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Деталь, способная полностью преобразить интерьер спальни

Легко изменить внешний вид спальни, добавить «изюминку» в интерьер и подчеркнуть индивидуальность владельца комнаты способно изголовье кровати, которое обычно остается без внимания.
Скучное стандартное изголовье кровати можно легко заменить на необычную и креативную вещь, созданную своими руками. Для изготовления оригинального изголовья можно использовать различные материалы, например, красивую ткань, отрезы кожи, деревянные поддоны и доски, декоративные панели. Можно сделать изголовье в технике макраме или даже выложить его из книг.
Перед вами несколько великолепных идей изголовий, которые пробудят творческие способности и станут стимулом для преображения изголовья кровати.

Деталь, способная полностью преобразить интерьер спальни

Деталь, способная полностью преобразить интерьер спальни

Деталь, способная полностью преобразить интерьер спальни

Деталь, способная полностью преобразить интерьер спальни

Деталь, способная полностью преобразить интерьер спальни

Деталь, способная полностью преобразить интерьер спальни

Деталь, способная полностью преобразить интерьер спальни

Деталь, способная полностью преобразить интерьер спальни

Деталь, способная полностью преобразить интерьер спальни

Деталь, способная полностью преобразить интерьер спальни

Деталь, способная полностью преобразить интерьер спальни

Деталь, способная полностью преобразить интерьер спальни

Деталь, способная полностью преобразить интерьер спальни

Деталь, способная полностью преобразить интерьер спальни

Деталь, способная полностью преобразить интерьер спальни
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