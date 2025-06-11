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Откуда в помидорах берутся загадочные белые прожилки




Каждый, кто хотя бы раз разрезал на пополам томат, должен был обращать внимание на то, что внутри красной мякоти помидора есть какие-то загадочные не слишком приятные для взора белые прожилки. Но приходилось ли задумываться о том, откуда именно они берутся и зачем нужны? Являются ли белые прожилки признаком низкого качества помидоров и можно ли употреблять их в пищу?
Разберемся по порядку.

Что это такое? Ответ прост. /Фото: crispy.news.

Что это такое? Ответ прост. /Фото: crispy.news.

 

Помидоры с жесткой волокнистой сердцевиной внутри выглядят не слишком приятно. А на вкус они еще хуже! Как правило, белая или зеленая прожилка вообще не имеет никакого вкуса. Наощупь она тверда и жестка. Если попытаться аккуратно вырезать прожилку из помидора, то можно заметить, что по своей структуре она напоминает не то корневую систему, не то дерево. Некоторые граждане ошибочно полагают, что белая сердцевина – это результат болезни растения. Другие и вовсе смело заключают, что прожилки – это какой-то посторонний организм, искусственно внедренный в помидоры, например, грибы.
Ничего страшного в прожилках нет. /Фото: bubbleboom.ru.

Ничего страшного в прожилках нет. /Фото: bubbleboom.ru.

 

В действительности же все подобные предположения максимально далеки от истины. Все потому, что белые прожилки в помидоре – это не болезнь и уже тем более, ни что-то постороннее. Более того, подозрительная штука в действительности выполняет крайне полезную функцию! Дело в том, что именно в этой не слишком приятной на первый взгляд ткани со временем вызревают семена томата. Биологи называют ее не иначе как «плацентой» по аналогии с человеческим организмом.

 
В прожилках будут семена. /Фото: chelny-izvest.ru.

В прожилках будут семена. /Фото: chelny-izvest.
ru.

 

Размеры, форма и жесткость плаценты томата зависят от множества факторов. При нормальных условиях роста и развития белые прожилки у большинства сортов помидоров «вызревают», превращаясь в мягкую красную или прозрачную ткань, мало чем отличающуюся от остальной мякоти овоща. Однако, у некоторых сортов прожилки могут не вызревать в принципе. Также прожилки могут оставаться, если помидор не успел созреть до момента сбора или еще недостаточно полежал. В любом случае ничего страшного в белой ткани нет. Чаще всего съесть ее нельзя, так как она банально не вкусная. В этом случае плаценту томата следует просто удалить при помощи ножа.
Семена растут в прожилках. /Фото: ikd.ru.

Семена растут в прожилках. /Фото: ikd.ru.

 

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