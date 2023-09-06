10 женщин легкого поведения, чьи имена прочно засели в истории

В то время как о таких исторических личностях, как король Людовик XV, император Наполеон Бонапарт и король Карл II, известно многое, мало кто знает, что за спинами этих знаменитых мужчин стояли их любовницы, которые зачастую были их советниками и матерями их детей.



Эти женщины навсегда вписали свои имена в анналы истории, хотя по сути продавали свою любовь за деньги и богатства. Несмотря на это, знаменитые любовницы в свое время были образованными женщинами, художницами, актрисами и исследователями. Их жизни были полны тайн и интриг, а мужчины готовы были ради них на все.









Фрина

Вероника Франко

Мадам Дюбарри

Салли Сэлисбери

Нелл Гвин

Кора Перл

Кэтрин Уотерс

Лулу Уайт

Бедовая Джейн

Сада Абэ