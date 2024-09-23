Быстрый способ получения саженцев с корнем из любого дерева без прививки

Дачники и садоводы нередко сталкиваюсь с недобросовестностью некоторых продавцов саженцев, которые под одними сортами деревьев, продают совершенно другие. Если вам нужно размножить конкретный сорт, уже имеющийся на вашем участке, тогда лучше всего делать саженцы своими руками.







Для этого не нужно заранее выращивать подвой и делать на него прививку, так как есть метод намного более простой и быстрый.

Процесс формирования саженца

Нитка;острый нож;большой пластиковый одноразовый стакан с крышкой;изолента или скотч;кокосовый субстрат;любая тряпка.Саженец этим методом формируется из ветки на дереве, без ее отрезания до самого момента пересадки. Необходимо подобрать ровный крепкий побег, желательно не старше 1 года. Если он растет криво, его можно подтянуть к основному стволу дерева привязав нитку.Внизу выбранной ветки делается 2 неглубоких разреза по кругу с отступом 3-4 см. Затем между ними снимается кора вместе с камбием до белой древесины.Далее пластиковый стаканчик разрезается вдоль по одной стенке до центра дна. Нужно надеть его на выбранную ветку так, чтобы срез коры оказался внутри.Затем разрез на стакане заклеивается изолентой или скотчем.Стаканчик заполняется кокосовым субстратом. При его отсутствии подойдет и обычный грунт. После заполнения субстрат обильно проливается водой.Затем нужно прорезать до середины крышку от стаканчика, и надеть ее сверху. Она также заклеивается изолентой, чтобы минимизировать испарения. Сам стаканчик фиксируется, чтобы он не сполз вниз под своим весом.Теперь уход за веткой сводится к поливу субстрата в стакане, чтобы он постоянно был влажным. Спустя месяц сквозь него будет видно корешки, проросшие с разреза на коре.Когда корешки начнут проглядываться, их лучше защитить от ультрафиолета. Для этого на стакан завязываться ткань. Полив стоит участить, так как дерево будет быстро выпивать воду через корни.Спустя полтора месяца корни разрастутся уже достаточно, чтобы обеспечивать саженец без подпитки от материнского дерева. Нужно срезать его от основного ствола.Этот саженец высаживается в открытый грунт или же в горшок, чтобы он мог перезимовать в погребе. Сажается он как и обычное деревце в питательную почвосмесь. При необходимости можно срезать часть ответвлений на нем, для облегчения приживаемости.Этим способом вы сможете создавать крепкие саженцы любых сортов яблони, вишни, сливы, персика и т.д. Он работает и с кустарниками, в том числе виноградом, смородиной. Все очень просто и быстро. Вы получаете бесплатно более жизнеспособные саженцы, чем покупные, а главное точно знаете, что это нужный вам сорт.