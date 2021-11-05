От этой девушки-арбитра невозможно отвести глаз

В Бразилии футбол — это религия: от мала до велика все играют, разбираются и болеют. Как выяснилось, появилась ещё одна причина незаурядной популярности в стране этого вида спорта.











С недавнего времени матчи любительской бразильской лиги стала обслуживать девушка-арбитр, которая уже сразила футбольное сообщество своей красотой. Модель Денис Буэно стала настоящей звездой матча в Сан-Паулу между «Десире» и «Спортингом».







Денис не просто отработала матч, а сделала это в весьма откровенной форме.



Девушка надела белую майку без нижнего белья под ней. Чтобы привлечь ещё большее внимание к своей персоне, она перед началом матча выпила воды, пролив почти всё на футболку.







Стоит ли говорить, что внимание не только болельщиков, но и самих футболистов было полностью приковано к новому арбитру. Во время группового фото с обеими командами после матча некоторые из футболистов не смогли отвести взгляд от груди судьи.







Мы привыкли, что, когда фотографируют стартовые составы, игроки смотрят на фотографа, но рядом с Денис участники матча разделились на две группы – тех, кому «плевать, я буду смотреть», и тех, кто держится и делает вид, что не замечает.







Сама Денис благоразумно подчеркнула, что не считает себя сексуальной и хочет, чтобы её оценивали лишь как арбитра и профессионала.







До этого матча Денис работала моделью и особой популярностью не пользовалась, но эта игра, судя по всему, послужит отличным рывком в её карьере.

Сразу после матча «инстаграм» девушки начал разрываться от сообщений поклонников.Футбол – это прекрасно, а в сочетании с прекрасной девушкой мы получаем огненное комбо. Теперь на матчи с таким арбитром зрителей на трибунах станет гораздо больше Будем надеяться, что Денис и дальше будет судить матчи и станет работать не только на любительских играх, но и в матчах с участием профессиональных команд.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)