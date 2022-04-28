10 захватывающих и самых опасных в мире железнодорожных маршрутов не для слабонервных

Маршрут Асо Минами в Японии.
На нашей планете миллионы километров железнодорожного полотна. Эти грохочущие дороги бывают разным: одни очень опасны, поскольку проходят по горным ущельям или крутым перевалам, а другие проходят через восхитительные места с великолепными пейзажами. В этом обзоре самые экстремальные и великолепные железнодорожные маршруты в мире.
1. Железная дорога Арго-Геде
Завораживает и пугает: «Железная дорога Арго-Геде».
Индонезия
Железная дорога Арго-Геде тянется от Джакарты до Бандунга в Индонезии. Он проходит по очень высокому пилонному мосту Чикурутуг и может вызвать дрожь в коленях даже у самого храброго человека, поскольку с окон поезда открывается вид на субтропическую долину в десятках метров внизу. А особую долю острых ощущений путешествию придает то, что мост пользуется дурной славой, поскольку здесь неоднократно происходят аварии.
2. Бамбуковые поезда
Завораживают и пугают: бамбуковые поезда.
Камбоджа
Поезда в Камбодже были построены французами, но многие из них впоследствии уничтожили во время страшного режима «красных кхмеров». Затем местные жители начали использовать на проложенных железных дорогах «бамбуковые поезда» - сделанные вручную тележки, которые перемещались по рельсам. Это было очень опасно, но сегодня некоторые из таких телег были укреплены и используются как туристическая достопримечательность.
3. Железная дорога Смерти
Завораживает и пугает: «Железная дорога Смерти».
Таиланд
Наверняка многие слышали или видели культовый военный фильм «Мост через реку Квай». Железная дорога, проходящая через мост над рекой, которая была показана в фильме, существует до сих пор. Железная дорога смерти, как ее называют местные, расположена в провинции Канчанбури в Таиланде, недалеко от границы с Мьянмой.
Именно здесь сотни британских и американских военнопленных погибли во время строительства моста во время Второй мировой войны. Стоит отметить, что дорога очень живописна и проходит сквозь пышный лес.
4. Маршрут Асо Минами
Завораживает и пугает: «Маршрут Асо Минами».
Япония
Стоит только представить себе, каково это – проехать на поезде, который проходит через действующий вулкан. Можно в это верить или нет, но маршрут поезда Асо Минами проходит через самый активный вулканический регион Японии. Независимо от того, насколько хорошо местные власти могут предсказать, когда произойдет извержение, чувство опасности подстегивают участки леса рядом с полотном, выжженные лавой.
5. Нос дьявола
Завораживает и пугает: «Железная дорога Nariz Del Diablo».
Эквадор
Маршрут поезда Nariz Del Diablo в Эквадоре переводится как «Нос дьявола». Эта железная дорога, проходящая высоко в горах Анды, может напугать любого, поскольку это одна из самых страшных дорог в мире. Расположена она на высоте 3 километра.
6. Железная дорога Куранда-Сценик
Завораживает и пугает: «Железная дорога Куранда-Сценик».
Австралия
Железная дорога Куранда-Сценик захватывает дух своей опасностью. Она проходит через густой лес в Национальном парке Ущелье Баррон. В некоторых местах поезд проходит очень близко к водопадам, проезжая через водяную взвесь.
7. Мост Ченнай-Рамешварам
Завораживает и пугает: «Мост Ченнай-Рамешварам».
Индия
Еще один удивительный маршрут поезда проходит через огромный мост длиной 2065 метров. Железнодорожный мост Памдан, построенный в 1914 году, проходит по чрезвычайно низкому консольному морскому мосту, соединяющему Южную Индию с островом Рамешварам. Т.е. из окон поезда видна плещущаяся морская водаЖелезная дорога Tren a las Nubes
Завораживает и пугает: «Железная дорога Tren a las Nubes».
Аргентина
Понадобилось 27 лет, чтобы завершить эту железную дорогу, которая включает в себя одни из самых опасных в мире зигзагов вдоль горных склонов. Tren a las Nubes в Аргентине напоминает больше полет на самолете, чем поездку на поезде, поскольку часть пути проходит сквозь облака высоко в горах на границе Аргентины и Чили. Маршрут настолько длинный, что проходит через 21 туннель и 13 мостов.
9. Белый перевал и маршрут Юкон
Завораживают и пугают: «Белый перевал и маршрут Юкон».
Аляска, США
Трасса Белого перевала и Юкона - это узкоколейный железнодорожный маршрут, соединяющий Скагуэй на Аляске с Уайтхорсом в Юконе. Нет ничего более смертоносного, чем этот железнодорожный маршрут, который практически проходит по отвесным обрывам огромных скал.
Железная дорога была построена в 1898 году в разгар золотой лихорадки на Клондайке и тогда активно использовалась золотоискателями. Сегодня, однако, она используется только как туристическая достопримечательность.
10. Железная дорога Джорджтаун Луп
Завораживает и пугает: «Железная дорога Джорджтаун Луп».
Графство Клир Крик, США
В США полным-полно узкоколейных железных дорог, но эту в Скалистых горах вполне заслуженно считают одним из самых опасным маршрутов поездов в мире. Она расположен в графстве Клир Крик и была построен, чтобы помочь изыскателям добираться до серебряных рудников в этом районе.
Самая страшная часть железной дороги - это мост Врата Дьявола, по которому поезд должен двигаться как можно медленнее, поскольку мост может в любой момент рухнуть.
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