10 испанских сериалов различных жанров с захватывающими и нетривиальными сюжетами

Испанские сериалы уже давно завоевали популярность во всём мире. Творения кинематографистов с Пиренейского полуострова отличаются увлекательным сюжетом, талантливой актёрской игрой, грамотной режиссурой и огромным разнообразием жанров. Каждый зритель может найти для себя многосерийную ленту по вкусу. О востребованности испанских сериалов говорит один только факт: Netflix активно приобретает почти всё, что создаётся сегодня режиссёрами и сценаристами Испании.
«Ковчег», 2011-2013 годы
Кадр из сериала «Ковчег».
Захватывающий постапокалиптический сериал способен покорить любителей жанра нетривиальным сюжетом, отличным юмором и талантливой игрой актёров. Он заставит зрителей смеяться и плакать вместе с героями, сопереживать, размышлять о вечном и важном, думать о настоящих ценностях и неотрывно следить за тем, как развиваются события на борту «Полярной звезды», корабля, ставшего одним из немногих мест на планете, где выжили люди после катастрофы.
«Визави», 2015 – 2019 годы
Кадр из сериала «Визави».
Главной героине сериала предстоит отбывать наказание за преступление, которого она не совершала. Однако даже отправляясь к месту заключения, она и представить себе не могла, что ждёт её за стенами мрачного здания, уже одним своим видом наводящего тоску. Несмотря на то, что этот сериал сложно назвать лёгким, он получился динамичным, захватывающим и даже интеллектуальным. Да к тому же финал оказался настолько трогательным, что может заставить расплакаться даже самых стойких зрителей.
«Бумажный дом», 2017 – 2021 годы
Кадр из сериала «Бумажный дом».
Этот проект стал одним из самых рейтинговых на Netflix, и зрители во всём мире увлечённо следят за бандой преступников под предводительством некоего загадочного Профессора, решившего воплотить в жизнь весьма дерзкий план по ограблению Монетного двора Испании. Кстати, в сериале не придётся увидеть настоящее устройство Монетного двора, ибо кинематографистов туда попросту не пустили. И даже сами актёры, снимавшиеся в этом амбициозном проекте, не знали, чем закончатся их приключения, ибо сценарии каждой серии им выдавались непосредственно перед съёмками. А в результате получился по-настоящему интересный криминальный сериал с элементами драмы и триллера.
«Мерли», 2015 – 2018 годы
Кадр из сериала «Мерли».
Режиссёрам Эдуарду Кортесу и Менне Фите удалось снять по-настоящему увлекательный сериал о подростковых проблемах, об отношениях отцов и детей, тонкой грани, отделяющей любовь от ненависти. Казалось бы, перед зрителем – довольно банальная история о том, как отец, учитель философии, не мог найти общего языка с собственным сыном, а ученики средней школы даже не собирались прислушиваться к мнению нового педагога. Однако благодаря талантливым создателям сюжет оказался полон неожиданностей и сюрпризов.
«Элита», 2018 год – настоящее время
Кадр из сериала «Элита».
Популярность сериала, создателями которого выступили Карлос Монтеро и Дарио Мадрона, заставляет снова и снова продлять его на следующие сезоны. Зрительский интерес к нему не угасает вот уже на протяжении четырёх лет, вышло уже пять сезонов, а в марте 2022 зрители смогут увидеть новый, шестой сезон. Началось всё с того, что в самую престижную испанскую школу вдруг попали трое подростков из бедных семей, которых наследники родительских миллионов принять в свой круг не просто не хотели, а собирались показать им «кто в доме хозяин».
«Телефонистки», 2017 – 2020 годы
Кадр из сериала «Телефонистки».
Несмотря на то, что действие сериала разворачивается в конце 1920-х годов, а его главными героинями стали самые обычные телефонистки, фильм получился ультрасовременным и полным самых неожиданных поворотов. В нём найдётся место любви и приключениям, детективным ситуациям и даже политике. Ведь именно в то время женщины только начинали борьбу за свои права и отстаивали возможность учиться, заниматься любимым делом. Впрочем, нашлось в этой увлекательной ленте место и интригам, неизбежным в женском коллективе, страстям, предательству и неподражаемому юмору.
«Голова», 2020 год
Кадр из сериала «Голова».
Этот небольшой сериал способен увлечь с первых же кадров и не отпустить до тех пор, пока не пойдут титры последней серии второго сезона. Прибывшие на антарктическую исследовательскую станцию на первом после полярной ночи вертолёте обнаружили вместо десяти учёных следы борьбы, семь тел и лишь одну выжившую женщину. Напряжение нарастает, а мотивы загадочного преступника по-прежнему остаются неясными. Тайна будет раскрыта лишь в самом конце захватывающей ленты.
«Чума», 2018 год – настоящее время
Кадр из сериала «Чума».
Очень увлекательный и атмосферный исторический сериал повествует о тех далёких временах, когда Испания страдала от эпидемии бубонной чумы, а судьбы людей вершила Великая инквизиция. Бывший военный Матео Нуньес должен был сгореть на костре за печать запрещённых книг, однако смог бежать из родной Севильи. Но обстоятельства заставили его вернуться, и в этот раз священная канцелярия уж точно готова была совершить казнь, но произошедшее в городе страшное преступление, унесшее жизни сразу нескольких высокопоставленных чиновников, сыграло на руку Матео. И ему предлагают жизнь в обмен на раскрытие этого сложного и запутанного дела.
«Причал», 2019 – 2020 годы
Сериал «Причал», постер.
В центре внимания создателей сериала оказываются человеческие отношения. Однако зрителю не стоит ждать схожести с классическими мелодрамами. Скорее, это драматический детектив с интересным сюжетом, совершенно неожиданными поворотами в судьбах героев, эмоциями на грани, испанскими страстями и, конечно, любовью. А ещё – множество интриг и тайн, раскрыть которые создатели сериала и предлагают зрителям. Главная героиня «Причала», даже не успев оправиться после неожиданной смерти мужа, покончившего с собой, вдруг узнаёт о том, что она совершенно не знала человека, с которым жила бок о бок. И ей предстоит познакомиться с ним и его другой, доселе неизвестной ей жизнью.
«Гори, Мадрид», 2018 год
Кадр из сериала «Гори, Мадрид».
Чёрно-белый сериал, снятый Пако Леоном, с первых же кадров погрузит зрителя в незабываемую атмосферу 1960-х. Талантливая актриса Ава Гарднер в то время проживала в Мадриде и совершенно не ограничивала себя. Если ей хотелось выпить (а это случалось очень часто), она устраивала разгульную вечеринку с громкой музыкой, зажигательными танцами и развесёлыми цыганами. В то время, как актриса радовалась жизни в полную силу, этажом ниже грустила необычная семейная пара, генерал Хуан Перо и его супруга Исабель, которые бежали из родной Аргентины. Впрочем, сама Ава Гарднер даже не догадывалась о том, что вскоре к ней приставят самых настоящих шпионов, которые будут следить за каждым её шагом. Фильм получился на самом деле увлекательным, лёгким и очень смешным!
Сериалы уже давно и прочно заняли своё почётное место в жизни зрителей. Детективы и мелодрамы, фэнтези и фантастика, комедии и приключения - многообразие направлений и жанров многосерийных лент просто поражает воображение.
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