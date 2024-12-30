Коллекция игрушек «Советское детство» Александра Устинова
Александр «Самоделкин» Устинов уже более 15 лет коллекционирует старые советские игрушки. В школе он занимался в автомодельном кружке в Клубе Юных Техников при машиностроительном заводе «Красный Октябрь» — строил различные модели автомобилей, занимался переделкой и усовершенствованием различных игрушек, собирал новые из сломанных старых., но в начале 2000-х годов клуб был закрыт, а вместе с клубным имуществом была уничтожена и его личная коллекция.
Это послужило толчком к созданию новой коллекции, но в этот раз Александр решил собирать не модели автомобилей, а игрушечные автомобили и обязательно в оригинальном виде, без каких-либо переделок. Тогда же и был заложен основной принцип коллекции, которого Александр придерживается и по сей день: максимальное стремление к оригиналу, минимум новых вмешательств. Коллекция достаточно быстро росла, Александр узнавал много нового. Отдельной радостью было найти точно такие же машинки, какие были и у него в детстве. И, хотя, сейчас у Александра огромная коллекция, в ней до сих пор нет всех игрушек, которые были именно в его детстве.
Изначально формат коллекции предполагал только техническую, транспортную игрушку. Но впоследствии, видя с какой скоростью изчезают игрушки, которые еще совсем недавно были массовыми, были принято решения расширить формат коллекции. Одними из первых к коллекции добавились октябрьско-пионерская символика, конструкторы, книжки-игрушки. В этот момент коллекция уже стала претендовать на звание музея и Александр стал проводить первые выездные выставки. Чуть позже в коллекции появились куклы, звери, резиновые, полиэтиленовые, целлулоидные игрушки, настольные игры.
В настоящий момент Александр особенно увлечен наполнением самой новой, кукольной части коллекции. Как признается Александр — «Всю жизнь я был совершенно равнодушен к куклам, но сейчас они захватили меня полностью и последние два года составляют в моей душе серьезную конкуренцию технике».
Коллекция охватывает период СССР до 1990 года и немного позже, если разработка выпускаемой игрушки была выполнена еще во времена СССР. Точное число экспонатов в коллекции установить невозможно т.к. нет возможности провести инвентаризацию, но по грубым подсчетам Александру удалось собрать более 1000 игрушек различного года выпуска и состояния. Основная часть собрания лежит упакованной и недоступной для какого-либо осмотра, к тому же в не самых лучших условиях (неотапливаемый гараж с протекающей крышей). А наиболее ценные экспонаты находятся в обычной однокомнатной квартире, занимая в ней практически всё свободное пространство, что тоже совершенно не удобно для просмотра.
Мечта Александра открыть настоящий музей со свободным доступом для всех желающих. По его мнению коллекция должна быть доступна для широкого круга посетителей: только тогда она живет. Как минимум необходимо светлое и отапливаемое помещение, в котором можно разместить экспонаты коллекции и проводить экскурсии. Александр пытается вести переговоры с администрацией своего района, но положительных решений пока не было принято.
Этот репортаж показывает общий масштаб коллекции и Александр просит отнестись к нему с пониманием — это не выставка и не музей, это вынужденная мера хранить экспонаты в таком виде за отсутствием иных вариантов. Поэтому не обращайте внимание на пыль, я совершенно спонтанно нагрянул к Александру в гости и у него было возможности подготовиться к моему приходу.
Итак, давайте познакомится с некоторыми экспонатами коллекции:
Единственная в советском союзе шарнирная кукла. Ее можно посадить и она будет нормально сидеть.
Кукла со следящими глазами.
Лошадка на колесиках. Экспонат интересен тем, что это самодельная, а не серийная игрушка, сделанная из подручных материалов.
Деревянные машинки Буратино, такие обычно были в детских садах — РАФики и самосвалы. А сверху самосвал ЛТЗ ГАЗ-52 еще с металлическими колесами.
Электронная настольная игра Стрелок, это уже начало 1990-х годов.
Очень интересные экспонаты из той же коллекции деревянных игрушек. Обратите внимание на стиль и дизайн — это ведь настоящий маскл кар!
Огромная коллекция советских кукол: целлулоидные, полиэтиленовые, игровые и декоративные.
Различные модели колесной техники.
Эксклюзивный и один самых доростоящих экспонатов в коллекции — электрическая железная дорога производства завода «Москабель». С трансформатором, освещением, семафорами и стрелками. Выпущена 60 лет назад. В полной комплектации такая железная дорога в наше время стоит почти 100 тысяч рублей.
Планетоход Электроника ИМ-11. Выпускался в 1980-х годах, а за основу был взят разработанный в США BIG TRAK. Имеет память и может выполнять запрограммированный алгоритм действий. Пожалуй, одна из самых технологичных игрушек в СССР.
Серия развивающих конструкторов Юность.
Культовая игрушка 1960-х годов — Луноход с дистанционным проводным управлением. Умеет ездить вперед-назад, поворачивать и открывать крышку с солнечной батареей.
Игрушки занимают все свободное пространство в квартире. ЗИЛы с полуприцепами разных годов выпуска и собрание ЗИС-150 разных годов выпуска
На полке на кухне приютились звери — резиновые, полиэтиленовые, целлулоидные.
Гоночные машинки эстонского завода Norma, известного производителя ремней безопасности для автомобилей.
А большая часть коллекции хранится в гараже и совершенно не доступна для осмотра.
Многочисленные настольные игры.
Педальная детская машина Оренбуржец.
Александр показывает как в течение времени менялась конструкция шасси выпускаемых игрушек — в первое время конструкцию дорабатывали, чтобы повысить детализацию, а в последние годы выпуска наоборот упростили, чтобы снизить себестоимость производства.
Большинство советских игрушек умирали вот таким образом. После чего её выбрасывали.
Еще куклы.
А вы нашли игрушки, которые были в вашем детстве?
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