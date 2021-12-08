9 полезных продуктов, о которых незаслуженно забыли

Репа, редька, хрен – когда-то эти и другие продукты пользовались большой популярностью у наших предков, являясь не только пищей, насыщающей организм, но и лекарственными средствами, исцеляющими от многих болезней.

К сожалению, употребление некоторых из них давно вышло из моды, а некогда любимые растения и овощи почти перестали вносить вклад в человеческое здоровье. Включение таких продуктов в современный рацион − эффективная мера профилактики и лечения болезней, которыми редко страдали наши предки − ожирения, сахарного диабета, болезней костной системы, атеросклероза сосудов и многих других недугов.

1. Репа

Практически до 20 века репа являлась почетным гостем русского стола. Из корнеплода готовились супы, каши, начинки для пирогов, соленья. Сегодня же репу можно смело сравнить с экзотическим овощем, блюда из которого – редкое явление. К сожалению − ведь аналоги по питательной ценности этому невзрачному на вид корнеплоду отыскать сложно.

Являясь источником витамина С, каротина, минеральных солей, репа служит эффективным средством от авитаминоза, а высокое содержание кальция (вместе с магнием, улучшающим его усвоение) позволяет овощу способствовать профилактике рахита и болезней костной системы.

2. Брюква

В мякоти корнеплода присутствует природный антибиотик, угнетающий рост практически всех видов бактерий и грибков (кроме стафилококка и кишечной палочки), благодаря чему репа выступает в качестве эффективного средства для лечения бронхитов, ларингитов, астмы, зубной боли, а также многих других недугов.

Брюква − еще один ценный овощ, польза которого незаслуженно забыта. По содержанию витамина C брюква превосходит репчатый лук, томаты и апельсины, приближаясь по его показателям к белокочанной капусте. Блюда из «шведской репы» – а это могут быть салаты, супы, рагу – полезны для диабетиков и людей, страдающих ожирением. Грубая клетчатка в ее составе прекрасно очищает кишечник, а сок, получаемый из мякоти, обладает слабительным действием. Овощ, по внешнему виду напоминающий свеклу, с успехом применяется в народной медицине для лечения кожных болезней, заболеваний органов дыхания и очищения организма.

3. Толокно

Мука из зерен ячменя, гороха или овса, называемая толокном – старинный русский продукт, широко использующийся для приготовления каш, супов, выпечки, киселя и даже чайных напитков. Преимущество толокна в сравнении с обычной мукой в его высокой питательности (благодаря остаткам фракций зерна), а также особом вкусе и аромате, напоминающем какао. Примечательно, что для употребления в пищу толокно не нужно готовить – достаточно заварить продукт горячим молоком или водой.

Толокно богато биофлавоноидами, в задачи которых входят регуляция работы иммунной и эндокринной систем, очищение организма от токсических веществ, а также активное участие в регенерации клеток. Витамины группы В положительно влияют на состояние нервной системы, памяти, волос и ногтей, а редкие антиоксиданты авенантрамиды, которые можно встретить только в овсе, препятствуют образованию бляшек на стенках сосудов. Уникальные свойства толокна делают его незаменимым для здорового рациона – но, к сожалению, его, как и многие другие исконно русские продукты, на полках магазинов уже почти не встретить.

4. Топинамбур

Топинамбур – очередной корнеплод, употребление в пищу которого вытеснил собой картофель. Тем не менее, этот сладковатый на вкус овощ гораздо полезнее своего собрата, превосходя по содержанию железа не только картофель, но и морковь, свеклу и репу. Корнеплод, часто называемый земляной грушей, в большом количестве содержит инулин – природный аналог инсулина, регулирующего уровень сахара в крови, что делает топинамбур продуктом номер один в питании людей, больных сахарным диабетом.

5. Хрен

Это традиционное для наших краев растение, обладающее острым пряным вкусом, тоже появляется на современном столе все реже. Однако пренебрежение хреном не имеет оснований: растение опережает многие овощи по содержанию каротина, витаминов группы В, неперевариваемых грубых волокон, улучшающих работу кишечника, а доля витамина С в его листьях превышает показатели цитрусовых, уступая только черной смородине и шиповнику. Говоря о пользе хрена, нельзя не отметить его высокие бактерицидные свойства, достигаемые благодаря лизоциму − антибиотику, губительному для большинства микробов. Так, растение широко используется при лечении ангины, коклюша, воспалений мочевыводящих каналов, а еще является эффективным средством для выведения из организма гельминтов.

6. Редька

Еще один полузабытый овощ, употребление которого с медом считалось "лекарством от всех болезней". И сегодня немного горьковатая на вкус редька не утратила своих целебных свойств. Считается, что блюда из нее способствуют повышению аппетита и улучшению пищеварения, являясь эффективным средством при атонии кишечника, запорах, холецистите, желчнокаменной болезни. В народной медицине мякоть редьки используют как разогревающее и ранозаживляющее средство при лечении гнойных ран, язв, артрита и ревматизма.

7. Пастернак

Корень пастернака – сельскохозяйственной культуры, выращиваемой сегодня редко где – с виду похож на морковь, но, в отличие от нее имеет белый цвет. Сладковатый, чуть пряный вкус овоща позволяет использовать его в приготовлении различных пюре, соусов, консервов. Считается, что регулярное употребление пастернака предотвращает развитие патологий сердца, мочекаменной болезни, отложения солей, а также снижает уровень сахара и холестерина в крови. Помимо корня, лечебным эффектом обладают и листья растения, использующиеся в качестве пряной приправы к пище. Благодаря высокому витаминному составу отвар листьев пастернака эффективен при лечении кашля, простудных заболеваний и ослабленного иммунитета.

8. Чечевица

Этот продукт семейства бобовых, будучи широко распространенным в Древнем Риме, Греции и Египте, в современном мире незаслуженно игнорируем. Тем не менее, блюда из чечевицы гораздо полезнее родственных ей культур: гороха, фасоли, нута. Так, порция чечевицы содержит около 90% суточной нормы фолиевой кислоты. Кроме того, продукт богат ненасыщенными жирными кислотами Омега-3 и Омега-6, ответственными за состояние клеточных мембран, но не синтезируемыми организмом. Вместе с чечевицей человек получает растительный белок, клетчатку, витамины, минералы, микроэлементы и полезные аминокислоты. Одна из них, триптофан, отвечает за выработку серотонина, повышающего настроение и сопротивляемость стрессам.

9. Ревень

Растение с красными черешками и большими зелеными листьями сегодня редко встретишь на овощных грядках, тогда как долгое время на Руси ревень считался ценнейшей лекарственной культурой. В пищу употребляется только стебель ревеня, обладающий приятным вкусом с легкой кислинкой, который, как правило, тушится с добавлением сахара. Из овоща получаются вкусные и полезные десерты, богатые углеводами, витаминами (В, С, РР), пектином, лимонными и яблочными кислотами. Употребление ревеня способствует лучшей работе пищеварительной системы, используясь в качестве слабительного и желчегонного средства, а также является профилактикой туберкулеза, анемии, заболеваний сердца, легких, простудных болезней. Детям овощ следует употреблять с осторожностью: высокое содержание щавелевой кислоты в ревене на фоне незрелого пищеварения может вызвать серьезное отравление.

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