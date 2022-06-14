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Антиамериканская пропаганда в Северной Корее

Северокорейские пропагандистские листовки призывают народ противостоять американскому империализму и напоминают о ядерном оружии, которое имеется в арсенале Северной Кореи.

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«Идут на нас войной? Мы первыми ударим по американским ублюдкам».

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«Наш ответ!»

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«Прогоните американцев и объедините Родину!»

antiamerikanskaya-propaganda-v-severnoj-koree

«Никто не сможет встать у нас на пути!»

antiamerikanskaya-propaganda-v-severnoj-koree

«Прочь американские войска! Сокрушим американских захватчиков

antiamerikanskaya-propaganda-v-severnoj-koree

Некоторые плакаты прославляют доблесть северокорейских воинов.

antiamerikanskaya-propaganda-v-severnoj-koree

«Теперь нашим ракетам по силам достичь всей территории США».

antiamerikanskaya-propaganda-v-severnoj-koree

«Американским империалистам не стоит так беспечно провоцировать войну».

antiamerikanskaya-propaganda-v-severnoj-koree

«Давайте разрушим американский план ядерной войны объединёнными усилиями всей нации».

antiamerikanskaya-propaganda-v-severnoj-koree

«Американские империалисты должны узреть мощь Кореи вблизи».

antiamerikanskaya-propaganda-v-severnoj-koree

«Смерть американским империалистам, нашим заклятым врагам!»

antiamerikanskaya-propaganda-v-severnoj-koree

«Те, кто посмеют на нас напасть, получат жесткий отпор».

antiamerikanskaya-propaganda-v-severnoj-koree

Северокорейская межконтинентальная баллистическая ракета Taepodong-1.

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