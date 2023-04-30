7 вкуснейших тортов без выпечки

Чтобы впечатлить знакомых и друзей своими кулинарными способностями и полакомиться вкусным десертом, не обязательно долго месить тесто и стоять у плиты.
От этих тортов ваши гости будут в восторге! Мы уверены: испортить их не получится, даже если очень постараться.
Шоколадно-банановый торт
Вам понадобятся:
Для основы:
100–200 г печенья
50–100 г сливочного масла
Для начинки:
2–3 банана
400 мл сметаны или натурального йогурта
100 мл молока
6 ст. л. сахарного песка
3 ст. л. какао или 80–100 г темного шоколада
10 г желатина
Приготовление:
Желатин залить 100 мл воды и оставить для набухания на время, указанное на упаковке. Печенье поломать и положить в чашу блендера или кухонного комбайна. Измельчить его в крошку.
Сливочное масло растопить, добавить к крошке из печенья и хорошо перемешать. Выложить массу на дно разъемной формы, разровнять и хорошо утрамбовать. Убрать в холодильник на 30 минут.
В кастрюлю налить молоко, добавить сахарный песок, набухший желатин и какао. Нагревать, постоянно помешивая, до полного растворения желатина. Не кипятить. Снять с плиты.
Добавить сметану или натуральный йогурт. Перемешать.
Бананы очистить от кожуры, разрезать пополам и выложить на основу. Аккуратно, не спеша залить сверху шоколадной массой.
Убрать в холодильник минимум на 3 часа для застывания.
Фруктово-ягодный торт
Вам понадобятся:
300 г бисквита
0,5 л. сметаны
1 стакан сахара
3 ст. л. желатина
ягоды и фрукты (клубника, бананы, киви и т. д.)
Приготовление:
Поломать корж на кусочки, отложить.
Желатин залить 1/2 стакана холодной воды и оставить на полчаса. Затем воду подогреть, чтобы желатин полностью растворился.
В это время взбить сметану и сахар и, помешивая, постепенно добавить к ним желатиновую смесь. Дно глубокой миски выстелить пищевой пленкой (или пергаментом). Выложить слоями: фрукты / ягоды, затем кусочки бисквита, снова слой ягод / фруктов и т. д.
Затем залить все сметанно-желатиновой смесью, приготовленной ранее. Поставить фруктовый торт на 3–4 часа в холодильник. Аккуратно перевернуть на большую тарелку и подавать.
Творожный чизкейк
Вам понадобятся:
500 г творога
1 банка сгущенного молока
10 г быстрорастворимого желатина
2/3 стакана воды (или молока)
250 г песочного печенья
100 г сливочного масла
ягодный соус для подачи
Приготовление:
Печенье при помощи блендера перемолоть в крошку. Сливочное масло растопить, смешать с печеньем, растереть до однородной крошки. Дно формы для выпечки диаметром 21 см застелить бумагой. Выложить основу для чизкейка, плотно утрамбовывая крошку из печенья по дну и стенкам формы.
Желатин развести в 2/3 стакана воды, оставить на 10 минут. Затем поставить чашку с желатином в горячую воду и, постоянно помешивая, полностью растворить желатин. Творог смешать со сгущенным молоком. В получившуюся творожную массу влить желатин и тщательно взбить все вместе.
Выложить творожную массу на основу из печенья, разровнять. Форму с чизкейком накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 3 часа для застывания. При подаче полить ягодным соусом или вареньем.
Клубничный торт из крекеров
Вам понадобятся:
2 кг свежей или замороженной клубники
500 г густых сливок
500 г крекера, лучше квадратного
1 стакан сахара
50 г черного шоколада для украшения
1 пакетик ванильного сахара
Приготовление:
Клубнику отделить от черешков, перебрать, хорошо промыть проточной водой и оставить в дуршлаге, чтобы стекла лишняя вода. После отложить несколько ягод для украшения торта, а остальные ягоды порезать тонкими ломтиками.
Сливки взбить с сахаром и ванильным сахаром в густой крем. Разделить крекеры на 4 равных части или на несколько частей по размеру блюда, в котором будет готовиться торт.
В блюдо для приготовления клубничного торта выложить первый слой крекеров, покрыть взбитыми сливками, а на них выложить ломтики клубники. Так повторить со всеми слоями. Верхний слой сливок украсить ломтиками клубники и той клубникой, которая осталась для украшения.
Шоколад поломать и растопить в микроволновой печи. Следить за тем, чтобы шоколад не закипел. Затем аккуратно полить готовый клубничный торт из крекеров растопленным шоколадом.
Молочное желе с шоколадом
Вам понадобятся:
750 г молока
150 г шоколада
100 г сахарного песка
30 г желатина
ванилин по вкусу
Приготовление:
Замочить желатин в холодной кипяченой воде в соотношении 1:8 и оставить для набухания на 30–40 минут.
Шоколад натереть на крупной терке и растворить вместе с сахаром в горячем молоке, ввести растворенный желатин, довести до кипения, разлить в формочки и охладить.
Перед подачей формочку с желе опустить на 1–3 секунды в горячую воду, затем накрыть тарелкой и перевернуть, снять формочку. Желе полить сиропом или украсить взбитыми сливками.
Рулет «Баунти»
Вам понадобятся:
200 г печенья
100 мл воды
20–100 г сахара (в зависимости от печенья)
2 ст. л. какао
80 г кокосовой стружки
80 г размягченного сливочного масла
60 г сахарной пудры
Приготовление:
Печенье измельчить в крошку, смешать с какао. В горячей воде растворить сахар, остудить. Понемногу добавлять воду в печенье и перемешивать, пока не получится вязкое тесто. Кокосовую стружку смешать с маслом и пудрой.
Массу из печенья раскатать на пищевой пленке в прямоугольник (не слишком толстый), сверху распределить кокосовую массу, свернуть рулетом и убрать в морозилку на час. Застывший рулет порезать острым ножом.
Торт с арахисовым маслом
Вам понадобятся:
30 шоколадных печенек
3/4 стакана сахара
6 ст. л. сливочного масла
1/2 л. корицы
100 г сливочного сыра
1/3 стакана арахисового масла
1 стакан взбитых сливок
Приготовление:
Измельчить печенье в кухонном комбайне или вручную в полиэтиленовом пакете. Смешать печенье, растопленное масло, 1/2 чашки сахара и корицу. Выложить эту смесь в форму, распределить ровно по поверхности и убрать на час в холодильник. (Можно предварительно запечь в течение 7 минут в духовке). Взбить арахисовое масло, 1/4 чашки сахара, сливочный сыр и сливки. Достать корж из холодильника и выложить смесь на него. Поставить в холодильник на 2–3 часа. Украсить торт нарубленными шоколадными конфетами или орехами.
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