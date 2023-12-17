Как выглядела коллекция одежды от Apple, за которую компании до сих пор стыдно

Да-да, в Apple попытались выпускать одежду.
Уже сложно найти человека, который бы ни разу не слышал о компании Apple. И ещё сложнее отыскать того, кто отказался бы прикарманить очередное «яблочко». Кажется, что каждый новый продукт детища Джобса обречен на коммерческий успех. Но так было не всегда. Кто-то слышал о линии одежды Apple? Нет? А ведь она существовала!
Да, это – тоже детище Apple.
Когда молодая компания только начинает штурмовать рынок и протаптывать свой путь на вершину, то её создатели часто хватаются за всё и сразу. Эту «ошибку новичка» допустили даже в великой и ужасной (впоследствии) Apple. Только перестав собирать микросхемы в гараже, создатели будущей корпорации решили попробовать себя в модном бизнесе и продавать одежду. Не просто так, а через каталог. Так в 1986-ом на свет появилась первая и единственная fashion-коллекция от Apple.
Первая и единственная коллекция одежды от Apple была выдержана в стиле спорт-шик.
Никаких технологических инноваций, встроенных экранов, сенсоров и прочих футуристичных штучек, которые многие могли себе представить. Одежда от Apple была выдержана в царящем в ту эпоху стиле спорт-шик и casual.
Не обошлось без ненавязчивой саморекламы.
Из «технологичного» в коллекции 1986-го были разве что объёмные балахоны и очертаниями компьютеров. А так – кепки, спортивные костюмы с надписью Apple, немного «кислотных» цветов и много нейлона – вполне себе типичные 80-ые.
Куда же без ярких кепок?
И фирменных аксессуаров.
Но не спешите винить во всём гений Стива Джобса: как раз в тот год он был торжественно (и временно) уволен из Apple, так что не принимал участия в этой модной вакханалии. Да и вряд ли любителю чёрных водолазок пришлась бы по вкусу цветовая гамма.
Детей тоже можно было с ног до головы одеть в Apple.
Забавно, что сейчас остатки той немногочисленной коллекции продают за большие деньги на Ebay. А объёмные вещи с ярким логотипом удачно вписываются в гардероб современного модника. Так, может, Apple повторит попытку?
Эх, выпусти они эту коллекцию лет на 20 с чем-то позже…
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