нибудь Германии, Галлии или на Британских островах могло быть чрезвычайно холодно.
Нужно знать, как стоит появляться в приличном обществе. /Фото: ya.ru.
Долгое время понятие дигнитаса было в Риме «страшной» штукой. В переводе с латинского данное слово означает «достоинство». Однако для древних римлян «Dignitas» — это еще и совокупное понятие морально-нравственных и общественных понятий о том, как позволено поступать гражданину, а как нет. Долгое время римляне были страшными ксенофобами. Достаточно упомянуть о том, что большая часть коренного население Италии не считалась римлянами еще в эпоху Союзнических войн в начале I века до нашей эры (что весьма иронично и глупо, так как все италики к тому времени были уже на 100% романизированы). Дигнитас же был одной из тех вещей, которая проводила водораздел между римлянами – гражданами и «всякой завоеванной шелупонью». Определял он в том числе и то, что можно и что нельзя надевать не себя.
Однако, и римские воины, и римские граждане отказывались стоически переносить холод, а потому самостоятельно придумывали разнообразную, в том числе теплую одежду.
1. Калиги и кальцеи
Римские кальцеи для сырой погоды. /Фото: flickr.com.
В зависимости от погоды и поры года римляне могли носить на ногах калиги – сандалии или кальцеи. Последние напоминали ботинки из выделанной кожи. Одевали такие как правило в непогоду или холодное время года. Кальцеи были не такими удобными, как калиги, зато защищали ногу от намокания. Впрочем, носить в холодную погоду могли и сандалии. В этом случае римляне дополняли их шерстяными носками.
2. Удоны и фасции
Римляне отлично знали носки. /Фото: historycy.org.
Для многих станет открытием, но в Древнем Риме прекрасно знали, что такое носки. А значит наряду с проблемой «Карфаген должен быть разрушен» перед сынами Марса по утрам стояла и проблема «второго носка». Шили удоны из шерсти. Носки римляне делали очень плотными, отчего они прекрасно защищали ноги не только от холода, но еще и от сырости. Носили носки все слои общества, но в первую очередь солдаты. Так как удоны и калиги были лучшим сочетанием во время длительных маршей.
Фасциями римляне называли не только ликторский пучок, но еще и шерстяные обмотки для ног. Фасции накручивались в холодную погоду на голени до колена и подтягивались кожаными ремешками.
3. Туника
Туники, плащи и пояса. /Фото: ya.ru.
Главный элемент одежды римлян. При некотором внешнем сходстве не следует путать латинскую тунику и греческий хитон. К слову, на фоне большинства хитонов античные туники это просто «мешок с прорезью для головы». Изготавливать туники могли из самой разной ткани, однако повседневные и армейские образцы как правило делались из все той же шерсти. Шерсть обладает потрясающими свойствами терморегуляции, хорошо защищает от дождя, отлично держит тепло. В холодную погоду римляне могли одевать два и даже три туники, которые подвязывались ремнями или поясами. Туника отличный пример того, что все гениальное – просто.
Также римляне использовали тоги, которые надевались всегда поверх туник. Правда, полагались они далеко не всем. Носить тогу в римском обществе имели право только граждане. Более того, отдельные расцветки тог полагались только самым высокопоставленным членам общества, в первую очередь отцам-сенаторам и гражданам на определенных государственных постах.
4. Пенула, лацерна, сагум
Еще римляне очень любили плащи. /Фото: blogspot.com.
Очень часто римская туника использовалась с какой-либо разновидностью дорожного плаща. Видов плащей у детей Венеры было представительное количество. Самый простой и популярный вариант – пенула, пастуший плащ из кожи, шерсти или войлока с застежками и капюшоном. Легионеры нередко использовали походные плащи без капюшонов – лацерны. Были также маленькие плащи сагумы и длинные палудаментумы.
5. Пилеус
Что-то похожее носили и римляне. /Фото: atelieruldeistorie.ro.
«Шапка вольноотпущенника», как ее было принято называть в Древнем Риме. Несмотря на свое название, носили пилеус буквально все слои населения. По сути, это обычная пастушья шапка, сделанная из войлока. Судя по всему, римляне приволокли пилеус из Греции или с Балкан, когда завоевали Фракцию во II веке до нашей эры.
Помимо этого, римляне использовали для покрытия головы несколько разновидностей съемных капюшонов, не скрепляемых с остальной одеждой. Маленький куколь и большой капюшон, закрывающий все плечи пукуль (не путать с кавказкой шапкой пакуль).
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