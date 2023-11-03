Почему у африканцев темная кожа, если на солнце она нагревается быстрее

Опираясь на житейский опыт, каждый из нас привык к мысли о том, что предметы черного цвета, оказавшиеся под прямыми солнечными лучами, нагреваются быстрее и сильнее, чем любые другие. Зная это, возникает резонный вопрос о том, почему в таком случае эволюция наградила коренных жителей Африканского континента именно кожей темного цвета. Страдают ли темнокожие люди от жары больше, чем белокожие?
Темная кожа это не просто так. |Фото: Twitter.
Черный цвет действительно способствует более интенсивному нагреванию поверхности за счет лучшего проникновения солнечных лучшей. Не каждый знает о том, что под белым мехом полярного медведя на самом деле скрывается черная как смоль кожа! Темный пигмент шкуры позволяет медведю лучше «впитывать» солнечные лучи и хотя бы немного прогревать организм в суровых условиях крайнего севера. Однако, с людьми ситуация сложнее, чем с животными.
Скорее всего раньше все люди были черные. |Фото: yaplakal.com.
Дело в том, что в отличие от медведя у человека на теле практически нет волос. При этом кожа, как правило, светлая. А это в свою очередь делает ее абсолютно беззащитной перед ультрафиолетом, который проникает в атмосферу вместе с солнечными лучами. Длительное воздействие ультрафиолетового излучения губительно для кожного покрова. Ультрафиолет разрушает клеточную структуру кожи, становясь причиной ожогов, а при длительном воздействии провоцирует развитие онкологии. Длительное воздействие неконтролируемого потока ультрафиолета опасно для жизни.
На ступнях и ладонях не так хорошо образуется меламин. |Фото: Twitter.
В человеческом организме ультрафиолетовое излучение блокируется пигментом под названием меланин. У темнокожих людей его вырабатывается много больше, чем у смуглых или белых. При этом есть все основания полагать, что на заре своей истории все люди были чернокожими, и лишь расселение на север от экватора спровоцировало развитие «белокожести» в результате сокращения выработки меланина. При этом было бы ошибкой думать, что меланин полностью блокирует воздействие ультрафиолета. Африканцы все также опасаются открытого солнца, хотя и страдают от него меньше.
Меланин образуется неравномерно. ¦Фото: blogspot.com.
Что же касается светлых ладошек и ступней у африканцев, то здесь всему виной фактура кожи. По всей видимости, в коже плотной структуры меланин вырабатывается хуже. Кожа на ступнях и ладонях – это своего рода «эволюционная мозоль». Она грубее и прочнее, чем кожа в других местах. Ладони и ступни заметно светлее не только у чернокожих, но и у белокожих людей. Просто у последних это менее очевидно.
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