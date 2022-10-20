Что камбоджийцу хорошо, то русскому не понять

Они ездят на мопедах по рынку и плавают в школу на лодках, а после 50 у женщин начинается другая жизнь… «Моя Планета» — об отличиях культур и парадоксах национальной самобытности.
Королевство Камбоджа — древнейшее государство Юго-Восточной Азии, основанное между I и V веками кхмерами и занимавшее территорию современных Таиланда и Лаоса. Сохранившиеся до наших дней храмы ежегодно привлекают в страну миллионы туристов. 95% людей в Камбодже являются буддистами, о чем говорит бесконечное множество современных храмов. Камбоджа — страна улыбчивых и приветливых людей. Но кое-какие их привычки могут быть очень непонятны европейцу. Как не попасть впросак — рассказываем!
У жительниц Камбоджи после 50 лет начинается новая жизнь
Достигнув 50 лет, камбоджийки остригают волосы. Связано это с религиозными верованиями: женщины становятся на путь достижения высшего уровня в буддизме. Кроме ношения короткой стрижки они выполняют еще целый ряд обязательств — например, отказ от убийства всего живого. Поэтому женщины за 50 не работают на рисовых полях, так как инструментами для земледелия могут убить множество насекомых, живущих в земле.
Они любят кошек
Настолько сильно, что едят их. Во множестве деревень по всей стране люди употребляют в пищу пушистых питомцев. Делают это они не из-за голода: уже не одну сотню лет камбоджийцы готовят из мурок традиционные блюда — очень вкусные по местным меркам. В городах такая традиция себя уже изжила.
Они не празднуют дни рождения
Исторически сложилось, что в камбоджийской культуре не принято праздновать день рождения, поэтому множество людей порой не знают не только дату своего рождения, но и сколько им лет. В большей части это относится к людям, живущим в сельской местности, так как в большие города все же постепенно проникает западная культура.
У них много детей
Обычным делом считается, когда в семье воспитывается пять-шесть детей. По камбоджийским меркам это не большая, а среднестатистическая семья, в северных деревнях можно встретить семьи и с семью-восемью детишками.
Их дети плавают в школу на лодках
В Камбодже есть несколько деревень, расположенных прямо на воде, и единственным средством передвижения в таких местах являются лодки. Дома здесь строят на высоких деревянных сваях, так как вода в особо дождливый сезон поднимается на 5–6 м.
Они нагружают транспорт до отказа
Любое транспортное средство, будь то мопед или грузовой автомобиль, загружается так, что габариты увеличиваются вдвое, а то и втрое. Связано это с неразвитостью транспорта в стране и низким уровнем жизни: гораздо дешевле перевезти максимальное количество груза за один подход, чем разбивать его на две партии.
Они ездят по рынку на мопеде
Люди приезжают на рынок на двухколесном транспорте и ездят так прямо по рынку, останавливаясь у нужного прилавка и складывая покупки сразу в корзину мопеда. Удивительно, но никто никому не мешает и никто не ругается.
Здесь вас не оштрафуют за превышение скорости дважды
Полиция в Камбодже не может оштрафовать вас два раза за день за нарушение одного и того же правила дорожного движения. Превысив скорость один раз и оплатив штраф, вы получаете квитанцию, с которой фактически можете превышать скорость до конца дня.
У них есть «бамбуковая» железная дорога
Недалеко от города Баттамбанг, на западе страны, существует небольшой участок одноколейной железной дороги, по которому ездят бамбуковые вагоны. Конечно, их сложно назвать вагонами, больше они похожи на платформы. Если два таких транспортных средства встречаются, пассажиры одного из них выходят, убирают свой вагон, пропускают встречный, а потом снова ставят вагончик на рельсы и продолжают путь.
Они не используют пластиковые стаканчики
Уличные торговцы в Камбодже вместо стаканов используют… полиэтиленовые пакеты. Именно сюда наливаются страждущим освежающие напитки со льдом. В качестве обязательного аксессуара прилагается трубочка.
На их свадьбах гуляет по несколько сотен человек
Традиционная камбоджийская свадьба празднуется три дня. Если свадьба происходит в деревне, то на торжество приглашаются все жители без исключения, иначе это может оскорбить людей. Как правило, свадьбы в Камбодже веселые и очень шумные, количество гостей может достигать 200–300 человек.
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