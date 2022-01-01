Легко ли быть ведьмой, или какие услуги предлагали чародейки Древнего мира

Ведьмы Древней Греции и Рима оказывали широкий спектр различных «услуг».
В средневековой Европе люди считали, что ведьмы - прямые приспешники Сатаны. В попытках уничтожить чародеек были убиты тысячи невинных женщин. А в Древней Греции и Риме ведьмы, напротив, жили в городах и легально занимались своим ремеслом. Но все же и тогда были некоторые нюансы в этой необычной профессии.
Ведьма Медея, внучка бога солнца Гелиоса в греческой мифологии. | Фото: commons.wikimedia.org.
История Древнего мира знает нескольких легендарных колдуний. Медея была внучкой бога солнца Гелиоса и могла воскрешать мертвых. А Геката покровительствовала ведьмам, она была богиней магии, Луны и преисподней. В целом, греки и римляне приняли очень практичный подход к сверхъестественному: боги отвечали за «высокие материи», а всю грязную работу делали колдуньи. Далее в обзоре показаны основные занятия ведьм Древнего мира.
1. Проклятья
Табличка с проклятиями. | Фото: commons.wikimedia.org.
От древних греков и римлян историкам досталось множество табличек с проклятиями. Это тонкие листы свинца с выцарапанными гневными фразами. Их покупали у ведьм люди, обманутые торговцами, обворованные, погрязшие в судебных разбирательствах. Любой мог заказать табличку с посланием богам, например:
Пусть [вор] ни мочиться, ни гадит, ни говорит, ни спит, не будет у него ни благополучия, ни здоровья, если он не принесет [то, что он украл] в храм Меркурия.
Многие таблички с проклятиями заготавливались заранее. Ведьме оставалось только написать имя, которое скажет покупатель. Проклятия стали очень популярны в больших городах, например, в Риме. Но, вместе с тем, любые несчастья теперь стали «сваливать» на ведьм. Поэт Овидий (Ovidius) пишет, что когда ему было плохо – это сделала колдунья. Она якобы написала его имя на красном воске и воткнула иглу ему в печень. По его словам, «от ведьминых проклятий не рос урожай, сохла весенняя трава, желуди падали с дуба, виноград опадал с лозы, плод падал с дерева, хотя никто не тряс сук».
2. Чары любви
Магическая книга. Римская империя, IV-V вв. | Фото: en.wikipedia.org.
В то время, как ведьмы могли разрушить любовь, к ним также обращались, чтобы ее вызвать. Римские поэты-любовники часто гнались за недостижимыми (и часто замужними) женщинами, пытаясь их соблазнить. Поэт Альбий Тибулл (Tibullus) сообщает, что ведьма совершила над ним колдовской обряд. После этого он может проводить время с чужими женами, а мужья-«рогоносцы» не верят рассказам об изменах их жен, даже если застанут его в постели.
3. Списание долгов
Медея. Энтони Фредерик Огастас Сэндис, 1868 год. | Фото: en.wikipedia.org.
Греческая комедия заполнена эпизодами с участием чародеек. В «Облаках» Аристофана один из персонажей предлагает использовать фессалийских ведьм, чтобы спустить Луну на Землю, а затем закрыть ее в коробку. Тогда Луна не будет расти, как и его долги. Оказывается, в те годы проценты насчитывались по лунному календарю. А если луна не появится снова, то и долг можно не отдавать.
4. Ужасное убийство
Геката. Уильям Блейк, 1795 год. | Фото: ru.wikipedia.org.
Магия, как считали древние греки и римляне, всегда остается чем-то опасным. Мир – это странное и страшное место. И если дать ведьмам «карт бланш», то они могут высвободить грозные силы. Римский писатель и поэт Апулей в «Метаморфозах» описывает случай, когда неверная жена мельника просила ведьму вернуть ее мужа. Но любовные чары не сработали. Ведьма рассердилась, вызвала призрак и тот убил несчастного мельника.
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