Боевой орёл – крылатый хищник, от которого становится не по себе даже царю зверей

Оказавшись в африканской саване, нужно оставаться предельно внимательным и осторожным, ведь где-нибудь за кустами вполне может притаиться пара-тройка голодных львов или даже носорог. Однако, опасность подстерегает незадачливого любителя сафари отнюдь не только на уровне горизонта. Где-то там в голубой бездне уже может парить один из крупнейших пернатых хищников – боевой орёл.
Самая большая птица Африки. /Фото: istockphoto.com.
Боевой орёл – не самая большая хищная птица в мире (этот титул принадлежит беркуту), однако он точно самая большая хищная птица Африки. И если в саване обитает царь всех зверей – лев, то в африканском небе у пернатых есть свой собственный император и это наш сегодняшний герой. Уже одно только название этой птицы заставляет проникнуться к ней уважением, ведь она получила по истине пафосное прозвище от людей, чаще всего не склонных к такого рода сантиментам, – ученых.
Большой, красивый, свирепый. /Фото: tr.pinterest.com.
Сегодня эта хищная птица встречается преимущественно к югу от Сахары. Уже одни только размеры этого пернатого существа вынуждают проникнуться к нему уважением: при размахе крыльев в 2.5 метра, боевой орёл способен набирать массу до 6 кг. Кушает «небесный лев» всё, до чего способны дотянуться его почти 6-сантиментровые когти. Боевой орёл не брезгует хоть крошечной, хоть крупной добычей. Рацион начинается со змей, сурикатов, небольших птиц и заканчивается антилопами, варанами и сервалами (хищная кошка). Не брезгует боевой орёл и «культурными» животными. Птицы регулярно совершают нападения на сельскохозяйственные угодья, из которых воруют коз, овец и даже несчастных собак.
Птица вымирает. /Фото: pikabu.ru.
Для взрослого человека как таковой опасности боевой орёл не представляет, но случае чего может крепко подрать и больно клюнуть в лоб. Известно как минимум три случая нападения, закончившиеся травмами средней тяжести для человека. Будучи крупнейшим пернатым хищником Африки, птица - тот еще разбойник, так как не брезгует отнимать добычу у других животных, в том числе некоторых небольших хищников из числа млекопитающих.
Кушает всё. /Фото: dnpmag.com.
Но что особенно интересно, порой боевые орлы охотятся парами, конкретно – семейными. В этом случае птицы способны завалить и съесть даже крупных представителей отряда копытных. Так, например, в середине 1970-х годов был зарегистрирован и вовсе ужасающий в своей естественной кровожадности случай: брачная пара пернатых хищников «наколотила» за год не менее 86 дикдиков Кирка (относительно крупная антилопа). Впрочем, и это не предел возможностей хищника. Так, учеными по меньшей мере дважды был зарегистрирован случай, когда боевой орёл в одиночку справлялся с убийством 37-килограммового кустарникового дукера (достаточно крупная антилопа). Причем речь в данном случае идёт о взрослой особи, а не о каком-нибудь «пенсионере» или детёныше.
Африканский красавец. /Фото: pinterest.com.
К слову, последних боевые орлы также активно поедают. Хищная птица не стесняется красть выводок даже у царя зверей. Крылатая бестия способна уволочь львёнка или щенка шакала прямо из-под носа матери. Увы, сегодня этот грозный хищник стремительно вымирает. Ненасытный рацион боевого орла сыграл с ним злую шутку. Африканские фермеры активно уничтожают этих птиц в попытках защитить собственный скот. Не помогают в борьбе с браконьерами ни запреты, ни регулярные рейды местных егерей (рейнджеров). Поэтому сегодня боевой орёл находится под охраной африканских государств.
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