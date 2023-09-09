Деталь, способная полностью преобразить интерьер спальни

Легко изменить внешний вид спальни, добавить «изюминку» в интерьер и подчеркнуть индивидуальность владельца комнаты способно изголовье кровати, которое обычно остается без внимания.

Скучное стандартное изголовье кровати можно легко заменить на необычную и креативную вещь, созданную своими руками. Для изготовления оригинального изголовья можно использовать различные материалы, например, красивую ткань, отрезы кожи, деревянные поддоны и доски, декоративные панели. Можно сделать изголовье в технике макраме или даже выложить его из книг.

Перед вами несколько великолепных идей изголовий, которые пробудят творческие способности и станут стимулом для преображения изголовья кровати.





























































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