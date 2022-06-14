Антиамериканская пропаганда в Северной Корее

Северокорейские пропагандистские листовки призывают народ противостоять американскому империализму и напоминают о ядерном оружии, которое имеется в арсенале Северной Кореи.







«Идут на нас войной? Мы первыми ударим по американским ублюдкам».







«Наш ответ!»







«Прогоните американцев и объедините Родину!»







«Никто не сможет встать у нас на пути!»







«Прочь американские войска! Сокрушим американских захватчиков!»







Некоторые плакаты прославляют доблесть северокорейских воинов.







«Теперь нашим ракетам по силам достичь всей территории США».







«Американским империалистам не стоит так беспечно провоцировать войну».







«Давайте разрушим американский план ядерной войны объединёнными усилиями всей нации».







«Американские империалисты должны узреть мощь Кореи вблизи».







«Смерть американским империалистам, нашим заклятым врагам!»







«Те, кто посмеют на нас напасть, получат жесткий отпор».







Северокорейская межконтинентальная баллистическая ракета Taepodong-1.



источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)





