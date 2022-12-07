Почему крупнейшего караваджиста считают самым загадочным художником XVII века: Жорж де Латур

Загадочные картины Жоржа де Ла Тура, вновь открытые Германом Воссом в 1915 году, скрывают ореол таинственности. Художник был фигурой почти такой же мрачной, как его близкий современник Вермеера, но более скрытой от публики. На первый взгляд картины де Латура представляют собой настоящий праздник света и видимого мира, но это обманчиво. Знакомство с визуальным символизмом мастера приводит к более глубокому пониманию значений и скрытого мистицизма.
Караваджисты
Караваджо оставил за собой не только вихрь ненормативной лексики, скавндалов и большого искусства, но и след новоиспеченных художников эпохи барокко. Каждый хотел быть Караваджо, и было почти невозможно не поддаться влиянию его смелого нового стиля. Яркие цвета, глубокие тени и изысканная человеческая форма.
Портрет Караваджо и его картина «Святая Екатерина Алекcандрийcкая»
Возникло так много подражателей, что они стали известны как караваджисты. Первые новообращенные были из Италии, в том числе Джованни Бальоне, Орацио Джентилески и его дочь Артемизия Джентилески, но вскоре движение распространилось на Францию. Там караваджизм встретил своего главного французского представителя – молодого художника по имени Жорж де Латур.
Первый французский караваджист – де Латур
Жоржу де Латуру (1593–1652) было 17 лет, когда Караваджо умер в результате убийства или отравления (версии все еще разнятся). Но работа мастера продолжалась в творчестве молодого француза и развивалась удивительным образом. Нет данных о том, где он проходил обучение де Латур. И это только предположение, что он путешествовал по Италии в поисках вдохновения. Но известно, что де Латур жил со своей женой в тихом городке Люневиль во Франции, постепенно завоевывая репутацию художника, изображающего необычайные религиозные сцены. Впоследствии сам Людовик XIII назвал его «Художником короля».
Жорж де Латур «Мученичество святого Себастьяна» (1649)
Короля молодой де Латур удивил своей нестандартной версией библейского сюжета, а именной картиной «Мученичество святого Себастьяна». Это, безусловно, самый необычный из когда-либо написанных вариантов сюжета и в первую очередь потому, что сцена происходит ночью. На картине святой откинувшись назад, настолько расслаблен, словно свет свечи усыпил его. Святой даже не чувствует боли. Прекрасная Ирина заботится о нем. Свеча мерцает в своем стеклянном фонаре, освещая небольшой участок сюжета - кончики пальцев святого и святой, а также кончик стрелы. Зритель может почувствовать, как магическое освещение де Латура словно успокаивает ногу святого, как бальзам. Ирина восхищена и, возможно, влюблена.
Жорж де Латур «Поклонение пастухов». Ок. 1644. Лувр, Париж / Фото: geo.fr
Полотно восхитило короля. Легенда донесла, что один из придворных во дворце сказал: «Картина была настолько прекрасна, что король приказал вынести все остальные картины из своей комнаты, чтобы оставить только эту». Правда ли это – останется навсегда загадкой. Главным инструментом для передачи столь сильного эффекта послужил тенебризм.
Жорж де Латур «Юный певец (мастерская)» и «Девушка, раздувающая в жаровне огонь»
Свет и творчество
Жорж де Латур часто использовал стиль «тенебризм» в своих произведениях. Термин тенебризм происходит от итальянского слова tenebroso, означающего темный или мрачный. Образно оно может быть переведено как «таинственный» и используется для описания темной тональности в произведении искусства. Тенебризм добавлял в творчество художников драматичности за счет эффекта прожектора. Произведения тенебристов впервые появились в Риме около 1600 года.
Жорж де Латур «Платеж (Расчет)» / Фото: geo.fr
Самые известные произведения были созданы Караваджо. Темный фон его работ и тени, отбрасываемые на предметы, полностью контрастируют с небольшими участками света. Так и Жорж де Латур был мастером этого стиля живописи. В некотором смысле его тенебристский стиль немного отличался от стиля Караваджо, поскольку он часто использовал видимый источник света в своих картинах.
Жорж де Латур «Кающаяся Мария Магдалина» и «Иосиф-плотник»
Дневные сцены де Латура поражают зрителя магической передачей света, в котором белизна бросает свой свет на очертания всех объектов. А ночные картины, погруженные в темноту, освещаются светом свечей или факелов, отблески которых придают сияние изображенным объектам. Таким образом, изображение света стало самой подписью живописного творчества де Латура.
В чем таинственность де Латура и его исключительность как караваджиста
Так почему же о де Латуре говорят как о загадочном художнике? Подобно книгам на его картинах, требующим прочтения, картины де Латура требуют не только того, чтобы их воспринимали как визуальные изображения, но и расшифровывали как сложные ребусы. Изображая веру как духовную страсть и озарение, картины де Латура передают то, что в конечном счете невозможно показать: слова, слух, время, движение, ритмы сердца.
Жорж де Латур «Женщина, ловящая блоху» и «Явление ангела святому Иосифу»
Многие художники переняли стиль Караваджо, но только де Латур развил его. Вся работа Караваджо - это освещение. Зритель становится центром внимания фигур в темной комнате, запечатлевая момент с четкостью вспышки фотоаппарата. А вот де Латур уменьшил эффектный источник света до размера булавки - единственной свечи, освещающей лица и главные акценты сюжета. Там, где свет Караваджо разоблачает насилие, свечи де Латура освещают сокровенные сцены созерцания.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии