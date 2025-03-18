Чем так притягивает туристов башня в Шри-Ланке, подняться на которую жутко даже смельчакам

Амбулувава в Шри-Ланке – пожалуй самая страшная из всех башен. Подниматься по ней не просто жутко, а очень жутко, ведь чем ближе к вершине – тем уже становится винтообразная дорожка-лестница. А посмотришь вниз – и видишь бездну. И низкие перила с довольно большим расстоянием между столбиками лишь добавляют страха.
Фрагмент башни. /Фото:srilankafinder.com
Башня была построена в 2006 году – специально для привлечения туристов. Она имеет не слишком рекордную высоту – 48 метров, но сам холм, на котором она находится, возвышается на высоте 3567 м над уровнем моря. Со всех четырех сторон света башня окружена горными массивами и холмами. Здесь можно увидеть, например, высоченный Пик Адама (Шри-Пада), который считают священным.
Башня среди горных хребтов. /Фото:motionarray.imgix.net
Ещё издалека башня привлекает внимание: она белоснежного цвета и у нее очень необычный вид. Кто-то сравнивает ее с перевернутым штопором, кто-то – с затейливым музыкальным инструментом, а кому-то она напоминает кальян. Но на самом деле башня выстроена по принципу ступы (культового буддийского сооружения).
У этой белоснежной башни просто завораживающий вид. /Фото:firebasestorage.googleapis.com/
В общем, конечно, можно и просто пофотографировать эту башню или сделать селфи на ее фоне. Однако вовсе не это привлекает сюда тысячи туристов…
Добраться до Амбулувавы можно из Канди или Гамполы. Любители острых ощущений могут испытать их уже на подъезде к башне. Непосредственно к этой чудо-постройке удобнее всего подъехать на тук-туке (так местные называют моторизированную машинку-рикшу), так вот иногда во время такого путешествия случаются обвалы. Ну а когда доберетесь на место, нужно будет набраться сил. Подъем на самый верх башни долгий и крутой и, чтобы одолеть весь путь, нужно быть в хорошей физической форме. Тем более что потом ведь еще придется спускаться!
Групповое селфи там, где пока не страшно и не узко. /Фото:ytimg.com
Сначала винтообразный лестничный проем довольно широк, и подниматься удобно. Однако чем выше ты взбираешься, тем сильнее и неотвратимее этот «коридорчик» сужается. И вот, наконец, наступает момент, когда те, кто идет наверх, не могут разойтись с теми, кто спускается обратно. К счастью, проектировщики предусмотрели специальные ниши в стене, позволяющие встречным людям пропускать друг друга.
На этом фото отлично видно, как сужается башня. /Фото: @GeographyNow в twitter
На самом верху пройти становится все труднее, но это стоит того. /Фото:static.tildacdn.com
Фотографии, которые выкладывают путешественники, побывавшие на самом верху, впечатляют и завораживают. Несмотря на сильнейший ветер и на страх, все, кто одолел подъем, в один голос заявляют: это стоит того!
Поднявшись сюда, ещё никто ни разу не пожалел. /Фото:elportalinmobiliario.com.mx
Если удастся побороть боязнь высоты, можно не только сделать несколько уникальных кадров, но и полюбоваться красотами природы. Пейзажи, открывающиеся с винтообразной лестницы, просто невероятны!
С Юга возвышается Шри-Пада, в севера – горный хребет Наклс, с Запада – Баталегала (Библейская Скала) а с востока – гора Пидуруталагала. А если вы окажетесь на башне в ясный и не туманный день, то сможете увидеть захватывающий вид на горные хребты Хантана, Хуннасгирию и горы в районе Нувара-Элия.
С Башни открываются шикарные виды. /Фото:lanka.com
Головокружительная красота. /Фото:Shalaka Gamage's
Кстати, среди посетителей башни немало тех, кого высота абсолютно не пугает. Некоторые туристы даже свешивают вниз ноги либо позируют на селфи-камеру, присев на перила.
Высота и простор. /Фото:quoracdn.net
Столпотворение./ Фото:mcdn.me
Ну а когда спуститесь вниз, можно и прогуляться по окрестностям. В этих местах произрастают десятки видов интересных растений. Между прочим, в том же году, когда здесь появилась башня, это местечко было признано комплексом биоразнообразия.
Кстати, Амбулувава считается первым мультирелигиозным центром Шри-Ланки. Здесь можно увидеть сооружения разных конфессий – например, христианский храм и исламскую мечеть. Этот многоконфессиональный центр с самого начала демонстрирует совершенную гармонию и единство, существующее среди шри-ланкийцев.
Живописное мест толерантности. /Фото:srilankafinder.com
Текст: Анна Белова, фото на обложке @GeographyNow в twitter
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