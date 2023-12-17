Как выглядела коллекция одежды от Apple, за которую компании до сих пор стыдно

Да-да, в Apple попытались выпускать одежду.

Да, это – тоже детище Apple.

Первая и единственная коллекция одежды от Apple была выдержана в стиле спорт-шик.

Не обошлось без ненавязчивой саморекламы.

Куда же без ярких кепок?

И фирменных аксессуаров.

Детей тоже можно было с ног до головы одеть в Apple.

Эх, выпусти они эту коллекцию лет на 20 с чем-то позже…