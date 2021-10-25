11 криминальных драм, основанных на реальных событиях

С нами не соскучишься!

Сценарии многих криминальных драм писались после изучения архивов полицейских участков, а то и вообще свежих отчетов. Может быть, поэтому в фильмах, основанных на реальных событиях, хеппи-энд — редкость.



«Поймай меня, если сможешь»

«Донни Браско»

«Неприкасаемые»

«Капоте»

«Свой человек»

«Волк с Уолл-стрит»

«Бронсон»

«Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса»

«Зодиак»

«Славные парни»

«Место встречи изменить нельзя»