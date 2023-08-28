Рыбный день: зачем его придумали в СССР и почему он был именно в четверг

Принято считать, что «рыбный день» был придуман именно в Советском Союзе. Слышали про него даже те, кто не уже не застал советской эпохи. Сложно найти человека, который ни разу не слышал, что рыбный день организуется по какой-то загадочной причине именно в четверг. Так или иначе, самое время познакомиться с историей этого явления и разобраться. почему день именно рыбный, и отчего он непосредственно в четверг.
Мясо и рыбы очень важны. |Фото: orbsteppe.ru.
Белки – важнейший элемент в питании человека. Организм может получать белки из грибов, ягод, фруктов, некоторых овощей. Неплохими источниками белков выступают бобовые и зерновые культуры, орехи, а также молоко. Но главным источником белков является, конечно же, мясо и рыба. В том числе по этой причине вопрос потребления населениям мяса является одним из важнейших с точки зрения здравоохранения. Проблема же заключается в том, что производство мяса в сельском хозяйстве – это очень сложное, долгое и предсказуемо дорогое мероприятие. Именно поэтому на протяжении многих столетий животное мясо для подавляющего большинства людей было труднодоступным и дорогим продуктом.
Полевая кухня царских времен. |Фото: warspot.ru.
В Российской империи производство мяса на душу населения было низким. В 1913 году в империи производилось около 23.3 кг говядины, свинины, конины, птицы и мяса мелкого рогатого скота на душу населения. Уже в годы Первой мировой войны выяснилось, что по разным оценкам от четверти до половины призывников императорской армии впервые попробовали мясо только в армии. После революции, гражданской войны и НЭПа в Советском Союзе началась коллективизация – процесс реформирования сельского хозяйства с целью упразднения единоличных хозяйств и создания хозяйств коллективных. Де-факто советская власть делала с сельским хозяйством то же самое, что в условиях капиталистической экономики должны были делать кулацкие хозяйства – постоянно укрупняться, пожирая друг друга в процессе конкуренции, превращаясь из разрозненных хозяйств в крупные частные агрохолдинги
В 1927 году начала коллективизация. |Фото: smolbattle.ru.
Без уничтожения единоличных хозяйств и создания социалистических агрохолдингов в лице совхозов и колхозов было невозможно обеспечить продуктовую безопасность многомиллионной страны, переживавшей стремительную индустриализацию, а вместе с ней и бурную урбанизацию (рост городов). Несмотря на все проблемы, добиться положительных результатов все же удалось. Производство сельскохозяйственной продукции в СССР почти постоянно росло, и лучшим показателем в этом отношении было мясо. К 1990 году советская власть смогла довести производство 5 основных категорий мясной продукции до 67.7 кг на человека. Впрочем, это все еще было ниже необходимого по расчётам советских врачей показателя в 95-100 кг на человека. Для сравнения, в России по состоянию на 2018 год ситуациях улучшилась, но не принципиально – 71.6 кг на человека.
Рыба то же мясо! |Фото: Twitter.
Хотя производство и потребление мяса достаточно быстро росли со времен проведения коллективизации, его постоянно не хватало. В том числе по этой причине и был придуман так называемый «рыбный день». Автором первого рыбного дня в истории принято считать Анастаса Микояна. В сентябре 1932 года в СССР было выпущено постановление Наркомснаба «О введении рыбного дня на предприятиях общественного питания». Такое решение было принято в связи с малочисленностью поголовья мясного скота. Стоит напомнить, что именно в 1932-1933 году в западных и южных областях Советского Союза из-за просчетов в политике коллективизации и кулацкого саботажа вспыхнул масштабный голод. Таким образом первое введение рыбного дня в том числе было попыткой «выровнять» продовольственную ситуацию в стране. Тем не менее, уже в 1934 году официально рыбный день был отменен.
Производство рыбы росло. |Фото: YouTube.
В очередной раз про «рыбный день» вспомнили только в 1970-е годы. Конечно же, все это время рыба из советских столовых и магазинов никуда не девалась. Однако, лишь в 1976 году в ЦК и Совете министров озаботились расширением рыбного производства. А так как производство рыбы стало расти с новой силой, потребовалось куда-то ее девать… Поэтому в стране развернули масштабную кампанию по пропаганде потребления морской продукции, а во всех заведениях общественного питания страны во второй раз официально появился тот самый рыбный день, когда вся мясная продукция заменялась на рыбную. Почему был выбран именно четверг – сказать сложно. На этот счет существует несколько занятных легенд, однако по всей видимости день все-таки был выбран случайно.
А еще в рыбе много йода. ¦Фото: fotostrana.ru.
Помимо чисто продовольственной стороны вопроса, у рыбного дня была еще одна – медицинская. Дело в том, что морская продукция и рыба, в частности, являются не только важным источником белка, но и богатым источником йода. Йод чрезвычайно важен для здоровья, при этом у значительной части населения советских республик еще со времен Российской империи наблюдался дефицит данного элемента в организме. Поэтому пропаганда потребления морепродуктов и прямое введение обязательных рыбных дней было важной частью борьбы за народное здоровье.
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