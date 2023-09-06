10 женщин легкого поведения, чьи имена прочно засели в истории

В то время как о таких исторических личностях, как король Людовик XV, император Наполеон Бонапарт и король Карл II, известно многое, мало кто знает, что за спинами этих знаменитых мужчин стояли их любовницы, которые зачастую были их советниками и матерями их детей.
Эти женщины навсегда вписали свои имена в анналы истории, хотя по сути продавали свою любовь за деньги и богатства. Несмотря на это, знаменитые любовницы в свое время были образованными женщинами, художницами, актрисами и исследователями. Их жизни были полны тайн и интриг, а мужчины готовы были ради них на все.
Фрина
Фрина — одна из немногих куртизанок, чьей красотой можно и по сей день восхищаться в музеях изобразительных искусств. Древнегреческая красавица позировала для именитого живописца Апеллеса и скульптора Праксителя, который впервые решился изобразить богиню любви Афродиту обнаженной. Фрина была настолько обеспеченной женщиной, что хотела отстроить разрушенные Александром Македонским стены Фив за свой счет. Но как и многих женщин легкого поведения того времени, Фрину не любили и осуждали. Однажды она даже предстала перед судом и доказала свою правоту, практически полностью обнажившись и продемонстрировав свою красоту. Фрина была оправдана, так как греки верили, что женщина с таким прекрасным телом не может лгать.
Вероника Франко
Вероника Франко была одной из самых знаменитых венецианских женщин эпохи Возрождения. Помимо того что Вероника была куртизанкой, она была образованной женщиной и поэтессой, чьи работы опубликовали еще при ее жизни. Она создала фонд помощи куртизанкам и их детям. Среди ее возлюбленных был король Франции Генрих III. Вероника входила в самые престижные литературные круги Венеции, поддерживала дружбу с философами и писателями. После вспышки чумы предстала перед судом по обвинению в ереси и колдовстве. Но так красноречиво и страстно защищалась на заседаниях, что ее оправдали.
Мадам Дюбарри
Мадам Дюбарри была известна французскому двору как официальная фаворитка короля Людовика XV. Мари Дюбарри, или Мари Беку, начинала в Париже в качестве куртизанки, где добилась внимания многих аристократов. Именно там ее и приметил подавленный и мрачный король Франции Людовик по прозвищу Возлюбленный. Мари была тут же выдана замуж за дворянина, чтобы иметь беспрепятственный доступ ко двору. После смерти Людовика XV была отправлена в монастырь, позже казнена на гильотине во время революции в Париже.
Салли Сэлисбери
Салли Сэлисбери была дерзкой и очень популярной проституткой Лондона в XVIII веке. В 14 лет уже работала в привилегированном борделе для аристократов. Была знаменита своей красотой, юмором и вспыльчивостью. За что и поплатилась — ударила ножом одного из клиентов борделя из-за пары билетов в оперу и была посажена в тюрьму. Там и умерла из-за осложнений от сифилиса.
Нелл Гвин
Нелл Гвин была известной фавориткой короля Англии Карла II, которому родила двух сыновей. В юности Нелл продавала апельсины в театре и впоследствии влюбилась в театральное искусство. Стала знаменитой и всеми любимой актрисой, особенно ей удавались комедийные роли.
Кора Перл
Эмма Элизабет Крауч родилась в Лондоне в XIX веке, училась в пансионе во Франции, была воспитанна и образованна. После того как ее изнасиловал неизвестный мужчина в Лондоне и оставил ей за это деньги, Эмма не вернулась в отчий дом, а стала куртизанкой и взяла себе имя Кора Перл. Стала настоящей знаменитостью в Париже, ее покровителями были исключительно аристократы и знаменитые мужчины того времени.
Кэтрин Уотерс
В XIX веке весь Лондон был у ног красавицы, куртизанки и иконы стиля Кэтрин Уотерс. Она была популярна, хорошо образованна и имела богатых покровителей. Кэтрин носила плотно облегающую одежду, и весь Гайд-парк сбегался посмотреть на нее во время прогулки на лошадях. Среди ее возлюбленных были король Эдвард VII и Наполеон III, и, в отличие от других куртизанок того времени, ее жизнь не окончилась трагически. Она спокойно умерла в достатке в возрасте 80 лет.
Лулу Уайт
Истории об улице красных фонарей в Новом Орлеане Сторивилл в начале XX века не были бы полными без упоминания имени хозяйки борделя Лулу Уайт. Ее заведение было излюбленным местом для поклонников джаза, где джентльмены могли провести ночь с женщиной в одной из 15 отдельных комнат. Лулу Уайт даже упомянута в песне Луи Армстронга Mahogany Hall Stomp.
Бедовая Джейн
Марта Джейн Канари Берк, или Бедовая Джейн, была американской жительницей фронтира на Диком Западе, скаутом, воевала против индейцев и участвовала в шоу Буффало Билла. Но мало кто знает, что она некоторое время работала проституткой в Форт-Бриджере, штате Вайоминг. Ее современники описывали Бедовую Джейн как красивую женщину с черными глазами. В конце концов Джейн выбрала другой путь и стала одеваться больше как мужчина, потому что ей так было удобней.
Сада Абэ
Сада Абэ с детства мечтала стать гейшей и училась этому искусству в школе гейш Иокогамы. Однако впоследствии сначала стала квазигейшей, в чьи обязанности входили лишь сексуальные услуги, а потом уже проституткой. Очевидно, Сада Абэ была психически нездорова, она обладала невероятным сексуальным аппетитом и была маниакально ревнива. О ней узнала вся Япония, когда женщину арестовали за убийство любовника — она задушила его во время любовных игр, а затем отрезала гениталии и взяла их с собой. Ее история со временем обросла множеством мистических слухов, вдохновила художников, философов, писателей и кинематографистов.
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