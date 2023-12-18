3 наиболее грозных компьютерных вируса, которые принесли многомиллионные убытки

Самые грозные компьютерные вирусы.
Компьютеры в последний век развиваются очень активно. В свете происходящего стоит ли удивляться тому, что так же активно стала разрастаться и кибернетическая преступность? В последнее время в мире произошло немало крупных инцидентов с компьютерными вирусами, однако все они и рядом не стояли с этой троицей.
1. «Чернобыль» - вирус-убийца компьютеров
Началось все в одном университете.
Называют компьютерный вирус CIH, Virus.Win9x.CIH, а на отечественных просторах он также известен под названием «Чернобыль» (в честь совпадения дат инцидентов). Разработан вирус был еще под системы Windows 95/98/ME. Его создателем был тайваньский студент Чэнь Инхао. На самом деле о вирусе было известно еще за год до этого. Учащийся заразил им в 1998 году все компьютеры в своем университете Датун.
Впоследствии вирус выбрался за пределы университета, а позже и страны. Произошло это из-за проведения многочисленных конференций. Очень скоро его заметили в странах Европы, в том числе в странах СНГ. Спустя месяц после этого вирус попал и на американские сервера. Возможным это стало благодаря интернету.
Вирус буквально убивать ПК.
По официальной версии, Чэнь Инхао создал вирус для своей «маленькой войны» с продавцами антивирусного ПО, которые оказались полностью бессильны против вируса когда-то заразившего университетские ПК. Однако, когда Инхао узнал, что его детище вышло в мир он занервничал. Впоследствии, он даже опубликовал официальное обращение ко всем тем, кто пострадал от его изобретения.
Час «Ч» настал 26 апреля 1999 года. В этот день в вирусе активировалась «логическая бомба», которая ударила более, чем по полумиллиону компьютеров по всему миру. Вирус уничтожал данные на жестких дисках, а также повреждал содержимое микросхем BIOS, выводя из строя материнские платы.
Инцидент стал настоящей катастрофой. До этого дня ни одна вирусная эпидемия не носила такого масштаба и не наносила такого урона. Ущерб составил (па самым скромным оценкам) более 80 млн долларов.
Вот наш герой.
Примечательно, что работал вирус относительно просто. Он инсталлировался в память Windows и перехватывал обращения к файлам и при открытии запускаемых расширением EXE. В момент «Ч» вирус пытался уничтожить Flash BIOS, а также все содержимое дисков компьютера. Делать это он пытался каждый месяц 26 числа. Эффективность вируса оказалась столь высокой именно из-за использования специфики работы материнских плат, которые оказались абсолютно беззащитны перед ним.
2. Mydoom – ничего личного, просто бизнес
Ничего личного, просто работа.
Компьютерный червь Mydoom является лучшим примером того, почему никогда не стоит открывать у себя на почте сомнительные письма от неизвестных адресатов. Именно таким образом он и распространялся, через обычные письма на электронный ящик, которые имели весьма тривиальные заманивающие названия: «Привет», «Ошибка», «Система доставки почты», «Отчет», «Тест» и тому подобное. Каждое письмо имело вложенный вирус.
Кем именно была создана вредоносная программа неизвестно. Эпидемия началась 26 января 2004 года. Вирус создавал огромную нагрузку на интернет-каналы, блокировал доступ к ресурсам Microsoft, а также ограничивал доступ ко многим новостным лентам. Любопытно, что вирус был запрограммирован самостоятельно деактивироваться на всех инфицированных устройствах 12 февраля 2004 года. Это в итоге и произошло. Внутри его кода содержалось шуточное сообщение: «Энди, я просто делаю свою работу, ничего личного, извините».
3. ILOVEYOU – почему ты меня больше не любишь?
Кто создал этого монстра - загадка.
Другой загадочный почтовый вирус, заражение которым началось в ночь с 4 на 5 мая 2000 года на Филиппинах. Очень быстро вирус разошелся по всему миру. Вредоносная программа инфицировала почтовое приложение Microsoft Outlook. Для активации вируса пользователь должен был попытаться открыть вложение письма (это и случалось в абсолютном большинстве случаев). Вирус заразил более 3 млн компьютеров по всему миру и нанес экономический ущерб в 10-15 млрд долларов США! За это ILOVEYOU даже попал в Книгу рекордов Гиннеса, как самый разрушительный вирус в истории.
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