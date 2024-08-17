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С нами не соскучишься!

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23 редких ретро фотографий со всего мира, которые хорошо передают атмосферу прошлого


Подборка ретро-снимков.

Подборка ретро-снимков.

Есть фотографии, глядя на которые переносишься в прошлое. Такие фотографии можно рассматривать часами, открывая для себя новые и новые детали. В этом обзоре - подборка именно таких фотографий. Они были сделаны в разное время и в разных уголках мира, а потому представляют особый интерес.

1. Москва, Всесоюзная сельскохозяйственная выставка


Парниковый комбайн.

Парниковый комбайн.

 

2. Автомобили ГАЗ в качестве подарка


Подарок для Серго Орджоникидзе - известного грузинского большевика.

Подарок для Серго Орджоникидзе - известного грузинского большевика.

 

3. Работники уголовного розыска


Выезд на оперативное задание.

Выезд на оперативное задание.

 

4. В чайхане, Узбекистан


Нередко в чайхане мужчины проводили целые дни, нимало не беспокоясь о времени, отдыхая душой и телом от мирской суеты.

Нередко в чайхане мужчины проводили целые дни, нимало не беспокоясь о времени, отдыхая душой и телом от мирской суеты.

 

5. Прогулка «железных мужчин» по улицам Калининграда


Борис Василенко, победитель первого Всесоюзного конкурса роботов.

Борис Василенко, победитель первого Всесоюзного конкурса роботов.

 

6. Алла Пугачева и Миколас Орбакас


Весной 1969 года Орбакас и Пугачева познакомились в музыкальном училище, в котором училась Алла.

Весной 1969 года Орбакас и Пугачева познакомились в музыкальном училище, в котором училась Алла.

 

7. Золотая стрела


Фанаты сопровождают сэра Генри Сигрейва и его автомобиль Golden Arrow (Золотая стрела), Дейтона–Бич, 1929 год.

Фанаты сопровождают сэра Генри Сигрейва и его автомобиль Golden Arrow (Золотая стрела), Дейтона–Бич, 1929 год.

 

8. Москва, площадь Коммуны


Люди, прогуливающиеся по площади.

Люди, прогуливающиеся по площади.

 

9. Москва, Театральная площадь


Одна из центральных площадей Москвы, составляющих «ожерелье» вокруг Кремля и Китай-города.

Одна из центральных площадей Москвы, составляющих «ожерелье» вокруг Кремля и Китай-города.

 

10. Архитектура и строительство Москвы


 

 
Строительство «хрущевки» в Москве, журнал «Советский Союз» №148, 1962 год.

Строительство «хрущевки» в Москве, журнал «Советский Союз» №148, 1962 год.

 

11. Прототип грузового автомобиля КамАЗ


Опытные экземпляры грузовиков КамАЗ производства 1974 года.

Опытные экземпляры грузовиков КамАЗ производства 1974 года.

 

12. Москва, ВДНХ, РИА Новости


Новая модель Волжского автомобильного завода.

Новая модель Волжского автомобильного завода.

 

13. ГАЗ-21 «Волга»


Новейший советский автомобиль М 21, 1957 год.

Новейший советский автомобиль М 21, 1957 год.

 

14. Торжественное открытие Всесоюзной сельскохозяйственной выставки


На трибуне С.М. Буденный, В.М. Молотов, Н.В. Цицин.

На трибуне С.М. Буденный, В.М. Молотов, Н.В. Цицин.

 

15. Уличная торговля


Распродажа капусты.

Распродажа капусты.

 

16. Смольный собор


Православный храм Санкт-Петербурга.

Православный храм Санкт-Петербурга.

 

17. Карнавал во Дворце культуры


Веселье во Дворце культуры 1-го Государственного автомобильного завода им. И.В. Сталина в честь годовщины Сталинской конституции.

Веселье во Дворце культуры 1-го Государственного автомобильного завода им. И.В. Сталина в честь годовщины Сталинской конституции.

 

18. Приморский бульвар


Бульвар в Одессе, расположенный на краю городского плато, начинающийся от Думской площади и заканчивающаяся у Воронцовского дворца.

Бульвар в Одессе, расположенный на краю городского плато, начинающийся от Думской площади и заканчивающаяся у Воронцовского дворца.

 

19. Силомер 1964 года


Предназначены для измерения мышечной силы.

Предназначены для измерения мышечной силы.

 

20. Изображение получено из исходного стеклянного негатива


Дерево над обрывом.

Дерево над обрывом.

 

21. Бутафорский корабль в центре Нью-Йорка


Необычный способ привлечь горожан к службе в ВМФ придумали власти Нью-Йорка.

Необычный способ привлечь горожан к службе в ВМФ придумали власти Нью-Йорка.

 

22. Проводы камикадзе


Так называли японских пилотов-смертников времен Второй мировой войны.

Так называли японских пилотов-смертников времен Второй мировой войны.

 

23. Буш и Рейган с президентом Советского Союза Михаилом Горбачевым


Встреча в нижнем Манхэттене на фоне башен-близнецов, 1988 год.

Встреча в нижнем Манхэттене на фоне башен-близнецов, 1988 год.

 

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