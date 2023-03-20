5 самых безумных изобретений Николы Тесла

1. Беспроводная передача электричества
Около 120 лет назад, в 1893-м году на Всемирной выставке в Чикаго, Тесла продемонстрировал беспроводную передачу электричества, зажигая ряд фосфорных лампочек в процессе, называемом электродинамическая индукция. Он мечтал о том, что в один прекрасный день такая технология поможет нам передавать электричество на большие расстояния в атмосфере, обеспечивая отдаленные районы необходимой энергией для комфортного проживания.
Теперь, по прошествии более века, такие крупные компании как Intel и Sony заинтересовались применением безизлучательной передачи энергии к таким вещам, как мобильные телефоны, чтобы мы могли заряжать батареи без проводов электропитания.
2. Рентген
Исследования Теслы в области электромагнетизма помогли рентгенологам во всем мире увидеть анатомию человека без того, чтобы вспарывать ему живот. Однако в конце 1880-х годов эта идея казалась весьма безумной.
Хотя открытие рентгена приписывают немецкому физику Вильгельму Рентгену в 1895 году, именно Тесла в своих экспериментах с этой технологией за восемь лет до Рентгена обратил внимание на некоторые опасности применения излучения для человеческой плоти.
3. Луч смерти
В 1930-х годах Никола Тесла, по некоторым утверждениям, изобрёл оружие из пучка частиц, которое назвали «лучом смерти». В теории устройство могло генерировать интенсивно направленный пучок энергии, который можно было бы использовать для истребления вражеских самолетов, армии и других вещей.
Однако «луч смерти» так и не был выпущен Теслой, хотя он и пытался продать его различным военным подразделениям.
4. Робототехника
Тесла представлял себе, что в будущем целая раса роботов сможет безопасно и эффективно выполнять работу людей. В 1898-м году он продемонстрировал изобретенный им радиоуправляемый катер, что многие считают «рождением робототехники». Он предсказал, что вскоре мир будет наполнен умными машинами, роботами, разными сенсорами и автономными системами.
5. Машина, вызывающая землетрясение
В том же1898-м году Тесла заявил о том, что разработал генератор колебаний, который встряхивал здание и всё, что находилось рядом с ним. Само устройство весило около килограмма, но учёный смог настроить время колебания на такой частоте, что каждая небольшая вибрация добавляла больше энергии волновым изгибам здания. При достаточном количестве небольших толчков даже самое большое здание можно было расшатать на части.
Осознав потенциальную опасность своего изобретения, он разбил генератор молотком и попросил своих служащих в случае чего заявить о полном неведении о причинах землетрясения.
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