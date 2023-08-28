Рыбный день: зачем его придумали в СССР и почему он был именно в четверг

Мясо и рыбы очень важны. |Фото: orbsteppe.ru.

Полевая кухня царских времен. |Фото: warspot.ru.

В 1927 году начала коллективизация. |Фото: smolbattle.ru.

Рыба то же мясо! |Фото: Twitter.

Производство рыбы росло. |Фото: YouTube.

А еще в рыбе много йода. ¦Фото: fotostrana.ru.