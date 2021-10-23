Удобная разделочная доска

Она – настоящая помощница на кухне, без нее, пожалуй, не обходится ни одно приготовление.
Она неустанно защищает ваш стол и скатерть, а также облегчает нарезку и транспортировку до тарелки всего, что можно порезать.
Догадались, о ком идет речь? Конечно, о разделочной доске.
Предмет этот на кухне буквально незаменим, однако он несовершенен: с доски нередко стекает сок овощей и фруктов, а когда вы хотите переместить нарезанное в тарелку, какие-нибудь кусочки так или иначе пролетают все-таки мимо. Хорошо, что практически любую вещь можно усовершенствовать, разделочную доску так точно! И вот он самый удобный вариант – со встроенной емкостью. Если ваши руки не для скуки, приступаем к усовершенствованию.
Вам потребуются:
Определившись с материалом, определяемся также и с размером и формой доски. Подрезаем все дощечки по одному размеру, а затем склеиваем в единый щит с помощью клея для дерева.
Лучше всего стягивать и фиксировать склеиваемые доски с помощью струбцин.
Подготавливаем также дощечки, которые будут выполнять функцию ножек. Их высота должны быть такой же, как у выбранной миски. Проделываем в ножках пазы, в которые проходят края миски. Склеиваем ножки со щитом.
Почти готово. Подравниваем торцы доски и зашлифовываем острые края, а также и всю доску, чтобы ее поверхность была гладкой. Наконец промазываем поверхность растительным маслом, в нашем случае это льняное масло.
Вам потребуются:
- деревянные дощечки;
- клей для дерева;
- миска;
- растительное масло;
- инструменты
Определившись с материалом, определяемся также и с размером и формой доски. Подрезаем все дощечки по одному размеру, а затем склеиваем в единый щит с помощью клея для дерева.
Лучше всего стягивать и фиксировать склеиваемые доски с помощью струбцин.
Подготавливаем также дощечки, которые будут выполнять функцию ножек. Их высота должны быть такой же, как у выбранной миски. Проделываем в ножках пазы, в которые проходят края миски. Склеиваем ножки со щитом.
Почти готово. Подравниваем торцы доски и зашлифовываем острые края, а также и всю доску, чтобы ее поверхность была гладкой. Наконец промазываем поверхность растительным маслом, в нашем случае это льняное масло.
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