Как венецианцы передвигаются по своим делам в городе, если у них нет дорог,а одни лишь водные каналы

Венеция — это уникальный город, расположенный на севере Италии, знаменитый своими каналами, архитектурой и богатой историей. Он был основан в пятом веке, когда жители региона искали укрытие от нашествия варваров. Со временем Венеция превратилась в мощный торговый и культурный центр, играя важную роль в истории Европы.
Венеция это не только гондолы /Фото:varlamov.ru
Главная особенность Венеции заключается в её каналах, которые заменяют улицы. Город построен на более чем ста маленьких островах в лагуне, соединённых множеством мостов. Главный водный путь города — Гран-канал, который изогнут в форме S и окружён великолепными зданиями, отражающими различные архитектурные стили: готический, ренессансный и барочный.
Несмотря на свою красоту, Венеция сталкивается с серьёзными угрозами, включая изменение климата и подъем уровня моря. Каждый год город испытывает наводнения, иные из которых могут быть разрушительными. Поэтому власти и местные жители прилагают огромные усилия для защиты и восстановления городской инфраструктуры. Проект MOSE, который включает в себя систему барьеров, направлен на защиту города от наводнений и сохранение его уникального наследия.
Город постоянно сталкивается с затоплениями /Фото:bloomberg.com
Венеция была основана в пятом веке, когда жители соседних областей искали убежище от нападений. Они переселились на болотистые острова, поэтому для передвижения они начали использовать лодки. Эта практика заложила основы транспортной системы города. С течением времени Венеция развивалась как морская республика, а ее каналы стали важными торговыми путями.
Интересно, что даже с использованием лошадей возникают определенные трудности, поскольку многие мосты в Венеции имеют ступени, что затрудняет их проезд. В итоге, практически все повседневные дела и задачи в этом городе решаются с использованием лодок.
Весь город представляет собой сеть каналов и мостов, соединяющих 118 островов. Основной водный маршрут — это Гранд-канал, длиной около четырёх километров, вдоль которого расположены самые знаменитые здания Венеции. В этом уникальном городском ландшафте невозможно представить себе автомобили, узкие улочки и множество мостов делают механизированный транспорт практически невозможным.
Пожарная служба /Фото:ru.pinterest.com
Современная Венеция предлагает разнообразные средства передвижения по воде. Вапоретто — общественные речные автобусы, которые курсируют по основным маршрутам. Гондолы — традиционные гребные лодки, которые служат как для туристических экскурсий, так и для романтических прогулок. Такси на воде — быстрые и удобные средства передвижения для тех, кто спешит. Система водного транспорта позволяет жителям и туристам передвигаться по городу без заторов и пробок, что является значительным преимуществом.
Но, это что касается передвижения, а как же работают все городские службы? Например, служба скорой помощи представляет собой флотилию быстроходных лодок. Если кому-то требуется срочная медицинская помощь, то бригада врачей и медсестер добирается до пациента по ближайшему каналу, перемещая его на носилках в лодку для транспортировки в медицинское учреждение.
Полицейские также передвигаются на быстроходных лодках, а вот для наиболее ловких манёвров некоторые используют водные мотоциклы, вместо привычных нам обычных.
Полиция в Венеции /Фото:all-luxury-apartments.com
В городе, где пожарная служба использует как наземные, так и водные средства, произошла серьезная чрезвычайная ситуация с пожаром в здании «Феникс». Пожарные оперативно выдвинулись на лодках, но уровень воды в каналах оказался критически низким, что не позволило им подойти достаточно близко для эффективного тушения. Этот инцидент подчеркивает необходимость комплексного подхода к пожарной безопасности в городах с развитой водной инфраструктурой, включая регулярный мониторинг уровня воды и наличие специализированной техники для экстренных ситуаций.
Недавно городские власти приняли решение об установке системы пожарных гидрантов. Это стало возможным благодаря прокладке нового водопровода с материка. Изначально идея установки гидрантов в городе, расположенном на воде, могла показаться странной, но после событий с пожаром в театре все встало на свои места.
Рынок на воде /Фото:dreamstime.com
Доставка товаров в торговые точки, перевозка мебели и других грузов - всё это осуществляется с помощью лодок и катеров. Неотъемлемым атрибутом многих из них являются краны, которые значительно облегчают погрузочно-разгрузочные работы.
Но служебные суда используются не только для транспортировки - они также задействованы в обслуживании и ремонте самой водной инфраструктуры. Так, например, рабочие, находясь на борту, занимаются обновлением швартовых столбов, вбивая их в дно канала при помощи специального оборудования.
Единственный светофор, расположенный на каналах, был специально установлен для нужд пожарной службы. В случае возникновения возгорания, этот светофор переключается на красный сигнал, перекрывая движение по Большому каналу, чтобы пожарные могли беспрепятственно следовать к месту происшествия.
Светофор для городских служб /Фото:nytimes.com
Итак, в каналах Венеции действуют свои уникальные правила дорожного движения. Вместо привычных сигналов поворота, здесь используются громкие крики иду влево и иду вправо для предупреждения других судоводителей о маневре. Скорость движения ограничена до 10 км/ч в городской черте и 20 км/ч в лагуне.
Жизнь в Венеции пронизана уникальной культурой. Другие формы транспорта, такие как велосипед или мотоцикл, здесь просто неуместны. Местные жители привыкли к водному образу жизни, и многие аспекты жизни организованы с учетом этого. На рынках и в магазинах часто можно увидеть товары, доставляемые по воде.
Венеция - это уникальный город, который невозможно представить без его знаменитых гондол. Стоимость получасовой поездки на гондоле составляет 70 евро днем и 100 евро ночью, что объясняется усложнением управления лодкой из-за ветра. Гондола - это ассиметричная лодка с гнутым хвостом, форма которой позволяет гондольеру, стоящему на продольной оси, удобно грести веслом. Внешний вид гондол строго регламентирован: на носу находится символическая фигура, напоминающая флаг, а S-образный изгиб корпуса повторяет форму Большого канала.
Автобус /Фото:Pinterest
Шесть плашек на борту символизируют шесть кварталов города, а арка - знаменитый мост Риальто. Звезды между плашками обозначают три близлежащих острова - Мурано, Бурано и Торчелло. Колпак на корме напоминает корону дожа. Все гондолы окрашены в черный цвет, что является отголоском давней войны понтов между аристократами, закончившейся нормативным актом, запрещающим выделяться. Желающие выделиться могут спонсировать церковь. Стоимость гондолы в среднем составляет около 35 тысяч евро.
Чтобы иметь право перевозить пассажиров по венецианским каналам, гондольеру необходимо получить специальную лицензию. Этот процесс сравним с получением разрешения на работу таксистом - он включает в себя сдачу сложного экзамена и значительные финансовые вложения, которые могут достигать 500 тысяч евро в зависимости от маршрута.
Гондола /Фото:travelsadanceaway.com
В настоящее время в Венеции насчитывается около 450 гондол, управляемых лицензированными гондольерами, хранящими вековые традиции этой уникальной профессии. Что касается венецианских каналов, то их небольшая глубина, не превышающая 20 сантиметров, и отсутствие киля у гондол создают определенные сложности.
Но, не у каждого жителя Венеции есть собственная лодка. Это связано с проблемой нехватки парковочных мест для них. Лодки можно приобрести, но только вместе с местом для хранения. Найти подходящее парковочное место зачастую оказывается более сложной задачей, чем покупка самого плавсредства. Городские власти обещают создать новые места для стоянки, но, как правило, они будут расположены на окраинах города.
Ремонтные работы /Фото:manditours.com
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