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Удобная разделочная доска

Удобная разделочная доска

Она – настоящая помощница на кухне, без нее, пожалуй, не обходится ни одно приготовление. 

Она неустанно защищает ваш стол и скатерть, а также облегчает нарезку и транспортировку до тарелки всего, что можно порезать. 

Догадались, о ком идет речь? Конечно, о разделочной доске.

Удобная разделочная доска
Предмет этот на кухне буквально незаменим, однако он несовершенен: с доски нередко стекает сок овощей и фруктов, а когда вы хотите переместить нарезанное в тарелку, какие-нибудь кусочки так или иначе пролетают все-таки мимо. Хорошо, что практически любую вещь можно усовершенствовать, разделочную доску так точно! И вот он самый удобный вариант – со встроенной емкостью. Если ваши руки не для скуки, приступаем к усовершенствованию.
Удобная разделочная доска

Вам потребуются:
  • деревянные дощечки;
  • клей для дерева;
  • миска;
  • растительное масло;
  • инструменты
Для доски вы можете взять любую породу дерева. Это могут быть как специально купленные доски, так и остатки от какой-нибудь поделки или ремонта. В нашем случае это береза, дуб и красное дерево.
Удобная разделочная доска

Определившись с материалом, определяемся также и с размером и формой доски. Подрезаем все дощечки по одному размеру, а затем склеиваем в единый щит с помощью клея для дерева.
Удобная разделочная доска

Лучше всего стягивать и фиксировать склеиваемые доски с помощью струбцин.

Удобная разделочная доска

Подготавливаем также дощечки, которые будут выполнять функцию ножек. Их высота должны быть такой же, как у выбранной миски. Проделываем в ножках пазы, в которые проходят края миски. Склеиваем ножки со щитом.
Удобная разделочная доска

Почти готово. Подравниваем торцы доски и зашлифовываем острые края, а также и всю доску, чтобы ее поверхность была гладкой. Наконец промазываем поверхность растительным маслом, в нашем случае это льняное масло.
Удобная разделочная доска

Когда масло впитается, можно смело отправляться с новой помощницей на кухню.
А ниже вы можете посмотреть видео о том, как сделать разделочную доску с поддоном своими руками.

 

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