Какие аферы с женскими портретами крутил гениальный арт-дилер и зачем прятал их в белой комнате

Верджил Олдман – глава уважаемого аукционного дома и неподражаемый знаток искусства. Едва посмотрев на скульптуру, он определяет век её создания, лишь прикоснувшись к картине – устанавливает её подлинность. Но позвольте раскрыть его страшную тайну: Верджил Олдман – аферист, десятилетиями воровавший портреты прекрасных женщин и прятавший их от всего мира в своей огромной комнате-сейфе!
Гениальный знаток искусства и вор-рецидивист
Стены большой комнаты, охраняемой, словно банковский сейф, от пола до потолка увешаны портретами: наш взгляд выхватывает шедевры Рафаэля, Тициана, Рубенса, Ренуара… Ради этих картин мистер Олдман пошел на многочисленные преступления.
Как только он видел, что на оценку приносили портрет, на котором запечатлена молодая девушка, он убеждал собственника картины в том, что работа эта не имеет большой художественной ценности, а является лишь очень хорошей копией неподражаемого оригинала. И за бесценок «спускал с молотка» на аукционе, обведя вокруг пальца ничего не подозревающего бывшего владельца мирового шедевра. Друг Верджила Олдмана и его подельник в преступных делах сразу же «покупал» портрет, получая за свою «помощь» приличные суммы от нашего коллекционера женских портретов.
Какие же картины с изображениями красавиц скрывает от глаз посторенних, словно ревнивый муж, мистер Олдман? Совершенно разные. В его коллекции есть портреты как живописные, так и графические; созданные в XV столетии и в ХХ веке; написанные именитыми европейскими и русскими художниками или неизвестными мастерами. Единственное, что объединяет все избранные Верджилом картины, - это то, что на них изображены женщины, не сводящие свой взгляд со зрителя.
Кадр из фильма Лучшее предложение Джузеппе Торнаторе / Фото: mymovies.it
С чем это связано? «Почитание женщин уживается во мне со страхом перед ними. И неспособностью их разгадать», - говорил герой фильма. Закрывшись в своей большой белой комнате, в которой из мебели было только кресло, он проводил долгие часы, всматриваясь в разнообразные портреты женщин разных лет и разных эпох и пытаясь разгадать загадки женской души.
Кем были похищенные?
Среди множества шедевров мы видим как действительно существующие картины, так и портреты, созданные и стилизованные специально для фильма.
Вот портрет девушки кисти Петруса Кристуса. Готическая красавица удостоила нас своим мистическим взглядом. Изысканная и надменная, юная аристократка не подпускает зрителей близко к себе. Если бы мистер Олдман и его преступление не были бы сюжетным вымыслом, то Берлинская картинная галерея потеряла бы один из главных шедевров Северного Возрождения, который ознаменовал серьезный шаг в развитии портретной живописи XV столетия.
Петрус Кристус. Портрет молодой женщины. Фрагмент / Фото: ru.wikipedia.org
Рядом с ней расположен портрет прекрасной девушки в белом – совсем из другого времени. Мисс Ричардс, запечатленная Эндрюсом Цорном в 1899 году, написана в импрессионистической манере и легкой кистью. Она смотрит на зрителя мягко, словно приглашая к приятной светской беседе.
Эндрюс Цорн. Портрет Мисс Ричардс. Фрагмент / Фото: en.wikipedia.org
Недалеко расположена уже графическая работа. Это эскиз к портрету Мадам Муатесье. Великий французский художник Энгр был так сильно поражен красотой женщины, что писал её портрет несколько раз. А Теофиль Готье, известный живописный критик, говорил, что она самая величественная женщина, которую он когда-либо видел!
Энгр. Эскиз к портрету мадам Муатесье. Фрагмент / Фото: br.pinterest.com, Rui Sampaio
Уже на другой стене мы видим рокайльную картину, написанную Розальбой Каррьера в середине XVIII века и хранящуюся в Галерее академии в Венеции. Она получила название «Портрет пожилой дамы», хотя на портрете мы видим молодую ухоженную женщину, одетую в дорогие платья и смотрящую на нас живым и притягивающим внимание взглядом.
Розальба Каррьера. Портрет пожилой дамы. Фрагмент / Фото: gallerieaccademia.it
Нашлось в коллекции мистера Верджила место и для совсем новой картины. Она была выполнена в нашем веке американским художником Уильямом Уитакером, который является одной из видных фигур реалистического портрета в современном искусстве. Он пишет совсем юную девушку, смотрящую на нас через плечо удивленным взглядом. Она выглядит очень хрупкой и утонченной, что подчеркивает легкая и струящаяся по ее нежным плечам ткань.
Уильям Уитакер. Портрет молодой девушки. Фрагмент / Фото: artenewal.org
Присвоил себе Верджил Олдман и знаменитый портрет Изабеллы Клары Евгении Австрийской, написанный Франсом Поурбусом Младшим. Полотно сильно контрастирует с предыдущей картиной. Парадный портрет был создан по случаю бракосочетания молодой женщины, которая являлась дочерью испанского короля Филиппа II. Она одета в пышные и торжественные одеяния, её украшают дорогие ювелирные изделия. Художник, стремящийся подчеркнуть ценность тканей и драгоценностей, кропотливо выписывает каждую деталь вышивки, каждый завиток кружева и мельчайший блеск жемчуга. Интересно, что портрет этот задумывался как парный: художник написал также и молодого мужа Клары Евгении. Мистеру Олдману, однако, мужские изображения совсем не были нужны, поэтому эту пару он «разбил».
Франс Поурбус Младший. Портрет Изабеллы Клары Евгении Австрийской. Фрагмент / Фото: ru.wikipedia.org
Описание всех картин, украденных героем фильма, могло бы составить целый художественный каталог женских портретов самого высокого уровня. Однако к сожалению или счастью наш мошенник оказывается обхитрен другим более хитрым мошенником, а по совместительству его другом и подельником в преступлениях. Коварным способом выведав у Верджила Олдмана пароль к его сейфу, он выкрал все картины до единой и увез их в неизвестном направлении, не оставив абсолютно ничего.
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