Без них никуда: 10 самых важных машин в истории автомобилестроения

Кого мы должны благодарить за современные автомобили, которые начинены технологиями, учитывают наши малейшие желания и становятся все более комфортными и мощными? Конечно, конструкторов и дизайнеров. Но не только. Есть такие машины, которым довелось изменить историю. Если бы не они, все вокруг было бы по-другому.
1. Ford T
Ford T с 1908 года начали собирать на конвейере/ Фото: auto.ru
Знаковый автомобиль в истории, который первым в мире выходил миллионными сериями – Ford T. Благодаря предпринимательскому гению Генри Форда, эту модель, начиная с 1908 года, стали собирать на конвейере, что полностью изменило мир.
Теперь автомобиль воспринимался уже не как нечто, доступное только самым богатым и знаменитым людям. Конвейерная сборка сделала автомобиль обычным и недорогим транспортным средством, которое мог приобрести любой – речь, конечно, об Америке и ее среднем классе.
За свои заслуги Генри Форд получил титул «Предпринимателя века», а его модель Ford T назвали лучшим автомобилем двадцатого столетия.
Можно подумать, что конвейер упростил что-то в конструкции Ford T, от чего пострадало качество. Но нет! Технические характеристики, оборудование и комфорт «Жестянки Лиззи» ничуть не уступали другим автомобилям того времени, собираемым вручную. Ford T даже превосходил некоторые модели по надежности узлов и долговечности.
2. Motorwagen No 1
Motorwagen No 1 стал первым транспортным средством, который двигался самостоятельно/ Фото: super.
Этот прадедушка современного автомобиля стал первым транспортом, который двигался самостоятельно, без участия тогдашнего средства передвижения и перевозок – лошади. Motorwagen No 1, сконструированный Карлом Бенцем в 1885 году, приводился в движение двигателем внутреннего сгорания.
У Motorwagen было все то, что есть и в современном автомобиле – шасси, зажигание, бензиновый мотор, карбюратор, трансмиссия и тормоза. Но Бенц не сумел разработать систему рулевого управления, поэтому его самоходный экипаж был снабжен тремя колесами, как велосипед. Четырехколесную машину конструктор создал позднее, в 1893 году.
Кстати, использование бензина – тоже заслуга Бенца, именно он впервые стал применять его в качестве топлива. До него машины инженеров-конкурентов работали на дорогом спирте.
Машина Бенца развивала 16 км/час – немыслимая скорость для конца 19 века. В 1889 году самоходная коляска Бенца была показана на Всемирной выставке в Париже, где ее назвали Vehiculum Automobile – отсюда впервые и пошло известное нам слово «автомобиль».
3. Bantam BRC
Bantam BRC был создан в 1940 году по заказу американской армии/ Фото: wheelsage.org
Человечество никогда бы не узнало, что такое джип, если бы не Bantam BRC, созданный в 1940 году по заказу армии США компанией American Bantam всего за 49 суток. Это должны были быть легкие полноприводные 250-кг автомобили. Инженер Карл Пробст за пять суток разработал эскиз того, что затем станет всемирно известным джипом.
Автомобиль рассчитывали использовать на пересеченной местности, для подвоза боеприпасов, эвакуации раненых и прочих боевых задач. Когда эскиз Bantam BRC был рассмотрен высшим военным командованием, решение пришло неожиданное. Производство легких внедорожников было поручено компаниям Ford и Willys, которые могли использовать полученную техническую документацию.
В 1941 году началось серийное производство Willys, и в итоге мы имеем современные внедорожники, настоящим предком которых остается все же Bantam BRC.
4. Citroen DS
Citroen DS называли «Богиней»/ Фото: drjlt.com
Французы настолько гордятся Citroen DS, что практически возвели его в культ – в мире и Франции насчитывается до 600 клубов фанатов этой модели. Ее второе название – Богиня, тем более что произношение его на французском созвучно этому слову.
Выпускался Citroen DS в 1955-1975 годах, оказав огромное влияние на автомобилестроение. Это была «королева дорог», удивлявшая современников новизной конструкции, высшим уровнем комфорта, безопасностью и устойчивостью.
