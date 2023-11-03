Почему у африканцев темная кожа, если на солнце она нагревается быстрее

Темная кожа это не просто так. |Фото: Twitter.

Скорее всего раньше все люди были черные. |Фото: yaplakal.com.

На ступнях и ладонях не так хорошо образуется меламин. |Фото: Twitter.

Меланин образуется неравномерно. ¦Фото: blogspot.com.