Турист разгадал тайну, которую скрывали старые негативы с блошиного рынка

Загадка фотографий, найденных на блошином рынке.
Блошиные рынки — это место для настоящих кладоискателей. Среди старья порой можно отыскать ценные вещи, и время от времени в сети появляются новости о необычных находках. Одна из таких историй произошла в 2001 году. Турист из Америки купил практически за бесценок в Барселоне целую упаковку негативов. Проявив снимки, он понял, что перед ним не просто любительские кадры, а работы профессионального фотографа.
Фотографии на улицах Барселоны.
За конверт с негативами на блошином рынке близ Саграда-Фамилия турист Том Спонхейм заплатил всего 3,5 доллара. Он тогда и подумать не мог, что спонтанная покупка превратиться в настоящее приключение длиной в 16 лет. По возвращении из поездки по Европе он отсканировал снимки и всерьез задумался над тем, кто же мог быть их автором.
Случайно найденные ретро-фотографии.
Документальные фотографии из Барселоны.
Том продолжал поиски всеми возможными способами на протяжении нескольких лет. В 2010 году он запустил рекламу в сети Facebook, рассчитанную на жителей Барселоны. Том искал автора фотографий, но вместо этого получил десятки откликов людей, которые нашли самих себя на снимках.
Непостановочные уличные фотографии.
Маленькая танцовщица.
Дело сдвинулось с мертвой точки только в 2017 году. Снимки на Facebook увидела некая Бегонья Фернандес. Она решила продолжить поиски, начатые Томом, и провела настоящее расследование. Она узнала школьный двор, где были сделаны многие фотографии, нашла информацию, что там в 1962 году проходил фотоконкурс, попала в архивы ассоциации фотографов Барселоны. В архивах ей пришлось пересмотреть множество журналов, и в одном она все-таки нашла знакомый снимок. Под фото значился автор — Милагрос Катурла.
Милагрос Картула - автор загадочных снимков.
Документальные фотографии Милагрос Катурла.
Найти информацию о Милагрос оказалось не так сложно: фотограф участвовала в различных конкурсах, и часто ее работы получали высокие оценки и награды. По профессии Милагрос Катурла была педагогом, а работала всю жизнь администратором. Фотографией занималась в свободное время, но очень преуспела в своем хобби. Интересно, что, когда Том купил негативы, Милагрос была еще жива. Ее не стало в 2008 году. В память о талантливом фотографе Том Спонхейм и Бегонья Фернандес планируют организовать выставку работ.
Портрет неизвестной девочки.
Документальные фотографии Милагрос Катурла.
Артисты цирка.
Причал.
Детский портрет.
Документальные фотографии Милагрос Катурла.
Мама с дочкой.
Эмоциональный портрет ребенка.
Фотограф уделяла особое внимание деталям.
Документальные фотографии Милагрос Катурла.
Молитва.
Документальные фотографии Милагрос Катурла.
Документальные фотографии Милагрос Катурла.
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