5. Ford Mustang
Ford Mustang был создан для молодых жителей США/ Фото: drive2.ru
В Америке 1960-х тоже был свой культовый автомобиль – Ford Mustang, который создан благодаря точным расчетам великого менеджера прошлого столетия Ли Якокки. Он провел маркетинговое исследование рынка и пришел к выводу, что Америке 1970-х с ее взрывным ростом населения понадобится молодежный автомобиль. Для Mustang использовались узлы и агрегаты Ford Falcon – популярного, но не слишком выдающегося автомобиля.
Когда в 1964 году Mustang был наконец представлен, все ожидания Ли Якокки оправдались – только за первые несколько месяцев было раскуплено 120 тыс. автомобилей. Молодые американцы с удовольствием пересели в Мустанг, приезжая в нем на футбольные матчи любимых команд.
6. Dodge Caravan
Dodge Caravan дал начало первым минивэнам/ Фото: drom.ru
Заслуга Dodge Caravan и его вклад в мировую автоиндустрию заключаются в том, что с его появлением в 1984 году появился новый сегмент – то, что сейчас мы знаем как минивэны. Пассажирские и грузовые фургоны получили название «минивэнов Chrysler» – производила их именно эта компания.
Всего за годы выпуска, который был завершен в 2020 году, по всему миру было продано более 14,6 млн минивэнов Крайслер. И снова к широким продажам приложил руку Ли Якокка, предложивший удобный автомобиль для большой семьи.
7. Renault Espace
Renault Espace покупатели приняли не сразу/ Фото: wikimedia.org
Одновременно с американским семейным автомобилем в Европе в 1984 году тоже был создан минивэн Renault Espace. Если американский автомобиль имел полукапотную компоновку, то французский – однообъемную. Покупатели не сразу приняли его – за первый месяц было продано всего девять Espace, но потом люди осознали преимущества большого автомобиля.
8. Toyota RAV4
Пятидверная Toyota RAV4 1994 года для рынка США/ Фото: topgear.com
Свой вклад в автопром мирового масштаба внес SUV Toyota RAV4, выпуск которого стартовал в 1994 году. Он известен тем, что положил начало появлению класса компактных кроссоверов. За RAV4 закрепилась слава одного из самых продаваемых внедорожников всех времен. К 2020 году по всему миру было продано 10 млн RAV4.
Автомобиль был разработан для потребителей, которые хотели бы иметь сочетание большинства преимуществ внедорожников – таких, как объемное грузовое пространство, хорошая видимость и постоянный полный привод, и свойств компактного автомобиля – маневренности и экономии топлива. В результате родился автомобиль, который объединяет это все в себе, и внедорожник получил возможность ездить в городе, а не по бездорожью.
9. Toyota Prius
Toyota Prius стал первым серийным автомобилем-гибридом/ Фото: wikimedia.org
Представляя гибридный Prius в 1997 году, Toyota назвала его «автомобилем 21 века», возможно, догадываясь, какие технологии будут востребованы в будущем. В свое время не все эксперты понимали, зачем нужен гибридный агрегат – находились даже те, кто смеялся над Prius. Но семейный лифтбек заложил первый камень для тенденции 21 века и стал первым в мире серийным бензиново-электрическим гибридным автомобилем.
10. Smart Fortwo
Smart Fortwo, симпатичный и удобный/ Фото: auto.ru
Двухместный городской автомобильчик производился с 1998 года компанией Smart, входящей в группу Mercedes-Benz. Его заслуга – в том, что это первая ласточка в разработке и выпуске удобных и симпатичных микроавтомобилей. Машинка продается в 46 странах мира, причем объем производства Fortwo к началу 2015 года превысил 1,7 млн единиц.
Smart Fortwo в длину имеет 2,5 метра, поэтому его очень выгодно парковать – он может становиться перпендикулярно на местах, предназначенных для параллельной парковки, что позволяет парковать два Smart на одном месте.
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