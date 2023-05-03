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3 совета для получения сладкой и крупной малины

Каждому огороднику полезно знать, как ухаживать за малиной после цветения, чтобы урожай был обильным, а ягода — крупной и сладкой. Предлагаем вашему вниманию 3 совета, какой уход необходим малине в июне.

3 совета для получения сладкой и крупной малины

Малина является весьма влаголюбивым растением, потому полив должен быть регулярным. От этого сильно зависит урожай. Не допускайте засухи и поливайте малину по необходимости!

3 совета для получения сладкой и крупной малины

После цветения важно провести мероприятия по защите кустов от вредителей, которые пагубно влияют на количество и качество урожая. Используйте любой доступный биопрепарат против клещей и малиновых долгоносиков (например, «Клещевит»).

3 совета для получения сладкой и крупной малины

Если вы заметите жёлтые листья на малине, то, скорее всего, у неё недостаток железа. Восполнить его можно, например, железным купоросом (1 ч. л. на 10 л воды — корневая подкормка и по листу). А чтобы ягода налилась крупной и сладкой, а урожай был обильным, малине, конечно же, нужна подкормка. После цветения малине нужен калий и немного фосфора. Подкормить можно гуматом калия по инструкции на упаковке.

3 совета для получения сладкой и крупной малины
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