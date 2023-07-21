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12 неоднозначных вещей, которые сделал Чарли Шин

Все в курсе, что недавно Чарли Шин признался в том, что у него ВИЧ. «Три эти буквы сложно проглотить. Это поворотная точка в жизни», — заявил он. Чарли также сказал, что за хранение этой тайны уже заплатил шантажистам до 10 миллионов долларов. 50-летний актер отметил, что он не знает, каким образом заразился этим вирусом.

Однако Чарли всегда вел гедонистский образ жизни — и такой итог, в общем, неудивителен. Шин не раз ввязывался в сомнительные истории и попадал в неприятности. Вашему вниманию список 12 неоднозначных выходок актера.

12 неоднозначных вещей, которые сделал Чарли Шин

12 неоднозначных вещей, которые сделал Чарли Шин

Попал в больницу после того, как употребил кокаина на сумму 20 тысяч долларов.

12 неоднозначных вещей, которые сделал Чарли Шин

Занимался незащищенным сексом, уже будучи зараженным ВИЧ.

12 неоднозначных вещей, которые сделал Чарли Шин

Пришел за их с Брук Мюллер детьми нетрезвый.

12 неоднозначных вещей, которые сделал Чарли Шин

Напал на стоматолога.

12 неоднозначных вещей, которые сделал Чарли Шин

Предположительно, пожелал Дениз Ричардс заболеть раком и сгнить в аду.

12 неоднозначных вещей, которые сделал Чарли Шин

Предположительно, угрожал Брук Мюллер убийством.

12 неоднозначных вещей, которые сделал Чарли Шин

Избил свою девушку Бриттани Эшленд до потери сознания.

12 неоднозначных вещей, которые сделал Чарли Шин

Предположительно, выстрелил в руку своей тогдашней подруге Келли Престон.

12 неоднозначных вещей, которые сделал Чарли Шин

Назвал продюсера Чака Лорри «отсталым зомби».

12 неоднозначных вещей, которые сделал Чарли Шин

Разгромил номер в отеле, причинив ущерб на 7 тысяч долларов.

12 неоднозначных вещей, которые сделал Чарли Шин

Оскорбил в твиттере Рианну.

12 неоднозначных вещей, которые сделал Чарли Шин

Размахивал мачете после деловой встречи.

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