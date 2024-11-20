Под мраморной кожей бьется живое сердце

Говорят, камень не может ожить. Но великие мастера своего дела давно доказали, что это не так. В их чутких руках рождаются непревзойденные шедевры — смотришь на них, и кажется, что вот-вот послышится тихий вздох и дрогнут ресницы.



Мы собрали для вас скульптуры со всего мира, поражающие своей красотой и реалистичностью.

Расправь крылья (© Willem Havenaar)Один из ангелов кладбища Стальено в Генуе Галатея в руках Ациса (© Yvan LEMEUR)Скульптура фонтана Медичи в Люксембургском саду в Париже. Огюст Оттен, 1863.Вирсавия (© benvictor)Бенджамин Виктор , 2013. Сатир и вакханкаЖан-Жак Прадье, 1833.Погибший АвельДжованни Дюпре, 1842.Леда и Лебедь (© William (Bill) McClung)Альбер-Эрнест Каррье-Беллёз , 1870. Музей Метрополитен.Нимфа Салмакис (© Monica Michelle)Франсуа Жозеф Бозио, 1826. Лувр.Похищение ПоликсеныФеди Пио, 1865.Скорбящий ангелОдин из монументов кладбища Стальено в Генуе.Девушка (© Yvan LEMEUR)Музей Крозатье . Женщина в вуалиДжованни Батиста Ломбарди, 1869.Беатриче ЧенчиХариет Хосмер, 1857.Бегущие из Помпеев (© raaen99)Один из монументов Ботанического сада Балларата Девочка с собачкой (© Maurizio)Скульптура c кладбища Стальено в Генуе.Архимед (© sissydude)Симон Луис Буке, 1752. Лувр.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)