В каких книгах писателям прошлого удалось предсказать жизнь в наши дни

Всегда любопытно наблюдать, когда герои фильмов и книг, рожденные фантазией писателей и сценаристов из прошлого, пользуются современными научными достижениями. Что-то из этих предметов кажется забавным и наивным, а некоторые способны вызвать восхищенное «ух, ты!». Вот и терзайся догадками - то ли эти авторы были провидцами, то ли имели доступ к секретным технологиям, а может, просто мы сами лишены способности фантазировать и выдумывать невероятные вещи?
За два века до…
«Двадцать тысяч лье под водой»
Нет, конечно, мы можем вспомнить русские сказки о живой и мертвой воде, способной оживить мертвого или вызвать регенерацию частей тела. Однако документально подтвердить эту технологию смогли в начале 19 века. В романе Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей» (1818 год) ученый создает нового человека, используя части человеческих трупов. Впоследствии наука действительно стала делать попытки оживления, используя электрический ток. И вот через два века уже не такая уж и редкость успешная пересадка донорских органов, взятых у скончавшихся людей. Причем пришивать оторванные конечности начали уже довольно давно.
Писателя Жюля Верна называют одним из самых удачливых фантазеров. И все это при том, что за много лет он не отправлялся в путешествия дальше пригорода Парижа. «Настанет время, когда достижения науки превзойдут силу воображения» - говорил он. И действительно, спустя много лет реальностью стали и лунный модуль, и солнечный парус, и электрическая подводная лодка, описанная в самом известном его романе «Двадцать тысяч лье под водой» (1870 год).
Эдвард Беллами, описавший чудесный сон в 113 лет своего героя, еще за 63 года до начала их использования, описал кредитные карты. Роман, знакомый русским читателям как «В 2000 году» предсказал использование этого вида платежа для покупки-продажи товаров и услуг.
Не иначе, как чудесным не назовешь открытие астрономов с фантастического острова Лапута. Они узрели, что планета Марс обладает двумя спутниками. Задуманный как сатирический роман, тем не менее «Путешествие Гулливера» (1726 год) смогло за более чем 150 лет до реального открытия сделать это предсказание.
Начало 20 века
«Аэлита»
Первая мировая война ускорила не только научный прогресс, так как военные технологии стали применяться в обычной жизни, но и придала импульс новым идеям. Знаменитый фантаст Герберт Уэллс в очередном военно-фантастическом романе предсказал появление нового совершенного оружия. Задолго до обоснования физиком Лео Силардом самоподдерживающейся ядерной реакции и участия в «Манхэттенском проекте» он придумал атомную бомбу. Однако его вариант опасного оружия, описанный в романе «Освобожденный мир», был размером с ручную гранату и состоял из обычного тротила с добавлением радиоактивности. Лишь через тридцать лет настоящие атомные бомбы полетели на японские города.
Однажды к адвокату Александру Беляеву пришла ясновидящая, попросившая у него защиты в суде. Дело было выиграно, но женщина предсказала защитнику не успешную карьеру адвоката, а то, что он сам станет провидцем. Так и случилось - писатель-фантаст предсказал изобретение искусственного легкого, акваланг на сжатом воздухе, загрязнение воздуха, выход в открытый космос, орбитальную станцию и космические путешествия.
Также еще один советский писатель-фантаст с увлечением описывает межпланетные космические корабли задолго до их появления. В 1923 году в свет выходит повесть Алексея Толстого «Аэлита», где герои, вооружившись идеей Николая Кибальчича и записками Циолковского, сооружают летающий аппарат для полета на Марс.
50-е годы 20 века
«1984»
В послевоенное время люди не только задумывались, как построить новый мир, но и что ждет их общество в недалеком будущем. Соперничество сверхдержав, неизменный передел мира, неконтролируемое свободомыслие - все то, что, по мнению многих привело к мировым войнам, должно было в дальнейшем претерпеть трансформацию. Классическая антиутопия Джорджа Оруэлла «1984» (1949 год) ввела такие политические понятия, как «Большой брат», «полиция мысли», «двуемыслие». Не правда ли, знакомо? Также в его произведении фигурируют полицейские, курирующие город на вертолете, массовое наблюдение с помощью установленных везде видеокамер, цензура и массовая пропаганда.
60-е годы 20-го века
«Космическая одиссея»
Конечно же, в годы активного освоения космоса передовые фантасты не могли не мечтать о технически идеальном будущем. Книга Артура Кларка «Космическая одиссея» предсказала создание искусственного интеллекта, сделав новинку-суперкомпьютер HAL 9000 одновременно и невероятно удобным, и таящим определенные опасности. Не правда ли, вы начинаете утро с чашечки чая и просмотра новостных сайтов? Так вот, этот роман уже в 1968 году предвидел такую возможность, описывая «электронные газеты».
А писатель-фантаст Джон Браннер не ограничился газетами, а описал телевидение, которое работает с помощью сигнала от спутника. Также герои его антиутопии «Всем стоять на Занзибаре» (1968 год) пользуются лазерным принтером, разъезжают на электромобилях и даже спокойно курят марихуану - чем не предсказание ее легализации?
70-е годы 20 века
Киборг
Первое упоминание полуробота-получеловека мы видим в романе Мартина Кайдина «Киборг» (1972 год). Его главный герой в результате космической аварии лишается одного глаза и практически всех конечностей. Чудо-доктором удается вернуть космонавта к нормальной жизни: они вживляют в него металлические импланты, улучшают зрение с помощью съемной камеры. Согласитесь, чем не предсказание бионических протезов? И это за 41 год первой удачного применения!
Еще одно фантастическое произведение этого времени – «Автостопом по галактике» (1971 год) Дугласа Адамса. Развитие транспорта, открытие новых маршрутов, доступность в поездки в самые дальние уголки планеты допускают мысль писателей к тому, что хорошо было бы иметь универсальный переводчик, знающий все языки мира. Эта идея воплотилась в фантастическом романе, в котором главные герои вынуждены путешествовать по закоулкам нашей Вселенной. Эта мечта стала реальностью уже спустя 34 года.
80-е годы 20 века
«Нейромант»
Всеобщая компьютеризация для людей этого поколения уже не кажется такой уж далекой реальностью. Писатели начинают задумываться - что же принесет им новый мир? Над этим стал размышлять Уильям Гибсон в романе «Нейромант» (1984 год). Это произведение не только задолго до появления в массовой культуре использовало такие понятия, как искусственный интеллект, генная инженерия, киберпространство, но и получило сразу три престижные премии – «Небьюла», «Хьюго» и Приза Филипа Дика, присуждаемые за лучшее научно-фантастическое произведение. Любопытно, что сам роман был напечатан на обычной пишущей машинке.
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