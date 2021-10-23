Удобная разделочная доска

Она – настоящая помощница на кухне, без нее, пожалуй, не обходится ни одно приготовление.

Она неустанно защищает ваш стол и скатерть, а также облегчает нарезку и транспортировку до тарелки всего, что можно порезать.

Догадались, о ком идет речь? Конечно, о разделочной доске.

