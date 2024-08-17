23 редких ретро фотографий со всего мира, которые хорошо передают атмосферу прошлого

Подборка ретро-снимков.

1. Москва, Всесоюзная сельскохозяйственная выставка

Парниковый комбайн.

2. Автомобили ГАЗ в качестве подарка

Подарок для Серго Орджоникидзе - известного грузинского большевика.

3. Работники уголовного розыска

Выезд на оперативное задание .

4. В чайхане, Узбекистан

Нередко в чайхане мужчины проводили целые дни , нимало не беспокоясь о времени, отдыхая душой и телом от мирской суеты.

5. Прогулка «железных мужчин» по улицам Калининграда

Борис Василенко, победитель первого Всесоюзного конкурса роботов.

6. Алла Пугачева и Миколас Орбакас

Весной 1969 года Орбакас и Пугачева познакомились в музыкальном училище , в котором училась Алла.

7. Золотая стрела

Фанаты сопровождают сэра Генри Сигрейва и его автомобиль Golden Arrow (Золотая стрела), Дейтона –Бич, 1929 год.

8. Москва, площадь Коммуны

Люди, прогуливающиеся по площади.

9. Москва, Театральная площадь

Одна из центральных площадей Москвы, составляющих «ожерелье» вокруг Кремля и Китай-города.

10. Архитектура и строительство Москвы

Строительство «хрущевки» в Москве, журнал «Советский Союз» №148, 1962 год .

11. Прототип грузового автомобиля КамАЗ

Опытные экземпляры грузовиков КамАЗ производства 1974 года.

12. Москва, ВДНХ, РИА Новости

Новая модель Волжского автомобильного завода.

13. ГАЗ-21 «Волга»

Новейший советский автомобиль М 21, 1957 год.

14. Торжественное открытие Всесоюзной сельскохозяйственной выставки

На трибуне С.М. Буденный, В.М. Молотов, Н.В. Цицин.

15. Уличная торговля

Распродажа капусты.

16. Смольный собор

Православный храм Санкт-Петербурга.

17. Карнавал во Дворце культуры

Веселье во Дворце культуры 1-го Государственного автомобильного завода им. И.В. Сталина в честь годовщины Сталинской конституции .

18. Приморский бульвар

Бульвар в Одессе, расположенный на краю городского плато, начинающийся от Думской площади и заканчивающаяся у Воронцовского дворца.

19. Силомер 1964 года

Предназначены для измерения мышечной силы.

20. Изображение получено из исходного стеклянного негатива

Дерево над обрывом.

21. Бутафорский корабль в центре Нью-Йорка

Необычный способ привлечь горожан к службе в ВМФ придумали власти Нью-Йорка.

22. Проводы камикадзе

Так называли японских пилотов-смертников времен Второй мировой войны.

23. Буш и Рейган с президентом Советского Союза Михаилом Горбачевым

Встреча в нижнем Манхэттене на фоне башен-близнецов, 1988 год .