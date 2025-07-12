Вещи, которые даже красивую и ухоженную кухню делают неуютной

В случае с кухней очень важно соблюсти тонкую грань между функциональностью, практичностью и уютом, ведь здесь мы не только готовим, но и принимаем гостей, проводим время с семьей, отдыхаем за чашкой чая или кофе. Если вы не знаете, как это сделать, для начала просто уберите из комнаты вещи, которые мы перечислили в нашей статье.

1. Поролоновые губки для посуды

2. Много бытовой химии

3. Магниты на холодильнике

4. Неприятные запахи

5. Яркие тряпки из микрофибры

6. Старый фартук

7. Фрукты на столе

8. Непрезентабельные разделочные доски

Яркие губки для посуды не вписываются в интерьер кухниТак как поролоновые губки очень быстро загрязняются, впитывая в себя жир с посуды, а также становятся идеальной средой для размножения бактерий, эксперты рекомендуют менять их каждую неделю. Конечно, можно продезинфицировать губку в микроволновке, чтобы продлить срок ее годности, но красивый внешний вид ей это не вернет.Самым оптимальным решением будет заменить обычные поролоновые изделия на губки из люфры либо другого натурального материала. Во-первых, они служат гораздо дольше, во-вторых, быстро высыхают, а в-третьих выглядят более эстетично, так как представлены в нейтральных цветах, которые не провоцируют визуальный шум.Замените заводские флаконы на стильные дозаторыКстати, о визуальном шуме. Чаще всего он возникает из-за обилия бытовой химии на бортиках мойки. Согласны, на кухне все должно быть под рукой, чтобы не приходилось тратить много времени на поиски нужного средства, но не стоит игнорировать эстетическую составляющую.К счастью, есть отличное решение проблемы – покупные дозаторы. Просто перелейте в них всю бытовую химию, которую привыкли использовать на кухне, например, жидкое мыло, средство для мытья посуды, антижир и прочее, и красиво расставьте на бортиках мойки.Можно использовать стильный поднос, чтобы емкости смотрелись еще красивее, а кухня – опрятнее. При выборе дозаторов обратите внимание на их цвет и дизайн – они должны идеально вписываться в интерьер кухни.Повесьте магниты в специальную рамуМы часто привозим магниты из путешествий, принимаем их в дар от своих друзей, которые были в отпуске или в командировке. Они навевают нам теплые воспоминания о памятных событиях, их хочется рассматривать и мечтать вернуться в те места, где нам было хорошо. В самих магнитах нет ничего плохого, основной вопрос возникает к их месторасположению. Обычно мы вешаем их на холодильник и, тем самым, создаем визуальный беспорядок. Даже если вы только что убрали на кухне, ощущение бардака никуда не денется как раз из-за того, что на холодильнике висит огромное количество магнитов.Если они дороги вашему сердцу, купите специальную магнитную доску в рамке и поместите их туда. Потом «картину» можно будет повесить где-угодно: на кухне, в прихожей, в гостиной. Это будет смотреться намного эстетичнее, а холодильник останется нетронутым. Кстати, если кроме магнитов на нем висят различные записки, детские рисунки, фотографии, то для них тоже лучше найти другое место.Средства для удаления неприятных запаховДаже если вы регулярно проводите уборку на кухне, полностью застраховать себя от неприятных ароматов не получится. Чаще всего они возникают в холодильнике или в мойке. И в первом, и во втором случае нужно понять, что стало причиной их появления, устранить ее, а уже потом думать, как избавиться от запахов.Холодильник можно помыть раствором воды и уксуса, оставить на пару часов, чтобы он проветрился, а затем поставить на полку небольшой контейнер с овсянкой, содой, молотым кофе или активированным углем. Все эти продукты являются прекрасными абсорбентами, отлично впитывают влагу и неприятные запахи.