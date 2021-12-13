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Как красиво повесить шторы

Подвешивание штор на обычные крючки — привычный, но не очень удобный и красивый вариант. К счастью, есть и другие практичные способы, которые позволят справиться с этой бытовой задачей.

Чтобы красиво повесить шторы на кольца, отрежьте на петельке крючок, присоедините «крокодильчик» и закрепите полученную конструкцию на кольце.
Для того чтобы не было видно крючков, подверните штору вверху, а посередине подгиба пришейте дополнительную тесьму. При этом тесьму следует прострочить с одной стороны и через каждые 10-15 см сделать поперечные строчки для фиксации.
Как красиво повесить шторы
Такой вариант выглядит очень декоративно и позволяет скрыть непривлекательные крючки.
Как красиво повесить шторы
Если к шторе уже пристрочена лента, то вы легко сможете получить красивые складки. Для этого при креплении крючков следует одним крючком зацепить две петли на ленте.
Как красиво повесить шторы
После того как складки будут готовы, закрепите крючки на кольцах.
Как красиво повесить шторы
Еще один вариант подвешивания штор — на петли. При этом к ткани необходимо пришить хлястики с прорезной петлей. Хлястики вешаются на карниз и застегиваются на пуговицы. Этот вариант позволяет создать романтическую атмосферу.
Как красиво повесить шторы
Очень стильно смотрятся шторы, подвешенные на люверсы. В этом случае верх штор обязательно необходимо укрепить флизелином или специальной лентой.



Как красиво повесить шторы
Еще один вариант крепления штор — на завязки. Сшить завязки можно из той же ткани, что и штора, можно использовать ленты или веревочки.
Как красиво повесить шторы
Описание каждого способа подвешивания штор смотрите на видео:


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