Ядовитая женская дипломатия:Как Роксолана и королева Бона Сфорца боролись против династии Габсбургов

Интриги политиков и дипломатов родились, скорее всего, вместе с появлением в человеческом обществе самих понятий политики и дипломатии. Но вот занимались подобными играми не только главы государств или их министры. Иногда в политическом закулисье основными действующими лицами были с виду тихие супруги правителей. Так, в XVI веке жена турецкого султана Роксолана и польская королева Бона Сфорца сумели создать крепкий негласный союз против влиятельной династии Габсбургов.
Письмо Хюррем Султан королеве Венгрии
Собственно, вся эта история началась с тайного письма супруги османского владыки, Хюррем Хасеки-султан (или как ее знали в Европе Роксоланы), адресованного Изабелле Ягеллонке. Та была супругой венгерского правителя Яноша Запольяи, умершего в скором времени после рождения их наследника.
Венгерская королева Изабелла Ягеллонка и ее муж, король Янош I Запольяи.
Послание Хюррем было неофициальным ответом Изабелле Ягеллонке на ее письмо к турецкому султану – ее мужу. В нем королева просила признать своего недавно рожденного сына, Яноша II Сигизмунда, единственным законным престолонаследником. Все дело в том, что покойный муж Изабеллы – Янош Зпольяи, был королем, поставленным турками.
Кроме ходатайства за своего сына, королева Венгрии просила Сулеймана помиловать двоих знатных мадьяр Майлада и Терека. Оба они были пленены в период венгерского военного похода турков против Габсбургов и содержались под стражей в Семибашенном замке Стамбула.
Тайная женская дипломатия
Известно, что турецкий султан Сулейман отказал венгерской королеве в ее прошениях. Однако в самом начале 1543 года турецкий гонец Саид-бей доставил Изабелле Ягеллонке послание от Хюррем-Роксоланы. Назвавшись в послании «императрицей османов», жена турецкого султана недвузначно намекнула королеве Венгрии, что она обладает огромным влиянием на Сулеймана и сможет помочь в ее вопросах.
Роксолана и султан. Художник Антон Хикель, 1780 год. Коллекция музея Майнца. / Источник: wikipedia.org
Историкам доподлинно не было известно, что ответила Изабелла Роксолане. Однако главное в этой переписке – это тайная женская дипломатия. Если интересы венгерской королевы были предельно понятными, то Роксолану заботила вовсе не судьба сына Ягеллонки и мадьярских вельмож. Через Изабеллу Хюррем пыталась найти взаимопонимание с ее матерью – супругой польского короля Сигизмунда, Боной Сфорца.
Союз политических интересов
На первый взгляд может показаться, что Роксолана затеяла дипломатическую игру за спиной у своего могущественного супруга султана. Однако все было далеко не так просто. Польская королева (а также принцесса Милана и герцогиня Россано и Бари) Бона Сфорца д’Арагона являлась ярой противницей сближения двух европейских династий – польской Ягеллонов и германской Габсбургов.
Бона Сфорца д'Арагона – королева Польши, Миланская принцесса и герцогиня Россано и Бари.
У Боны Сфорцы были для этого более чем весомые причины. Еще в 1535 году Габсбурги отодвинули династию Сфорца от господства в Милане, они вовсю старались расширить свое влияние в центре и на востоке европейского континента. Зная все это, Роксолана под видом доставки послания дочери Боны Сфорцы отправила Саид-бея не в Венгрию, а в Польшу, в Краков.
Тем временем события стали разворачиваться еще больше в пользу Хюррем Султан. В Польше при непосредственном протекторате старого отца-короля сына королевы Боны Сфорца и престолонаследника польского трона Сигизмунда-младшего помолвили с Елизаветой Австрийской – дочкой Фердинанда I Габсбурга (правителя Священной Римской империи).
Принцесса Елизавета Австрийская и ее отец, император Священной Римской империи Фердинанд I Габсбург.
Этот будущий союз отнюдь не радовал султана Сулеймана I Великолепного. Османский правитель предпочел бы другой «родственный расклад» в Европе. Например, в виде брака того же Сигизмунда с принцессой Маргаритой – дочерью французского короля Франциска I. Ведь в то время и Польша, и Франция были для Османской империи дружественными монархиями.
Сулейман, недолго думая, приступил к действиям через супругу Роксолану. Именно она в своих посланиях передала заверения самого султана в абсолютной поддержке не только венгерской королеве-вдове Изабелле, но и ее венценосной матери Боне Сфорца д’Арагона. Пазл складывался как нельзя удачно – польская королева была тоже категорически против свадьбы своего сына и принцессы из рода Габсбургов.
