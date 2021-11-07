7 вещей, которые нельзя убирать пылесосом, чтобы не навредить потом всей семье

Без пылесоса сегодня никуда, он играет важную роль в домашнем хозяйстве. Мы регулярно используем это устройство для наведения порядка в доме. Им можно убрать грязь с пола, почистить мягкую мебель, ковры и даже шторы.

Иногда кажется, что это универсальный прибор, настоящий терминатор, который справится с чем угодно. Не совсем так! Оказывается, есть некоторые загрязнения, которые никогда, ни в коем случае нельзя убирать пылесосом.

1. Осколки стекла

Мелкие крошки стекла не стоит убирать пылесосом, лучше воспользоваться другими способами.

Вы протирали пыль, нечаянно уронили стакан или вазу и теперь на полу валяются осколки стекла? Хочется взять пылесос и быстро убрать это безобразие. Не делайте этого! Кусочки стекла могут повредить прибор. Например, если у вас модель с мешком для мусора, то вы можете легко порвать его, а это означает, что вам придется потратить на уборку еще больше времени.

Стекло также может поцарапать внутренности агрегата или застрять в шланге. Как быть? Лучший способ для решения проблемы - тщательно собрать большие куски стекла руками, не забыв защитить пальцы перчатками, а маленькие кусочки убрать с помощью ломтика хлеба. Слегка прижмите хлеб к осколку. Вы увидите, что стекло будет прилипать к нему, и вы сможете быстро и легко очистить поверхность.

2. Влажная уборка

Можно увлажнить хлеб и немного помять его, тогда мусор станет липнуть еще лучше.

Прежде чем пылесосить, убедитесь, что пол сухой.

Когда вы убираете захламленную квартиру, то первым этапом чаще всегда становится чистка паркета, ковра или ламината пылесосом. Пыль и мелкая грязь исчезают внутри прибора, словно по волшебству. Бывает, что некоторые участки пола мокрые, но вы все равно включаете технику, чтобы не тратить лишнего времени.

Никогда не делайте так, если ваш пылесос без функции влажной уборки. Если в обычный прибор попадет влага, там может появиться плесень. В худшем случае он просто сломается, и вы потратите деньги на ремонт и время на мытье полов, пока будете ждать починки. Итак, в следующий раз, когда вы соберетесь чистить грязный пол, сначала убедитесь, что он полностью высох. А уж затем включайте любимого уборщика и приступайте к делу.

3. Косметика

Если вы рассыпали мельчайшую пудру, не нужно идти за пылесосом.

Если вы рассыпали косметическую пудру, у вас может возникнуть соблазн схватить пылесос и все аккуратно почистить. Неважно, что это была за пудра, также не имеет значения, какое у вас напольное покрытие – просто не делайте так. Потому что в большинстве случаев мелкие частицы будут разметаны по всему помещению, а не убраны. Кроме того, если вы уронили косметичку, из которой выпали и рассыпались несколько предметов, например, тени для век и пудра, они могут намертво «сцепиться» друг с другом, да еще и оплавиться. Это очень плохо, поскольку пылесос может быть засорен. Лучше попытаться собрать микрочастицы с помощью обычной влажной тряпки.

4. Рассыпанные волосы

Убирайте волосы при помощи веника или тряпки, пылесос тут не подойдет.

Вы решили подстричь челку или укоротить кончики волос, и теперь на полу полным-полно волосков разной длины. Знакомая ситуация, требующая немедленной уборки. Стоп! Только не пылесос. Ведь вы не хотите, чтобы волосы обмотали щетки так, что вам придется потом часами очищать щетину? А мелкие волоски имеют особенность легко забиваться в любые, даже самые маленькие щели. Возьмите лучше обычный веник и просто подметите пол. А еще проще перед стрижкой расстилать старые газеты или полиэтиленовую пленку, чтобы выбросить потом их вместе с мусором.

5. Только не при ремонте

Для уборки строительной пыли предназначен строительный пылесос.

При ремонте всегда много мусора, особенно когда использовалась дрель. Бетонная и кирпичная пыль разлетается повсюду, вызывая раздражение и желание побыстрее убрать ее. Рука сама тянется к бытовому пылесосу, но нужно остановиться. Дело в том, что строительная пыль очень мелкая, она способна просачиваться через все фильтры и попадать прямиком в мотор. Если же она проникнет в подшипники, то помочь прибору будет почти невозможно.

Кстати, тип прибора тут большого значения не имеет, так как строительные «вредители» прекрасно пролезают не только через любые циклонные фильтры, но даже через мешки из бумаги и текстиля. Обратите внимание: в гарантийном талоне всегда можно найти пункт, в котором говорится, что пылесос, который использовали для уборки строительной пыли, не подлежит гарантийному ремонту.

6. Можно ли собирать ртуть при помощи пылесоса

Никогда не собирайте ртуть пылесосом, если не хотите серьезно заболеть.

Не стоит напоминать, что ртуть опасна для здоровья: если ее пары попадают в дыхательные пути, человек может могут получить серьезное отравление. Не стоит брать это токсичное вещество в руки, очень плохо оно воздействует и на слизистые оболочки. Как такой опасный элемент может попасть в дом? Обычно это случается, когда кто-нибудь разбивает ртутный градусник. В этом случае капли ртути нужно немедленно собрать и отвезти в пункт утилизации.

Чтобы очистить пол, многие хватают пылесос и начинают ловить юркие шарики. Это огромная ошибка! Такими действиями можно превратить обычную бытовую технику в опасный прибор, который излучает пары ртути. Причем делать это он будет очень долго, то есть каждая уборка превратится в добровольное медленное самоубийство. Не рискуйте своей жизнью.

7. Пыльные провода – не для пылесоса

Провода собирают пыль, но пылесосить их не стоит во избежание поломки.

Компьютеры и другая техника легко собирают грязь, особенно провода. Вроде бы очень просто – взять и пропылесосить эти пыльные шнуры. На деле это очень плохая идея, так как грубая насадка способна повредить их изнутри, сломать и обнажить внутренности. Не экспериментируйте, потому что даже самые плотные на вид провода очень просто выходят из строя. Вам придется покупать новые или даже менять микроволновку, плиту, иной прибор.

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