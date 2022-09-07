Красиво жить не запретишь: дома отечественных знаменитостей

О вкусах не спорят. Тем более, когда речь идёт об устройстве собственного дома. Ну уютнее человеку с леопардовыми обоями и золотым унитазом – его личное дело. Но когда ты – Большая и Важная звезда российского шоу-бизнеса, внимания не избежать. И если демонстрируешь общественности свои хоромы, надо быть готовым к вопросам. А их, глядя на эти примеры дизайна, возникнет немало.







Знаменитостей всегда окружают не только ценители их творчества/внешности, но также ореол загадок, домыслов и слухов. Неудивительно, что даже о жилплощади звёзд слагают городские легенды. Но не будем додумывать лишнего. Лучше посмотрим на фотографии, которыми представители отечественного шоубиза сами любезно поделились с общественностью.



1. Квартира Валерия Леонтьева (Москва)

2. Поместье Филипа Киркорова (Москва)

3. Замок Аллы Пугачёвой и Максим Галкина (село Грязь)

4. Дом Стаса Михайлова (Москва)

5. Дом Анастасии Волочковой (Подмосковье)