Женская «антигабсбургская» коалиция
Получив от Хюррем письмо с гарантиями поддержки, польская королева Бона Сфорца приступила к открытым действиям. На секретном совещании, где обсуждались отношения с Османской империей, а также дальнейшая судьба Венгерского королевства она категорически резко высказалась против союза или любого сближения Польши с родом Габсбургов.
Король Польши Сигизмунд I Старый и его супруга, королева Бона Сфорца.
Король Сигизмунд I был несколько удивлен такой позицией супруги, но все же поспешил поинтересоваться: что посоветует она их дочери Изабелле Ягеллонке относительно действий Османской империи против Венгерского королевства? В ответ Бона заявила, что лучше уж Изабелла вместе с ребенком умерла бы в турецком плену, нежели Фердинанд I Габсбург без войны заполучил бы Венгрию.
Стоит отметить, что Сулейман, который до этого не всегда усердно соблюдал все положения дружественных договоров с польским королевством, теперь показал себя настоящим союзником. В ту пору турецкий флот сражался за господство в Средиземном море с Венецианским королевством и Габсбургами. Сулейман отдал своему адмиралу Хизиру Реису строгий приказ «в ходе морских баталий миновать стороной побережья Калабрии и Апулии» – земли, владелицей которых была его нынешняя союзница Бона Сфорца.
Отравленные жизни
И все же польский престолонаследник Сигизмунд и Елизавета Австрийская поженились в 1543 году. Однако их брак длился менее 2 лет. Елизавета и до женитьбы не могла похвастаться крепким здоровьем, а после нее приступы эпилепсии у принцессы только участились. В декабре 1545 года Елизавета Австрийская скончалась. Многие современники (да и некоторые нынешние историки) полагали, что умереть принцессе «помогла» свекровь – Бона Сфорца.
Портрет Елизаветы Австрийской кисти Франсуа Клуэ, 1572 год, Лувр, Париж. / Источник: wikipedia.org
Спустя несколько лет принц Сигизмунд женился снова. На этот раз его избранницей стала Барбара из знатного рода Радзивиллов. После кончины своего отца, став монархом Польши Сигизмундом II Августом, он короновал Барбару. Однако Бона Сфорца невзлюбила и вторую свою невестку. Причина довольно банальная – королева-мать боялась укрепления династии Радзивиллов и Литовского Княжества. Она покинула столицу и уехала в Мазовию, продемонстрировав тем самым свой протест.
Молодой король Сигизмунд даже после отъезда матери продолжал опасаться ее. Все письма и подарки, которые Бона Сфорца слала в столицу, тщательно протирались. Сигизмунд подозревал, что они могли быть отравлены. И вот в начале мая месяца 1551-го его супруга Барбара Радзивилл неожиданно скоропостижно скончалась (ровно через год после своей коронации). Существуют предположения о вероятном умышленном ее отравлении.
«Смерть Барбары Радзивилл». Художник Йозеф Зимлер. 1860 год. / Источник: wikipedia.org
Через пять лет после этих событий Бона Сфорца покинула Польшу и возвратилась домой в Италию. Поселилась стареющая королева-мать в Бари. Здесь в ноябре 1557 года ее и отравили. «Заказчиком» был Филипп II – король Испании, а причиной – нежелание возвращать долг в 420 тыс. золотых дукатов.
«Отравление королевы Боны». Ян Матейко, 1859 год. / Источник: pikabu.ru
К слову, испанский монарх Филипп являлся представителем рода Габсбургов, которые и пришли к власти в Бари после смерти Боны Сфорца.
Конец противостояния
В апреле 1558 года в Стамбуле в возрасте 53 лет умерла Роксолана. Наиболее вероятной причиной ее смерти стали лекарственные препараты на основе Colchinum autumnale – крокуса осеннего. Это растение, содержащее природные токсины, издревле применяли для лечения легочных болезней. Роксолана сетовала на невыносимые боли в области грудной клетки. Скорее всего, что те небольшие дозы экстракта, которые принимала Хюррем, в конце концов привели ее к весьма мучительной кончине.
Гробница Боны Сфорца в Бари (слева) и саркофаг Роксоланы в мавзолее мечети султана, Стамбул.
Что касается короля Сигизмунда II Августа, то в 1553 году он женился уже в третий раз. Супругой его стала еще одна австрийская принцесса из того же рода Габсбургов – Екатерина. Но их брак не был счастливым, да и дети у пары так и не родились. Через 12 лет супружеской жизни Екатерина вернулась к себе домой, в Австрию. Там она прожила до самой своей смерти в 1572 году.
В этот же год умер и ее законный муж – король Сигизмунд II Август. Не оставив после себя наследников, он стал последним польским монархом из династии Ягеллонов. После него Речь Посполитая вынуждена была искать нового правителя.
Король Сигизмунд II Август и его третья супруга Екатерина Австрийская.
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