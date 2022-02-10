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20 фактов о семейной жизни в картинках

Настоящая семейная жизнь зачастую отличается от той, которую мы видим в кино. Но от этого она не становится ни на чуточку хуже — ведь где, как не дома, можно полениться, проспать целый день, носить любимый вытянутый свитер и вместе смотреть целый сезон любимого сериала за выходные.

Мила и Сергей, нормальная семейная пара, в серии комиксов «Пара — Нормальные явления» показывают, что повседневная семейная жизнь — теплая, уютная и полна милых курьезов.

NaVoTe.ru пересмотрел их и согласился: всё так и есть.

Все моё — твоё:


20 фактов о семейной жизни в картинках

И зачем спросила?


20 фактов о семейной жизни в картинках

Неожиданность


20 фактов о семейной жизни в картинках

Секрет прибранной комнаты


20 фактов о семейной жизни в картинках

Зима проходит примерно так:


20 фактов о семейной жизни в картинках

Вышла новая серия любимого сериала


20 фактов о семейной жизни в картинках

Мужская философия.


20 фактов о семейной жизни в картинках

Взгляд на будущее


20 фактов о семейной жизни в картинках

Осенняя хандра


20 фактов о семейной жизни в картинках

Не угодишь


20 фактов о семейной жизни в картинках

Красота требует жертв и еды


20 фактов о семейной жизни в картинках

Неожиданные последствия


20 фактов о семейной жизни в картинках

О его любимой одежде


20 фактов о семейной жизни в картинках

Семейная романтика


20 фактов о семейной жизни в картинках

Чувство юмора


20 фактов о семейной жизни в картинках

Я и так знаю, что ты красивая


20 фактов о семейной жизни в картинках

Все мы со странностями


20 фактов о семейной жизни в картинках

Утро


20 фактов о семейной жизни в картинках

Понедельник


20 фактов о семейной жизни в картинках

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