Что касается мойки, то здесь есть два варианта: купить специальные освежающие капсулы для раковины или воспользоваться подручными средствами. Мы за разумную экономию, поэтому предлагаем периодически заливать в сток смесь из горячей воды, уксуса и соды. Это средство не только справляется с уже имеющимися запахами, но также устраняет жировые пробки и прочие загрязнения, которые становятся причиной появления засоров и, соответственно, неприятных ароматов. Также можно добавить в слив несколько капель любимого эфирного масла – кухня будет благоухать.На заметку: Чтобы в комнате витал свежий, приятный аромат, возьмите глубокую кастрюлю, налейте в нее два-три литра воды, положите корочки лимона, апельсина или любых других цитрусовых, добавьте пряностей (корица, гвоздика, мускатный орех) и поставьте на плиту. Когда жидкость закипит, убавьте огонь и оставьте кожуру вариться. Вы заметите, как по кухне, а потом и по всей квартире, будет распространяться чудесный аромат.Пестрые тряпки портят интерьерСалфетки из микрофибры отлично впитывают влагу и быстро сохнут. Вот только из часто производят из ярких тканей, которые выбиваются из общего интерьера кухни. Предлагаем не хранить и не сушить их на виду. После использования хорошо прополощите их в мыльной воде с добавлением уксуса, чтобы продезинфицировать, затем высушите на сушилке и уберите в ящик до следующего использования.Если вы применяете салфетки не только во время уборки, и они нужны под рукой постоянно, тогда либо купите изделия нейтрального цвета (черные, серые, бежевые) и сушите их на специальной подставке, либо отдайте предпочтение бумажным полотенцам, которые можно мочить и использовать для протирки столешницы и других поверхностей. Также можно отказаться от микрофибры в пользу салфеток из хлопка или льна. Они служат гораздо дольше, не впитывают запахи, не разводят грязь и выглядят гораздо симпатичнее.Покрасьте фартук на кухне, чтобы обновитьКак давно вы обновляли фартук на кухне? А ведь это первое, на что падает взгляд при входе в комнату. Даже если вы его регулярно чистите от разводов воды, жирных пятен и прочих загрязнений, это никак не отражается на устарелом дизайне. Здесь есть несколько вариантов решения проблемы. Самый глобальный – сделать новый фартук.Если для вас это слишком затратно, и вы не планировали в ближайшее время делать даже такой минимальный ремонт, просто покрасьте плитку в нейтральный цвет, например, белый. Также можно обклеить фартук специальной пленкой – существует множество дизайнов и расцветок, поэтому вы без проблем сможете выбрать подходящее изделие.Не все фрукты можно хранить при комнатной температуреЧтобы фрукты не залеживались в холодильнике и не гнили, многие хозяйки предпочитают хранить из в красивом блюде на обеденном столе. Однако такое решение понравится далеко не всем продуктам. Например, яблоки при комнатной температуре быстро теряют привлекательный внешний вид и становятся мучнистыми. А еще они вместе с бананами выделяют газ этилен, который ускоряет созревание других фруктов, которые лежат с ними по соседству. Согласитесь, компания перезрелых продуктов точно не скрасит обстановку на кухне, поэтому яблоки лучше убрать в холодильник.Что касается груш, то их можно держать в тепле, пока они полностью не поспеют, и только после этого складывать в холодильник. В этом случае они долгое время будут оставаться сочными и сладкими.Такую доску можно только выброситьЧаще всего мы храним деревянные разделочные доски на подставке на рабочей поверхности, чтобы к ним был быстрый доступ. Вот только старые, потрепанные жизнью изделия, никак не вписываются в стильный, красивый, и уютный интерьер кухни. Поэтому советуем своевременно менять доски, а чтобы они дольше служили, проводить специальную обработку несколько раз в год. Для этого мудрые хозяйки используют средство на основе воска и натуральных масел. Оно не только защищает от бактерий и деформации, но также делает поверхность гладкой и блестящей.