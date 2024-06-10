С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 450 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    Мда... Возраст не обманешь....Сексуальность веч...
  • Виктор Луговой
    Видать, из судовых помешшений "Леонида Собинова" не полностью выветрился западный дух. Это когда Союз укупил посудину...«Девушка в красно...
  • Александр Хорошилов
    Капитана наказали зря, Думаю, что он был не при чём. Ну, а барышне, с синдромом октября Пожелал бы жить не голышом. Е...«Девушка в красно...

Уникальные цветные открытки с изображением Туниса в конце XIX века, созданные методом фотолитографии


Семейство бедуинов-попрошаек.

Семейство бедуинов-попрошаек.

В начале 1880-х годов Франция навязала свой протекторат Тунису, включив его в состав своих заморских владений. О том, как выглядела эта страна в конце XIX века, можно получить представление по уникальным сохранившимся цветным открыткам.


Спальня покойного бея Туниса, Каср-эль-Саид, Тунис.

Спальня покойного бея Туниса, Каср-эль-Саид, Тунис.

Серия этих цветных открыток с изображением мавританской архитектуры Туниса была создана методом фотолитографии. Бизнесмен из Детройта Уильям А. Ливингстон совместно с фотографом Эдвином Г. Хашером приобрели права на использование процесса фотохромирования, изобретенного в Швейцарии Хансом Якобом Шмидтом.
Улица в Кайруане.

Улица в Кайруане.

 
Вид на Кайруан с минарета.

Вид на Кайруан с минарета.

 
Сук-эль-Трук - базар в городе Тунис.

Сук-эль-Трук - базар в городе Тунис.

Идея заключалась в том, чтобы превращать черно-белые снимки и цветные. С исходного негатива изготавливалось нескольких литографских печатных форм (от 4 до 15 в зависимости от необходимой точности цветопередачи.) Затем осуществлялась их печать методом фотолитографии. Фотохромирование воспроизводило цвета с гораздо большей точностью, чем традиционная ручная раскраска. Этот процесс позволил наладить массовый выпуск цветных открыток.
Тронный зал в дворце Бардо.

Тронный зал в дворце Бардо.

 
Мавританское кафе.

Мавританское кафе.

 
Гостиная в Kasr-el-Said.

Гостиная в Kasr-el-Said.

 
Порт La Porte Franсaise.

Порт La Porte Franсaise.

 
Представительница племени бедуинов.

Представительница племени бедуинов.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх