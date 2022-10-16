Шокирующие тайны Российской империи

Русское царство, реформированное Петром I в абсолютистскую Российскую империю, было третьим по площади государством мира из всех, что когда-либо существовали. Степи, леса, горы и реки простирались от Северного Ледовитого океана на севере до Тихого океана на востоке.
В течение почти четырех сотен лет этой огромной территорией железной рукой правили самодержцы, обеспечивающие полноту своей власти жестокими, порой ужасающими действиями. Представленные ниже факты могут удивить даже того, кто неплохо знаком с историей родной страны.
Пытки
Российские самодержцы часто использовали жестокие пытки для укрепления своей власти. Иван Грозный был известен (помимо всего прочего) изобретением специальной гигантской сковороды, на которой запекал своих врагов живьем. Императрица Елизавета предпочитала рвать недругам языки, Петр I порол провинившихся жесткой кожаной плетью, снимавшей по сантиметру кожи одним ударом.
Дворцовые козни
В теории русское царство считалось наиболее абсолютистской формой правления во всей Европе. На практике двор представлял собой змеиную яму вечно конкурирующих боярских группировок, готовых ради власти пойти на любые поступки. Мать Ивана Грозного отравили, когда мальчику было всего 8. Федора Годунова задушили по прошествии всего 7 недель царствования, Петр III был убит по приказу своей жены, правившей следующие 30 лет как Екатерина Великая. Александра I на царствование напутствовал граф Пален, причастный к убийству его отца: «Хватит ребячиться, ступайте царствовать».
Тюремное заключение Ивана VI
Двухмесячный Иван VI стал царем в 1740 году и смог продержаться на престоле целый год: страна находилась под регентством сначала Бирона, а затем Анны Леопольдовны. Император-младенец был свергнут Елизаветой Петровной и отправился в одиночное заключение, где провел всю жизнь. В Шлюссербугской крепости об истинном имени заключенного никто не знал. Камера несчастного была лишена окон, так что дневного света Ивана VI не видел никогда. При царствовании Екатерины II (и по ее же приказу) один из охранников тихо придушил потенциального претендента на трон.
Опричнина
Стремясь выстроить надежную защиту против бояр, Иван Грозный окружил себя группой наемников, получивших очень большие полномочия. Опричники носили черное платье, а у седел привязывали собачьи головы, символизирующие судьбу, которая ожидает предателей. Они действовали в качестве тайной полиции Ивана IV, мучая и убивая всех подозреваемых в нелояльности. В 1570 году опричники ворвались в Новгород, погибло более 10 000 ни в чем не повинных людей. Некогда могущественный торговый город уже никогда не оправился от этого удара.
Самозванцы и Смута
Российская империя пережила очень тяжелый этап междуцарствия, когда на престол претендовали сразу несколько самозванцев. «Смутное время» XVII века ознаменовалось стихийными бедствиями, польско-шведской интервенцией и социально-экономическим кризисом. Начало Смуты положили слухи о том, что законный царевич Дмитрий (убитый, на самом деле, еще в 8-летнем возрасте) жив. Самозванец Лжедмитрий I захватил власть и был зверски растерзан боярами, Лжедмитрий II продержался на троне целых 4 года, но закончил свои дни так же. Лжедмитрия III казнили в 1612 году, а в XVIII веке казак Емельян Пугачев организовал огромное восстание, заявил что он и есть убитый Петр III. Еще один «Петр III» объявился в Черногории и правил там некоторое время, пока османы не заплатили личному брадобрею, чтобы тот перерезал самозванцу горло.
Культы и секты
На просторах империи процветали секты и культы, образовавшиеся во время раскола Русской Православной Церкви. Хлысты избивали себя плетками, Молокане отказывались служить в армии и пытались создать собственную коммуну в Сибири. Мрачнее всех была секта скопцов, которые считали секс источником всякого греха и практиковали ритуальную кастрацию, применимую даже к маленьким детям.
Церковная реформа
Крупнейший в России религиозный раскол произошел при Петре, когда патриарх Никон решился реформировать русскую церковь. Помимо всего прочего, модернизации подверглись и некоторые основные обряды — креститься, например, полагалось тремя пальцами вместо двух. Традиционалисты во главе с протопопом Аввакумом нововведения принять отказались. Старообрядцы проводили свои религиозные ритуалы в тайне: государство именовало их «Раскольниками» и преследовало безжалостно, что только укрепляло решимость традиционалистов. Узнав, что к ним двигаются царские войска, старообрядцы всей деревней запирались в церкви и сжигали себя заживо.
Великий Голод
Сильнейший неурожай 1891 года поверг страну в голод. Несмотря на многочисленные сведения, полученные от земств, газетные публикации и панические слухи во всех слоях общества, правительство долго не признавало сам факт голода — притом, что некоторые меры по борьбе с ним уж предпринимались. До ноября 1891 года (когда по всей империи уже умирали десятки тысяч людей), цензура запрещала публиковать наиболее вопиющую информацию. Слово «голод» везде заменялось лживым «неурожай». Результатом «неурожайного года» стали 400 000 смертей.
Крепостное право
Российская империя была построена на спинах крепостных, связанных конкретным местом и вынужденных работать на контролирующего территорию помещика. К XVII веку землевладельцам было разрешено покупать и продавать крепостных, что переводило последних в разряд самых настоящих рабов. Технически, дворянам не было позволено убивать своих крестьян, но выбор наказания за проступок оставался на совести хозяина. Кончина холопа от травм при наказании не влекла никаких последствий. Крепостничество отменили только в 1861 году: этому моменту Россия имела население почти 63 млн — по меньшей мере, 46 млн были крепостными.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии