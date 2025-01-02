Как превратить жизнь в ад после второго свидания?

Предположим, твое первое свидание удалось, то есть ты вернулась домой с цветами, мечтами и надеждами, как минимум, на второе свидание. Вот о последствиях этого самого второго мы и поговорим, вернее, поговорим о том, как превратить после него свою, а заодно и жизнь избранника в ад. Итак, парочка мудрых советов:
1. Нет никого – есть только он
Прежде всего нужно забыть, забить и стереть из памяти и записной книжки всех, кроме него. Усиленно начинай медитировать на один-единственный оставшийся контакт в телефоне, попутно не забывая изводить себя вопросами: «ну почему же он не звонит?подобного содержания в Вайбер, на электронную почту, и на всякий случай с почтовыми голубями. Минимальное количество – 35 штук. Меньше никак нельзя – вдруг:
(a) половина потеряется по дороге;
(b) он не поймет твой вопрос с первого раза;
(c) у него аллергия на голубиное перо.
Так что пиши, даже если он отключил телефон, вырубил интернет и истребил всех голубей в округе.
2. Нет никого – есть только ты
Шаг второй. Быстро, быстро, еще быстрее, как у Листа, промониторь все социальные сети, найди все его контакты в Фейсбуке, Инстаграме и туда же, подпишись, добавься в друзья, забросай его котиками, сердечками, мудрыми изречениями, фотографиями себя грустной, себя веселой, себя прекрасной и себя тоскующей о нем. Пусть каждый его день начинается и заканчивается с твоей фотографии и доброго пожелания. Пусть все его друзья и подписчики поймут – у него есть ты. И ни в коем случае не обращай внимания на то, что он случайно и неоднократно тебя забанит, спутав с какой-нибудь надоедливой девицей. Заводи новый аккаунт и в добрый путь! За счастье надо бороться!
3. Есть только я?
Секретное оружие. Помни, ревность (обоснованная, тупая, безосновательная, неуместная, удушающая и т.д., и т.п.) кратчайший путь в ад. Ее порывы может и не благотворны, но результативны – точно. Ревнуй его по любому поводу и без. Парочка истерических припадков разнообразит его жизнь и украсит твой досуг. Вот тебе кратко и тезисно с чего следует начинать припадок, ну, то есть разговор:
• «Почему ты… (нужное вписать)?»,
• «Я видела, как ты с ней!!»;
• «Как ты мог?» (не нуждается в ответе);
• «Чем она лучше меня???»;
• «За что ты со мной так?»;
• И завершающее «Я для тебя все, а ты…».
4. Ах, если бы ты
Мечтай безудержно, не обращая внимания на реальность, здравый смысл и его мольбы о помощи! Он ведь бедная, недолюбленная зверушка, и ее, то есть его, нужно долюбить, залюбить, завести и довести до нужного состояния. Поэтому ни дня без строчки! Мечтай, представляй, как у вас все будет «зашибись», и тверди ему о своей любви, пиши ему о своей любви, пой ему о своей любви, станцуй ему, в конце концов, о своей любви. Подружись с его сестрой, братом, кошкой, хомячком. Передавай им подарки ко дню ангела и военно-морского флота. Научись готовить кошачий и хомячий корм. Словом, стань необходимой тем, кто необходим ему. Очаруй его ноутбук!!!
5. Есть только… «есть»
И не забывай, в столь неравной борьбе тебе нужно поддерживать силы! Тебе жизненно необходимы витамины и положительные эмоции в виде эклеров, к примеру. Ты не любишь эклеры? Ну тогда, возможно, тебе нужны гамбургеры и картошка фри, а еще чипсы и пару килограммов мороженого. Словом, ты поняла. Есть нужно не только, чтобы жить… Есть нужно, чтобы победить тревожные «ну почему же он не звонит?», «неужели я ему не понравилась?», «а вдруг с ним что-нибудь случилось?». Есть нужно так, чтобы через неделю, увидев в зеркале свое отражение, осознать – программа «минимум» выполнена – ты уже в аду. И тебя там много.
Неукоснительное соблюдение этих нехитрых правил поможет тебе в кратчайшие сроки превратить в ад не только свою, но и его жизнь! Ведь он этого достоин, разве нет? Не зря же ты сходила с ним на второе свидание. И мы надеемся, ты сможешь добавить к списку этих добрых советов свои собственные.
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