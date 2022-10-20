Как не потолстеть от сыра

Как бы мы ни любили сыр, к сожалению, он не очень полезен для фигуры, так как содержит много жиров. Встает вопрос: неужели нужно постоянно отказывать себе в удовольствии?



Ниже 10 практических советов, как и в каком количестве можно позволить себе сыр, чтобы было не во вред фигуре.







1. Обращайте внимание на калорийность покупаемого сыра. В России с малокалорийными сырами дела обстоят весьма сложно — найти их не так легко, как в Европе. Однако порой на полках супермаркетов встречаются весьма интересные предложения.





2. Старайтесь выбирать порционный сыр. Порционный сыр — это спасение для тех, кто не может остановиться, так сказать нарушает меру. Не забывайте про первый пункт — чем меньше жира содержат сыры, тем лучше.



3. Обращайте внимание на то, из чего сделан ваш сыр. Мы живем во время, когда технологии продвигаются все дальше относительно создания натуральных вкусов химическим путем. Потратьте немного времени, изучив упаковку перед тем, как положить сыр в корзину. Примечательно, что сыр из-под животных, откормленных травой, больше обогащен омега-3.



4. Натирайте сыр всегда, когда это возможно. Как правило, тертого сыра нужно гораздо меньше, чтобы неплохо приправить какое-либо блюдо или сэндвич, а это еще одна возможность получить меньше калорий.



5. Не тратьте свою дневную норму калорий на поддельный сыр. Это касается сыра в тюбиках, сыра для начос (начос лучше есть без него), плавленого сыра для чизбургеров, сырных соусов для них же и так далее.

6. Выбирайте сыр, который натуральным образом содержит меньше жира, но все же богат запахом и вкусом. Ваш лучший выбор — козий сыр, пармезан или моцарелла.7. Узнайте разницу между твердыми и мягкими сырами. Обычно твердый сыр более полезен для здоровья, нежели мягкий, однако он содержит больше жира. Чередуйте виды сыров и не забывайте про порционный сыр.8. Не стойте рядом с сырной тарелкой. Обычно мы едим больше, когда нам скучно или мы нервничаем. Чтобы эмоции не дали вам получить большую дозу калорий, выбирайте тарелки поменьше. Или просто отвлекитесь на менее калорийные блюда.9. Ешьте сыр после тренировок. Сыры богаты аминокислотами, которые помогают восстановлению мышц. Диетологи рекомендуют рикотту как закуску после спортзала, потому что она содержит меньше калорий, чем другие сыры (171 калория в 1/2 чашки).10. Обращайте внимание на то, что вы едите вместе с сыром (хлеб, хлебцы и т.д.). Нередко это содержит гораздо больше калорий, чем сыр сам по себе. Если вы собираетесь перекусить крекером или хлебцами, убедитесь, что они богаты клетчаткой.11. Отличным дополнением для перекуса станут фрукты или овощи. Вот несколько вариантов: козий сыр со свеклой, творожный сыр с ананасом, салат из брюссельской капусты с миндалем и крошенным пармезаном . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)