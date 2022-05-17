Как в отношениях оправдывать ожидания и не разочароваться самим
Вы, конечно, можете ожидать, что он будет платить за вас … но не позволяйте ему делать это каждый раз.
Вполне возможно, что вы ожидаете этого вначале, по крайней мере, так было когда-то заведено. Но, поймите, в конце концов, если у вас отношения, то постепенно они уравнивают вас, внимание и забота должны проявляться взаимно, а не односторонне. Можно когда-то заплатить и за него. Когда вы — команда, вы все делаете совместно.
Ожидайте, что он пропустит вас в дверях или подставит вам стул … но не забудьте поблагодарить при этом.
«Спасибо» — это самое важное слово во всех отношениях.
Ожидайте, что он позвонит вам … но не срывайтесь на нем, когда он занят и не может вам перезвонить.
Даже если вы смотрите на ваш телефон каждые пять секунд и бросаетесь к нему, как только он зазвонит, поймите, у людей могут быть и другие дела.
У вас могут быть свои взгляды на жизнь … но не сравнивайте его с людьми из вашего прошлого.
Ваш бывший, возможно, относился к вам как к сокровищу и знал, как вести себя с вами, но он ваш бывший по какой-то причине. Не заставляйте вашего нынешнего чувствовать, что он соревнуется с каким-то призраком из вашего прошлого.
Дайте ему время понравиться вам … и не спрашивайте его, нравитесь ли вы ему.
Мы хотим конкретных ответов. Хотим, чтобы все было очень ясно и произошло быстро, но лучше, когда отношения развиваются естественным образом и выстраиваются постепенно.
Мы — поколение, которое жаждет немедленного удовлетворения своих желаний, но хорошие отношения так не построишь.
Ожидайте ухаживаний … но отнюдь не старомодных.
Если вам хотелось бы, чтобы парень шел по улице и держал зонт над вами, проводил вас до двери, поцеловал и ушел, то сейчас такие ухаживания редки.
Скорее всего, он просто добавит вас в друзья в Инстаграме или другой социальной сети. Так что будем адаптироваться к современным реалиям, а не вздыхать о прошлом.
Конечно, его надо познакомить с вашими родителями … только сначала подготовьте его.
Это всегда серьезный шаг, уж если вы решили, что пора его предпринять. Но надо обязательно обсудить это с ним в разговоре, а не вести сразу в дом к родителям.
Ожидайте, что он будет стараться изо всех сил, чтобы угодить вам … но знайте, что и он ожидает от вас того же.
Отношения строятся на том, что вы в равной степени берете и отдаете, надеясь, что другой человек сделает то же самое. Если один из вас берет или отдает больше, нарушается баланс, и отношения разваливаются.
Ожидайте, что он будет пунктуален … но и сами не опаздывайте.
Пунктуальность — это форма уважения.
Вы можете ожидать, что он прекратит свои прежние знакомства … но не ревнуйте его к каждой девушке, которая позвонит ему на телефон.
Расспросы о каждой девушке, с которой он разговаривает или списывается по телефону, продемонстрируют вашу глубокую неуверенность в нем. Он не будет с этим долго мириться.
Ожидайте, что он будет внимательно вас слушать … но умейте также выслушать его.
У вас два уха и один рот, для того чтобы вы больше слушали и меньше говорили.
Общайтесь … но не только с помощью смс.
Мобильные телефоны — прекрасный способ общения, но отложить телефон в сторону и пообщаться вживую – это очень важно.
Говорите о своих проблемах … но не выносите сор из избы.
Что бы ни происходило между вами, это касается только вас двоих.
Уделяйте ему время … но не делайте его центром своей жизни.
Это здо̀рово, что у вас есть кто-то, с кем вам нравится общаться, но не забывайте также о друзьях и хобби. Одни лишь отношения не должны целиком заполнить вашу жизнь.
Вы познакомитесь с его друзьями … не позволяйте себе оскорбительных замечаний в их сторону.
Даже если вам совсем не понравится его лучший друг, не ставьте его перед выбором. Выбор может оказаться не в вашу пользу.
Ожидайте сюрпризов … но и сами иногда удивляйте его тоже.
Так же, как вы радуетесь цветам, присланным в ваш офис, или неожиданному романтическому свиданию в выходные, так и ему нужно то, что его приятно удивит и порадует. В отношениях должно быть хорошо обоим, а не кому-то одному.
Будьте готовы прощать его … но нельзя, чтобы это вошло в привычку.
Никто не идеален. Точно так же, как вы, он может сделать что-то не так. Научитесь прощать его, но не безгранично. Он не должен думать, что ему все сойдет с рук.
Придерживайтесь высоких стандартов … не опускайте планку только потому, что ему бы этого хотелось.
Не изменяйте своим принципам только потому, что эти отношения, как вам кажется, могли бы быть лучше, чем ваши отношения в прошлом. Придерживайтесь тех же стандартов, которые вы с самого начала установили, во всех отношениях.
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